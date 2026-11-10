La planta de biometano proyectada para La Puebla de Híjar está diseñada para tratar hasta 170.000 toneladas anuales de residuos orgánicos

El territorio está en el punto de mira como posible ubicación de plantas de biometano, y el término municipal de La Puebla de Híjar forma parte de este escenario que copa Caspe con el mayor número. La empresa BDP Bioenergy IX prevé instalar una planta en dos parcelas de 150.214 metros cuadrados al noroeste del término poblano. Está diseñada para tratar hasta 170.000 toneladas de residuos orgánicos para la fabricación de biogás, principalmente a través de 40.000 toneladas al año de estiércol de ternero; 30.000 de gallinaza; 55.000 de purín de cerdo de engorde; y 45.000 de purín de cerdo de cría. La inversión prevista supera los 19 millones de euros.

Funcionamiento de la planta de biogás proyectada para La Puebla de Híjar. / LC

El proyecto ha iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y de Autorización Ambiental. La documentación está en información pública en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y se encuentra en periodo de presentación de alegaciones, que expira el 18 de noviembre.

Ubicación de la planta de biogás proyectada para La Puebla de Híjar. / LC

Del campo a la planta en camiones

Todas estas materias primas serán transportadas a las instalaciones en camiones, y se descargarán por separado las sólidas de las líquidas, que irán en un tanque cubierto. La nave de recepción estará cerrada y contará con un biofiltro para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles, olores y contaminantes. Seguidamente, sólidos y líquidos pasarán a un tanque premezcla y, a continuación, serán trasladados hacia los digestores anaeróbicos donde serán fermentados en un proceso controlado en ausencia de oxígeno.

Planta de generación de biogás proyectada para La Puebla de Híjar. / LC

En los digestores, microorganismos descomponen la materia orgánica y generan biogás, que está compuesto principalmente por metano (CH₄) y dióxido de carbono (CO₂). El subproducto de la digestión anaeróbica es el digestato, que se separará en fracción sólida y líquida. El digestato sólido se llevará hacia una losa al descubierto durante cuatro meses, y el líquido, se almacenará en dos balsas durante seis meses.

Autogeneración de energía

La planta dispondrá de una caldera de biomasa que generará agua caliente para los digestores y energía térmica para cubrir las necesidades propias de la instalación. También contará con una antorcha de combustión para quemar exceso de biogás no utilizado “asegurando la seguridad” del sistema.

Planta de generación de biogás proyectada para La Puebla de Híjar. / LC

La futura planta se situará en el municipio de La Puebla de Híjar, cuya zona residencial se encuentra a 4,5 kilómetros, mientras que de las poblaciones de Jatiel distan 5,2 kilómetros y de Castelnou, 5,4. En cuanto a olores, el estudio preliminar indica que, coincidiendo con las direcciones de los vientos predominantes, “no llegaría a afectar a zonas residenciales, únicamente a zonas agrícolas”.