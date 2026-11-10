Cristian Petru se convierte en el primer concejal rumano del Ayuntamiento de Alcañiz

Cristian Petru es el nuevo concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alcañiz tras la salida de Ignacio Urquizu en septiembre. Urquizu renunció a su acta de concejal para dedicarse a nuevos retos profesionales y ha dejado paso a Petru, convirtiéndose así en el primer concejal de nacionalidad rumana del consistorio.

La toma de posesión tuvo lugar este lunes durante el desarrollo del pleno ordinario del mes de noviembre. "Vengo a aprender y a trabajar por la ciudad de Alcañiz", fueron las primeras palabras que pronunció el edil tras jurar el cargo frente a la constitución. Además, el pleno de este lunes tenía cuatro mociones con las que pudo estrenarse en el cargo participando en los turnos de votación.