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10 NOV 2026|

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Cristian Petru se convierte en el primer concejal rumano del Ayuntamiento de Alcañiz

Petru sustituye a Ignacio Urquizu, quien renunció a su acta en el mes de septiembre para dedicarse a nuevos retos profesionales

Cristian tomó posesión en el pleno ordinario de este lunes./ G.R.
Cristian tomó posesión en el pleno ordinario de este lunes./ G.R.

Gema Romero10 11 2026

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Alcañiz

ActualidadPolítica

Cristian Petru es el nuevo concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz tras la salida de Ignacio Urquizu en septiembre. Urquizu renunció a su acta de concejal para dedicarse a nuevos retos profesionales y ha dejado paso a Petru, convirtiéndose así en el primer concejal de nacionalidad rumana del consistorio.

La toma de posesión tuvo lugar este lunes durante el desarrollo del pleno ordinario del mes de noviembre. "Vengo a aprender y a trabajar por la ciudad de Alcañiz", fueron las primeras palabras que pronunció el edil tras jurar el cargo frente a la constitución. Además, el pleno de este lunes tenía cuatro mociones con las que pudo estrenarse en el cargo participando en los turnos de votación.

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