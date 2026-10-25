Actualizado 22:07

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

25 OCT 2026|

Actualizado 22:07

Muere un motorista de 59 años tras chocar contra un turismo en la N-232, a la altura de la Estanca de Alcañiz

La primera víctima mortal de 2026 reaviva la indignación por la peligrosidad de la N-232, cuyo desdoblamiento siguen reclamando los municipios afectados. Los alcaldes se reunirán en una manifestación conjunta el 4 de noviembre en Fuentes de Ebro

Lugar donde se ha producido el accidente mortal esta tarde. / L.C
Lugar donde se ha producido el accidente mortal esta tarde. / L.C

Marina Monreal25 10 2026

1

Actualidad

Un motorista de 59 años, vecino de Zaragoza, ha fallecido este domingo tras colisionar contra un turismo en la N-232, a la altura de la Estanca de Alcañiz, en dirección a Zaragoza. En el accidente se han visto implicados dos vehículos. Según apuntan testigos presenciales, un vehículo habría impactado contra el turismo que circulaba delante y el motorista no habría conseguido frenar a tiempo para evitar la colisión.

El accidente mortal en la N-232 se ha producido en torno a las 18.10 horas de este domingo. Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de bomberos, ambulancias, Guardia Civil y Policía Local. Los sanitarios han intentado realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no han conseguido salvar la vida del motorista.

La atención a la víctima ha obligado a cortar uno de los dos carriles de la N-232, lo que ha provocado fuertes retenciones durante toda la tarde en ambos sentidos. Por el momento, se desconoce si hay más heridos entre los ocupantes del resto de vehículos.

Un nuevo accidente en la N-232

La N-232 continúa siendo un punto negro de la red de carreteras aragonesa. La de este domingo es la primera víctima mortal que registra la vía en lo que va de año. En total, este 2026 se han registrado cinco accidentes en diversos puntos de la carretera nacional, con heridos de diversa consideración.

El desdoblamiento de la N-232 sigue siendo una prioridad para mejorar la seguridad vial en el Bajo Aragón. Hace apenas unas semanas, los alcaldes de los municipios afectados por la N-232 acordaron un calendario conjunto de actividades para denunciar el mal estado de la carretera, que sigue poniendo en riesgo a conductores y pasajeros. La primera manifestación está prevista para el próximo miércoles 4 de noviembre, a las 18.00 horas.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentarios

  1. D.E.P
    Ánimo a la familia.
    Y al ministerio de fomento , les pido que ya vale de muertes, inversión a la N 232

    Responder

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

18 pueblos del Bajo Aragón Histórico proyectan nuevas viviendas y espacios públicos con las ayudas para derribos

Los 18 municipios destinarán los fondos a eliminar edificios en ruinas y reducir riesgos con proyectos que incluyen vivienda social, alojamientos, aparcamientos y ampliaciones de calles y plazas

Comentar

18 pueblos del Bajo Aragón Histórico proyectan nuevas viviendas y espacios públicos con las ayudas para derribos

Dos personas heridas graves tras volcar su coche en la A-230 cerca de Caspe

El suceso se produjo sobre las 17.00 horas y ambos fueron trasladados al Hospital de Alcañiz

Comentar

Dos personas heridas graves tras volcar su coche en la A-230 cerca de Caspe

Arden dos contenedores en la plaza de las Monjas de Caspe

El suceso se produjo en torno a las 21.00 y pudo ser sofocado sin que se registraran incidentes adicionales

Comentar

Arden dos contenedores en la plaza de las Monjas de Caspe
Periódico del Bajo Aragón Histórico