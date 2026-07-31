Dos accidentes en cuatro días vuelven a poner el foco en la N-232: El conductor de una furgoneta es excarcelado

La N-232 ha sido escenario este viernes a primera hora de un nuevo accidente de tráfico. A las 8.00, los bomberos de la Diputación de Teruel han excarcelado al conductor y único ocupante de una furgoneta. El suceso ha ocurrido en el cruce de El Regallo.

Hasta el lugar se han desplazado cuatro bomberos de la DPT, una unidad del 061, la Guardia Civil y el servicio de conservación de carreteras. Una vez finalizadas las tareas de excarcelación, se han llevado a cabo labores de control de riesgos y prevención. La intervención ha concluido alrededor de las 9.00.

Dos accidentes en la misma semana

Este martes, un vehículo chocó contra un camión en la N-232, a la altura de la Venta del Barro, en La Puebla de Híjar. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron dos patrullas de la Guardia Civil, dos ambulancias y los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel.

Estos dos accidentes, ocurridos en apenas cuatro días, ponen de manifiesto la necesidad de desdoblar la vía y avanzar en la construcción de la A-68. Además, se han producido en la misma semana en la que se ha anunciado la implantación de un centro logístico en El Regallo, un proyecto de gran envergadura que incrementará el tráfico en la zona y que refuerza la necesidad de adecuar esta carretera.