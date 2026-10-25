Dos personas heridas graves tras volcar su coche en la A-230 cerca de Caspe

Dos personas han resultado heridas graves al salirse su coche de la vía y posteriormente volcar su turismo. Según adelantó el Heraldo de Aragón, el suceso se produjo en la carretera A-230 en el kilómetro 9,6 en el termino municipal de Caspe sobre las 17.00 del sábado . Las dos personas fueron trasladadas al Hospital de Alcañiz, tal como confirmó la Guardia Civil a este medio.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Guardia Civil, sanitarios del 112 y voluntarios de Protección Civil del Bajo Aragón-Caspe. Se estableció un paso alternativo en la vía hasta retirar el vehículo.