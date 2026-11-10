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10 NOV 2026|

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El PP defiende que el Nudo Mudéjar de Andorra genere industria y empleo en la provincia de Teruel

El candidato del Partido Popular al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, se cita con diferentes miembros del partido, vecinos y empresarios para analizar las líneas a seguir para alcanzar la reindustrialización de la zona

Participantes en la jornada sectorial organizada por el PP de Teruel / C. O.
Participantes en la jornada sectorial organizada por el PP de Teruel / C. O.

La COMARCA10 11 2026

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El candidato del Partido Popular al Congreso por Teruel, Alberto Herrero, ha defendido este martes desde Andorra que el desarrollo del Nudo Mudéjar debe servir para atraer empresas, crear empleo y ofrecer oportunidades a los jóvenes de la provincia. El PP de Teruel ha reivindicado sus líneas de trabajo para conseguir la reindustrialización de la zona en una jornada sectorial en la que también han participado empresarios y representación sindical de UGT.

«Teruel no puede limitarse a producir energía solo para que otros territorios se desarrollen, tiene que conseguir que esa energía genere empresas, actividad económica, empleo y oportunidades para nuestros jóvenes», ha afirmado Herrero.

El candidato ha explicado que la jornada ha puesto en común la visión de quienes viven y trabajan en Andorra y el Bajo Aragón. Herrero ha advertido de que la incertidumbre sobre el desarrollo del Nudo Mudéjar lleva a muchos vecinos, entre ellos personas que llevan años al frente de sus negocios, a preguntarse por su futuro en la comarca.

La sectorial se ha desarrollado en tres mesas de debate. La primera ha abordado la importancia estratégica del Nudo Mudéjar para Teruel y las infraestructuras que necesita el sistema eléctrico para aprovechar la capacidad de generación de la provincia. La segunda ha analizado el papel de las renovables y el almacenamiento en la implantación de nuevas industrias. La tercera ha repasado el proceso abierto tras el cierre de la central térmica de Andorra y los pasos pendientes para avanzar en la reindustrialización de la comarca.

Antes de que comenzara la jornada, Herrero ha invitado a los vecinos a participar en el encuentro para conocer de primera mano qué está frenando el desarrollo del Nudo Mudéjar, trasladar sus preocupaciones y debatir posibles soluciones con los profesionales del sector.

Mariscal pide agilizar los proyectos industriales

Entre los participantes ha estado Guillermo Mariscal, diputado por Las Palmas en el Congreso y quien ha reprochado al Gobierno de Pedro Sánchez que "el desmantelamiento de la central térmica no fuera acompañado de una alternativa industrial". Ha defendido que el desarrollo del Nudo Mudéjar, el proyecto de hidrógeno Catalina y la recuperación de parte del tejido industrial vinculado a la térmica sean prioridades del próximo Gobierno de España.

Mariscal ha reivindicado la experiencia industrial de los profesionales de Andorra y ha señalado que el hidrógeno producido en la zona podría abastecer a la industria química aragonesa. También ha explicado que el programa electoral del PP contempla una vía para agilizar la tramitación de los proyectos considerados estratégicos por generar más de cien empleos.

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