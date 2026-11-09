Actualizado 17:15

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

09 NOV 2026|

Actualizado 17:15

Dos camiones chocan en la CV-14 entre Aguaviva y Zorita del Maestrazgo: «Siempre que llueve es una pista de patinaje»

El suceso se ha producido en el kilómetro 24.8 y obliga a cortar la vía. Los alcaldes de la zona continúan reclamando soluciones ante el tráfico pesado de este tipo de vehículos

Accidente entre dos camiones este lunes en la CV-14 entre Aguaviva y Zorita / L. C.
Accidente entre dos camiones este lunes en la CV-14 entre Aguaviva y Zorita / L. C.

Camila Ortiz Tomaselli09 11 2026

Comentar

ActualidadSucesos

Dos camiones han chocado este lunes por la mañana en la carretera CV-14, entre Aguaviva y Zorita del Maestrazgo. El accidente se ha producido en el kilómetro 24,8 y ha provocado el corte de la vía, un trazado de por sí complicado y que conlleva riesgos cada vez que llueve.

El suceso se ha producido en una carretera habitualmente transitada por vecinos bajoargaoneses, así como diferentes camiones de mercancías, y en la que este lunes no acompañan las condiciones climatológicas. "Es lo que siempre denunciamos. Los días en los que llueve se evidencia el mal estado del firme. No está preparado para absorber la cantidad del tráfico pesado actual", señala Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva.

Aunque el siniestro ha ocurrido en término de Castellón, el primer edil denuncia que este tipo de carreteras se conviertan en "verdaderas pistas de patinaje" cada vez que llega el mal tiempo. "Es el resultado de la mezcla del residuo que van soltando los camiones y el agua. Se prestan a que ocurran estos choques o salidas de vía", añade Clemente.

Esta zona es una de las más tensionadas en lo que se refiere a accidentes con camiones implicados. Por ello, Aguaviva y otros tantos pueblos bajoaragoneses como Seno o Castellote todavía siguen pendientes de diferentes mejoras en seguridad vial. Cabe recordar que los Ayuntamientos de Castellote, Mas de las Matas, Seno, Molinos, Cuevas de Cañart, Las Parras de Castellote y Aguaviva mantienen su presión ante el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel.

Variante de Aguaviva, en los presupuestos de 2027

En ese sentido, una de las últimas novedades es la posible inclusión de un estudio informativo sobre la variante de Aguaviva en los presupuestos de 2027 del Gobierno de Aragón. Se trata de un informe que debería definir cuál es el mejor trazado para posteriormente desarrollar los diferentes trámites de licitación y redacción de proyecto para su ejecución. "Estaremos pendientes para que los plazos se vayan cumpliendo. Es una de las obras de mayor envergadura", especifica Clemente.

No obstante, a su vez todavía quedan pendientes otras mejoras en tramos concretos en los que se han venido repitiendo accidentes y que podrían ejecutarse con mayor brevedad. "También seguimos pendientes de que se asuma la titularidad de la vía entre Seno y Molinos", concreta Clemente.

Cabe señalar que durante los últimos meses, los ayuntamientos han mantenido diversas reuniones con responsables del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Teruel, así como con representantes de las propias empresas mineras, en un intento de buscar soluciones conjuntas.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Alcorisa recauda 1.325 euros

Marianico el Corto, el mago Sergio Cisneros, el cantante Sein y el malabarista Chechare actuaron durante el evento celebrado este sábado en la Sala Alcor 82

Comentar

La gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Alcorisa recauda 1.325 euros

El PP de Teruel reclama un cambio de Gobierno como la única opción para «mejorar la gestión de los servicios públicos»

Alberto Herrero critica el deterioro de las infraestructuras y cuestiona que el aumento de los impuestos se haya traducido en mejores prestaciones para los ciudadanos

Comentar

El PP de Teruel reclama un cambio de Gobierno como la única opción para «mejorar la gestión de los servicios públicos»

Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

Los productores temen que el almacenamiento obligatorio suponga una merma de la calidad y del precio final de venta. Reclaman una reunión con DGA para analizar la situación y valorar...

Comentar

Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

68 ayuntamientos se benefician de las ayudas de la DPT para mejorar sus multiservicios

La convocatoria para el equipamiento y conservación de comercios alcanza los 90.000 euros. Los consistorios dedican los fondos a materias como eficiencia energética o equipamiento hostelero

Comentar

68 ayuntamientos se benefician de las ayudas de la DPT para mejorar sus multiservicios

Caspe concentra el mayor número de plantas de biometano proyectadas por municipio en Aragón

La localidad suma seis proyectos, que se añaden a otros seis en el Bajo Aragón Histórico entre Alcañiz, Azaila, La Puebla de Híjar y Calanda. La inversión anunciada hasta la...

1

Caspe concentra el mayor número de plantas de biometano proyectadas por municipio en Aragón

Fallece un agricultor en Andorra tras volcar su tractor en una finca de su propiedad

Un hombre de 63 años perdió la vida este sábado por la tarde tras volcar su tractor. Su mujer encontró el cuerpo sin vida sobre las 19.30 y fue quien...

2

Fallece un agricultor en Andorra tras volcar su tractor en una finca de su propiedad
Periódico del Bajo Aragón Histórico