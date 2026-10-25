Muere un motorista de 59 años tras chocar contra un turismo en la N-232, a la altura de la Estanca de Alcañiz

Un motorista de 59 años, vecino de Zaragoza, ha fallecido este domingo tras colisionar contra un turismo en la N-232, a la altura de la Estanca de Alcañiz, en dirección a Zaragoza. En el accidente se han visto implicados dos vehículos. Según apuntan testigos presenciales, un vehículo habría impactado contra el turismo que circulaba delante y el motorista no habría conseguido frenar a tiempo para evitar la colisión.

El accidente mortal en la N-232 se ha producido en torno a las 18.10 horas de este domingo. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos, ambulancias, Guardia Civil y Policía Local. Los sanitarios han intentado realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no han conseguido salvar la vida del motorista.

La atención a la víctima ha obligado a cortar uno de los dos carriles de la N-232, lo que ha provocado fuertes retenciones durante toda la tarde en ambos sentidos. Por el momento, se desconoce si hay más heridos entre los ocupantes del resto de vehículos.

Un nuevo accidente en la N-232

La N-232 continúa siendo un punto negro de la red de carreteras aragonesa. La de este domingo es la primera víctima mortal que registra la vía en lo que va de año. En total, este 2026 se han registrado cinco accidentes en diversos puntos de la carretera nacional, con heridos de diversa consideración.

El desdoblamiento de la N-232 sigue siendo una prioridad para mejorar la seguridad vial en el Bajo Aragón. Hace apenas unas semanas, los alcaldes de los municipios afectados por la N-232 acordaron un calendario conjunto de actividades para denunciar el mal estado de la carretera, que sigue poniendo en riesgo a conductores y pasajeros. La primera manifestación está prevista para el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 18.00 horas.