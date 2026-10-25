Arden dos contenedores en la plaza de las Monjas de Caspe

Dos contenedores ardieron en la plaza de las Monjas de Caspe en torno a las 21.00 de este sábado. El fuego pudo ser extinguido rápidamente y el suceso se saldó sin altercados ni mayores complicaciones. Las llamas afectaron a los dos recipientes situados en este punto del municipio, aunque la rápida actuación para sofocar el incendio evitó que la situación fuera a más.

Hasta allí acudieron los bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Caspe. Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego.