Actualizado 18:36

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

10 NOV 2026|

Actualizado 18:36

El Ayuntamiento de Alcañiz exige al INAGA y a la CHE evaluar de manera conjunta el impacto real de las tres macrogranjas proyectadas en Valmuel

Maria Milián (IU-Sumar) presentó una moción en defensa de Valmuel y el territorio frente a las macrogranjas que salió adelante por unanimidad. La 'ley de nietos', el 25-N y la Huelga General del 11-N fueron el resto de temas tratados en el pleno de este lunes

Los vecinos de Valmuel estuvieron presentes en el pleno de este lunes./ G.R.
Los vecinos de Valmuel estuvieron presentes en el pleno de este lunes./ G.R.

Gema Romero10 11 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadEconomíaInfraestructurasMundo RuralPolítica

El malestar de los vecinos de Valmuel frente a las tres macrogranjas proyectadas a menos de dos kilómetros de la población llegó al pleno municipal de Alcañiz de este lunes. María Milián, de Izquierda Unida, presentó una moción "en defensa de Valmuel y el territorio frente a la implantación de macrogranjas porcinas y plantas de biogás y biometano". Con los vecinos allí presentes, la propuesta salió adelante con unas enmiendas propuestas por el grupo popular y que fueron aceptadas por Milián.

Todos los grupos subrayaron que los vecinos de Valmuel «no son de segunda» y que merecen ser apoyados como si vivieran en el núcleo urbano de Alcañiz. En este sentido, el alcalde Miguel Ángel Estevan mostró su compromiso con los vecinos: "Mi compromiso con los vecinos es absoluto. Pero no voy a engañarlos, entiendo su preocupación y voy a estar a su lado, pero como alcalde no puedo prometer que voy a impedir algo que legalmente no está en mis manos impedirlo. No voy a hacer promesas que después no pueda cumplir".

Sin embargo, el edil independiente Joaquín Egea señaló que el consistorio sí tiene poder de acción, realizando una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sentido, desde el PSOE también expresaron: "Si no quieren demostrar a los vecinos del Valmuel y Puigmoreno que son el patio trasero de Alcañiz, hay que defender sus intereses".

Distribución de las granjas proyectadas en Valmuel. / Stop Ganadería Industrial
Distribución de las granjas proyectadas en Valmuel. / Stop Ganadería Industrial

Los concejales de Vox y el PAR también mostraron el respaldo de la iniciativa. "No estoy en contra de que vengan granjas al mundo rural, pero entiendo que si te ponen una macrogranja a uno o dos kilómetros de tu casa, tenemos un problema y grave", aseguró Ramiro Domínguez (PAR). Por su parte, Carlos Andreu afirmó: "Nos preocupa la disponibilidad del agua, la gestión de los purines, la protección de los acuíferos y, por supuesto, la calidad de vida de los vecinos de Valmuel".

Una vez finalizado el turno de portavoces, llegó la votación donde la medida quedó aprobada por unanimidad y los vecinos de Valmuel allí presentes aplaudieron como muestra de agradecimiento por escuchar sus problemas.

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Aunque no fue la única moción del pleno. Desde IU también presentaron la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta salió adelante con los votos a favor de todos los grupos, a excepción de VOX. Carlos Andreu votó en contra.

Ley de nietos y huelga general

Por su parte, Andreu presentó una moción para el rechazo de los intentos de manipulación del censo electoral a través de la 'Ley de nietos' que quedó aprobada con los votos a favor de VOX, PP y PAR, mientras que los otros tres grupos propusieron una enmienda que modificaba por completo el texto, y que no fue aceptada por el edil de VOX.

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, también fue otro de los temas que se trataron en la sesión plenaria. María Milián solicitaba a los concejales municipales su apoyo a la huelga que finalmente no salió adelante.

El pleno ordinario de este lunes por la tarde fue el último antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre, donde la gestión política del Gobierno central también formó parte de la conversación plenaria.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

Alcañiz, Andorra y Utrillas acogerán concentraciones y manifestaciones durante la jornada. DGA ha establecido los servicios mínimos del 100% para sanidad y del 25% en Educación

1

El Bajo Aragón Histórico se prepara para la huelga general del 11-N: Estos son los servicios mínimos y los actos previstos

Arranca la grabación del documental que recogerá la historia de los despertadores de Torrecilla de Alcañiz

El proyecto impulsado en colaboración con el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento abordará la tradición desde un prisma cinematográfico con la implicación de...

Comentar

Arranca la grabación del documental que recogerá la historia de los despertadores de Torrecilla de Alcañiz

Espectáculo de fuegos artificiales y recuperación de la actividad ganadera: Estas son las novedades de la 31ª Feria de Aguaviva

La cita comercial contará con 200 expositores y 50 lotes ganaderos. El recinto ferial abrirá sus puertas este próximo sábado a las 12.00

Comentar

Espectáculo de fuegos artificiales y recuperación de la actividad ganadera: Estas son las novedades de la 31ª Feria de Aguaviva

Encuesta para el 29-N: PP y Vox sumarían la mayoría absoluta y el PSOE perdería más de 10 escaños

La formación de Abascal conseguiría practicamente el doble de diputados respecto a los comicios de 2023. La suma de las fuerzas de izquierda alcanzaría, en el mejor de los casos,...

1

Encuesta para el 29-N: PP y Vox sumarían la mayoría absoluta y el PSOE perdería más de 10 escaños

Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

Los productores temen que el almacenamiento obligatorio suponga una merma de la calidad y del precio final de venta. Reclaman una reunión con DGA para analizar la situación y valorar...

3

Las almazaras del Bajo Aragón Histórico rechazan la retirada del 12% del aceite de oliva: «No se ha pensado en los pequeños productores»

Dos camiones chocan en la CV-14 entre Aguaviva y Zorita del Maestrazgo: «Siempre que llueve es una pista de patinaje»

El suceso se ha producido en el kilómetro 24.8 y obliga a cortar la vía. Los alcaldes de la zona continúan reclamando soluciones ante el tráfico pesado de este tipo...

8

Dos camiones chocan en la CV-14 entre Aguaviva y Zorita del Maestrazgo: «Siempre que llueve es una pista de patinaje»
Periódico del Bajo Aragón Histórico