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10 NOV 2026|

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‘Nueve pueblos. Un mismo latido’: La Ruta del Tambor y Bombo ya tiene cartel anunciador de la Semana Santa 2027

Reyes Portero Monterde, diseñadora gráfica e ilustradora natural de Andorra, es la artista detrás de la imagen elegida entre las diferentes propuestas presentadas

Cartel anunciador de la Semana Santa 2027 / Reyes Portero Monterde
Cartel anunciador de la Semana Santa 2027 / Reyes Portero Monterde

La COMARCA10 11 2026

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ActualidadCultura y OcioSemana Santa

La Ruta del Tambor y Bombo ya tiene cartel para anunciar la Semana Santa de 2027. La obra elegida lleva por título ‘Nueve pueblos. Un mismo latido’ y es una creación de Reyes Portero Monterde, diseñadora gráfica e ilustradora natural de Andorra.

El diseño ha sido seleccionado por la Junta de Gobierno de la Ruta del Tambor y Bombo entre las diferentes propuestas presentadas al concurso convocado para elegir la imagen anunciadora de la próxima Semana Santa.

El cartel reúne distintas figuras representativas de esta celebración, con el tambor y el bombo como grandes protagonistas. La ilustración apuesta además por una combinación de colores que busca reflejar la identidad de la Ruta y la riqueza de una tradición compartida por sus nueve municipios.

Bajo el lema ‘Nueve pueblos. Un mismo latido’, la obra pone el acento en la unión de las nueve localidades que integran la Ruta del Tambor y Bombo, cada una con su particular manera de vivir la Semana Santa, pero todas vinculadas por el sonido de estos instrumentos.

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