Dos camiones chocan en la CV-14 entre Aguaviva y Zorita del Maestrazgo: «Siempre que llueve es una pista de patinaje»

Dos camiones han chocado este lunes por la mañana en la carretera CV-14, entre Aguaviva y Zorita del Maestrazgo. El accidente se ha producido en el kilómetro 24,8 y ha provocado el corte de la vía, un trazado de por sí complicado y que conlleva riesgos cada vez que llueve.

El suceso se ha producido en una carretera habitualmente transitada por vecinos bajoargaoneses, así como diferentes camiones de mercancías, y en la que este lunes no acompañan las condiciones climatológicas. "Es lo que siempre denunciamos. Los días en los que llueve se evidencia el mal estado del firme. No está preparado para absorber la cantidad del tráfico pesado actual", señala Aitor Clemente, alcalde de Aguaviva.

Aunque el siniestro ha ocurrido en término de Castellón, el primer edil denuncia que este tipo de carreteras se conviertan en "verdaderas pistas de patinaje" cada vez que llega el mal tiempo. "Es el resultado de la mezcla del residuo que van soltando los camiones y el agua. Se prestan a que ocurran estos choques o salidas de vía", añade Clemente.

Esta zona es una de las más tensionadas en lo que se refiere a accidentes con camiones implicados. Por ello, Aguaviva y otros tantos pueblos bajoaragoneses como Seno o Castellote todavía siguen pendientes de diferentes mejoras en seguridad vial. Cabe recordar que los Ayuntamientos de Castellote, Mas de las Matas, Seno, Molinos, Cuevas de Cañart, Las Parras de Castellote y Aguaviva mantienen su presión ante el Gobierno de Aragón y la Diputación de Teruel.

Variante de Aguaviva, en los presupuestos de 2027

En ese sentido, una de las últimas novedades es la posible inclusión de un estudio informativo sobre la variante de Aguaviva en los presupuestos de 2027 del Gobierno de Aragón. Se trata de un informe que debería definir cuál es el mejor trazado para posteriormente desarrollar los diferentes trámites de licitación y redacción de proyecto para su ejecución. "Estaremos pendientes para que los plazos se vayan cumpliendo. Es una de las obras de mayor envergadura", especifica Clemente.

No obstante, a su vez todavía quedan pendientes otras mejoras en tramos concretos en los que se han venido repitiendo accidentes y que podrían ejecutarse con mayor brevedad. "También seguimos pendientes de que se asuma la titularidad de la vía entre Seno y Molinos", concreta Clemente.

Cabe señalar que durante los últimos meses, los ayuntamientos han mantenido diversas reuniones con responsables del Gobierno de Aragón y de la Diputación de Teruel, así como con representantes de las propias empresas mineras, en un intento de buscar soluciones conjuntas.