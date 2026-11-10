Caspe, Bajo Aragón y Andorra arrancan la temporada de salvamento y socorrismo con varias victorias en Calatayud

Los tres clubes del territorio comenzaron con buenos resultados la temporada 2026/2027 de salvamento y socorrismo. El Club Natación y Salvamento Caspe, el Club Natación Bajo Aragón y el Club Polideportivo Andorra participaron el pasado sábado en la primera jornada de los Juegos Deportivos en Edad Escolar (JDEE) y de la Liga Española de Clubes (LEC), celebrada en la piscina municipal de Calatayud.

La competición dejó numerosas victorias individuales y destacadas actuaciones de los deportistas del territorio en diferentes categorías. La cita, organizada por la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo (FASS), reunió a seis clubes y contó con 147 deportistas inscritos, de los cuales 139 obtuvieron al menos una clasificación individual. El programa incluyó 27 pruebas individuales y de relevos, distribuidas entre las categorías benjamín y absoluta.

Irene Rozas lidera la destacada actuación del club caspolino

El Club Natación y Salvamento Caspe fue uno de los grandes protagonistas de la jornada, especialmente gracias a Irene Rozas Olona, que consiguió imponerse en las tres pruebas individuales de categoría infantil femenina. La joven socorrista logró la victoria en los 100 metros de natación con obstáculos, con un tiempo de 1:22,50; los 100 metros socorrista, con 1:10,28; y los 50 metros de remolque de maniquí pequeño, con 42,97 segundos.

También sobresalió Roberto Argente Francín, que consiguió la primera posición en los 50 metros de remolque de maniquí pequeño infantil masculino (50,03 segundos). Además, fue segundo en los 100 metros de natación con obstáculos (1:34,12) y en los 100 metros socorrista (1:14,75).

En las categorías inferiores, Miguel Lasanta González se adjudicó las dos pruebas individuales alevines masculinas, los 50 metros de natación con obstáculos (41,78 segundos) y los 50 metros de remolque de maniquí con aletas (35,62 segundos). Por su parte, Rodrigo Tello Alegre hizo lo propio en categoría benjamín masculina, con triunfos en ambas modalidades y registros de 53,88 y 44,94 segundos, respectivamente.

El conjunto caspolino también destacó en las pruebas colectivas. Consiguió imponerse en los relevos masculinos cadetes de 4x50 metros de natación con obstáculos (2:53,04) y en el relevo mixto cadete de 4x50 metros socorrista (2:48,87). A estas victorias se sumaron los primeros puestos en los relevos benjamines femeninos y masculinos y en el alevín masculino de natación con obstáculos.

El Bajo Aragón domina las categorías femeninas alevín y benjamín

El Club Natación Bajo Aragón también firmó un positivo estreno de temporada, con especial protagonismo de sus deportistas más jóvenes. Teresa Andolz Sanz fue la gran referencia en categoría alevín femenina, al imponerse en las dos pruebas individuales disputadas.

Andolz consiguió el primer puesto en los 50 metros de natación con obstáculos, con un registro de 47,69 segundos, y volvió a subir a lo más alto de la clasificación en los 50 metros de remolque de maniquí con aletas, donde detuvo el cronómetro en 39,50 segundos.

En categoría benjamín femenina, Pia Leticia Calero Camacho repitió este doble triunfo. La representante bajoaragonesa ganó los 50 metros de natación con obstáculos (55,53 segundos) y los 50 metros de remolque de maniquí con aletas (45,15 segundos).

También destacó Marcus Sorostinean Cascu, que consiguió una tercera posición en los 200 metros de natación con obstáculos de categoría júnior masculina, con un tiempo de 2:27,72. Por su parte, Aris Emanuel Bilan Ilie fue segundo en los 50 metros de remolque de maniquí con aletas de categoría alevín masculina (39,34 segundos).

Sergio Guiu y Joel Azcón destacan por el Club Polideportivo Andorra

El Club Polideportivo Andorra también consiguió subir a lo más alto del podio en varias pruebas. Sergio Guiu Núñez fue uno de sus principales protagonistas al imponerse en los 200 metros de natación con obstáculos de categoría juvenil masculina, con un registro de 2:16,53. El deportista andorrano también consiguió la victoria en los 50 metros de remolque de maniquí, donde marcó un tiempo de 36,15 segundos.

En categoría cadete masculina, Joel Azcón García firmó otra destacada actuación. El socorrista del club andorrano ganó los 100 metros de remolque de maniquí con aletas de goma (1:09,00) y los 50 metros de remolque de maniquí (38,03 segundos). Además, logró una segunda posición en los 200 metros de natación con obstáculos, con un tiempo de 2:33,62.

Por su parte, Macarena García Amador consiguió una segunda posición en los 200 metros de natación con obstáculos de categoría júnior femenina (2:39,75), además de un tercer puesto en los 50 metros de remolque de maniquí (44,40 segundos).

El equipo completó su participación con otras actuaciones, como la tercera posición de Lucas García Amador en los 200 metros de natación con obstáculos cadete masculino y la participación de Natalia Copoví Benaque en las pruebas infantiles femeninas.

Tras esta primera jornada en Calatayud, el calendario autonómico de salvamento y socorrismo tendrá sus dos próximas citas en el Bajo Aragón. La primera llegará el sábado 28 de noviembre, cuando la piscina de Alcañiz acogerá el VII Campeonato de Aragón de Distancias Cortas. Posteriormente, el 12 de diciembre, será Caspe quien tome el relevo como sede de la segunda jornada de los Juegos Deportivos en Edad Escolar y de la Liga Española de Clubes.