El Ayuntamiento de Alcañiz exige al INAGA y a la CHE evaluar de manera conjunta el impacto real de las tres macrogranjas proyectadas en Valmuel

El malestar de los vecinos de Valmuel frente a las tres macrogranjas proyectadas a menos de dos kilómetros de la población llegó al pleno municipal de Alcañiz de este lunes. María Milián, de Izquierda Unida, presentó una moción "en defensa de Valmuel y el territorio frente a la implantación de macrogranjas porcinas y plantas de biogás y biometano". Con los vecinos allí presentes, la propuesta salió adelante con unas enmiendas propuestas por el grupo popular y que fueron aceptadas por Milián.

Todos los grupos subrayaron que los vecinos de Valmuel «no son de segunda» y que merecen ser apoyados como si vivieran en el núcleo urbano de Alcañiz. En este sentido, el alcalde Miguel Ángel Estevan mostró su compromiso con los vecinos: "Mi compromiso con los vecinos es absoluto. Pero no voy a engañarlos, entiendo su preocupación y voy a estar a su lado, pero como alcalde no puedo prometer que voy a impedir algo que legalmente no está en mis manos impedirlo. No voy a hacer promesas que después no pueda cumplir".

Sin embargo, el edil independiente Joaquín Egea señaló que el consistorio sí tiene poder de acción, realizando una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sentido, desde el PSOE también expresaron: "Si no quieren demostrar a los vecinos del Valmuel y Puigmoreno que son el patio trasero de Alcañiz, hay que defender sus intereses".

Distribución de las granjas proyectadas en Valmuel. / Stop Ganadería Industrial

Los concejales de Vox y el PAR también mostraron el respaldo de la iniciativa. "No estoy en contra de que vengan granjas al mundo rural, pero entiendo que si te ponen una macrogranja a uno o dos kilómetros de tu casa, tenemos un problema y grave", aseguró Ramiro Domínguez (PAR). Por su parte, Carlos Andreu afirmó: "Nos preocupa la disponibilidad del agua, la gestión de los purines, la protección de los acuíferos y, por supuesto, la calidad de vida de los vecinos de Valmuel".

Una vez finalizado el turno de portavoces, llegó la votación donde la medida quedó aprobada por unanimidad y los vecinos de Valmuel allí presentes aplaudieron como muestra de agradecimiento por escuchar sus problemas.

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Aunque no fue la única moción del pleno. Desde IU también presentaron la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta salió adelante con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de VOX. Carlos Andreu votó en contra.

Ley de nietos y huelga general

Por su parte, Andreu presentó una moción para el rechazo de los intentos de manipulación del censo electoral a través de la 'Ley de nietos' que quedó aprobada con los votos a favor de VOX, PP y PAR, mientras que los otros tres grupos propusieron una enmienda que modificaba por completo el texto, y que no fue aceptada por el edil de VOX.

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, también fue otro de los temas que se trataron en la sesión plenaria. María Milián solicitaba a los concejales municipales su apoyo a la huelga que finalmente no salió adelante.

El pleno ordinario de este lunes por la tarde fue el último antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, donde la gestión política del Gobierno central también formó parte de la conversación plenaria.