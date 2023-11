Miguel Gascón: «La vivienda y evitar el cierre del cuartel de la Guardia Civil de Monroyo serán nuestra prioridad»

¿Qué prioridades tendrá el nuevo ayuntamiento?

La vivienda, o más bien la falta de esta, es un asunto que nos preocupa mucho. Es un problema que tenemos en todos los pueblos pequeños y queremos que todo el quiera quedarse aquí o que venga a vivir a Monroyo cuente con una vivienda. Tenemos que ver cuántos inmuebles vacíos existen para ver cómo podemos facilitar que puedan ofertarse en alquiler o para la compra. Hace poco se aprobó el Plan general de Ordenación Urbana y queremos facilitar que toda persona joven que quiera establecerse o quiera abrir un comercio, un negocio, pueda hacerlo. Otro de los asuntos que también nos preocupan mucho y nos parece urgente es el futuro del cuartel de la Guardia Civil. Ante la amenaza de un posible cierre trabajaremos y lucharemos porque se mantenga este cuartel. De cerrarse sería algo muy negativo no solo para nuestro municipio si no para toda la comarca. Nos va la seguridad en ello y por eso va a ser prioritario impedir su cierre. Queremos también trabajar por el día a día de nuestros vecinos, reducir el gasto corriente para poder afrontar proyectos e inversiones y apostar también por la eficiencia energética. Contamos también con proyectos que inició la anterior corporación, que trabajaron mucho, y también los continuaremos.

El Consistorio está formado por 5 concejales del PP y 2 de Teruel Existe, ¿participarán todos en el gobierno?

Las tres fuerzas políticas que nos presentamos coincidimos en que veníamos a trabajar por el pueblo. Desde un primer momento hablamos que todos querríamos trabajar todos a una y por ello, como no puede ser de otra manera, vamos a cumplir lo que decidimos y los 7 ediles contarán con concejalía. Creemos que cuantas más personas conformemos el gobierno será mejor para el municipio y además creo que siempre es importante contar con puntos de vista diferentes porque ello enriquece aún más.

¿Se esperaba este resultado?

¡La verdad es que no! No esperábamos un resultado tan claro y por ello quiero agradecer a todos su confianza. Hemos venido a trabajar y creo que es importantísimo que todos vayamos a una para hacer lo posible por mejorar nuestro pueblo. Tras no concurrir ninguna lista el 28-M todos nos quedamos en estado de shock.