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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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25 OCT 2026|

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Dos personas heridas graves tras volcar su coche en la A-230 cerca de Caspe

El suceso se produjo sobre las 17.00 horas y ambos fueron trasladados al Hospital de Alcañiz

El suceso se produjo en la carretera A-230 en el kilómetro 9,6 en el termino municipal de Caspe. / L.C
El suceso se produjo en la carretera A-230 en el kilómetro 9,6 en el termino municipal de Caspe. / L.C

La COMARCA25 10 2026

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Dos personas han resultado heridas graves al salirse su coche de la vía y posteriormente volcar su turismo. Según adelantó el Heraldo de Aragón, el suceso se produjo en la carretera A-230 en el kilómetro 9,6 en el termino municipal de Caspe sobre las 17.00 del sábado . Las dos personas fueron trasladadas al Hospital de Alcañiz, tal como confirmó la Guardia Civil a este medio.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Guardia Civil, sanitarios del 112 y voluntarios de Protección Civil del Bajo Aragón-Caspe. Se estableció un paso alternativo en la vía hasta retirar el vehículo.

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