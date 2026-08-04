Qué es el Anillo de Diamante de un eclipse solar

El Anillo de Diamante es uno de los fenómenos ópticos más espectaculares, emotivos y fugaces que la naturaleza ofrece durante un eclipse solar total. Este asombroso efecto visual, marca el umbral exacto entre la luz del día y la oscuridad absoluta.

¿Qué es el Anillo de Diamante y cómo se forma?

Este fenómeno ocurre en dos momentos críticos y simétricos del eclipse solar total: justo antes de la totalidad (segundo contacto o C2), cuando la Luna está a punto de cubrir por completo el Sol, y justo después de la totalidad (tercer contacto o C3), en el instante preciso en que nuestra estrella comienza a reaparecer.

Su formación es el resultado de la combinación de dos fenómenos de la física solar. Por un lado, la corona solar, la capa exterior del Sol, se hace visible cuando el disco solar queda casi completamente oculto por la Luna, formando un halo brillante de tonos blancos alrededor de la silueta lunar.

Por otro lado, el último rayo de luz de la fotosfera solar atraviesa un único punto del borde de la Luna justo antes de la totalidad o durante el final del eclipse, creando un destello intenso que recuerda a un diamante sobre un anillo luminoso.

El origen del Anillo de Diamante: las perlas de Baily

El anillo de diamante no ocurre de manera aislada; de hecho, es la conclusión (o el inicio) de otro fenómeno astronómico conocido como las perlas de Baily.



La Luna no es un cuerpo perfectamente liso, sino una esfera irregular cubierta de escarpadas montañas, cráteres, profundos valles y cañones. Cuando el disco lunar se desliza frente al Sol, estos valles permiten que la luz solar se filtre selectivamente hacia la Tierra, mientras que los picos montañosos la bloquean. Esto fragmenta el último arco de luz solar en una delicada hilera de destellos brillantes que se asemejan a las cuentas de un collar de perlas suspendido en el cielo.



Este fenómeno fue descrito detalladamente por primera vez por el astrónomo inglés Francis Baily durante el eclipse solar del 15 de mayo de 1836. Baily observó que, durante un eclipse en el que los tamaños aparentes de la Luna y el Sol eran extremadamente similares, el último hilo de luz solar no desaparecía uniformemente, sino que se dividía en un espectacular `anillo de perlas´ que recordaba a un collar brillante.



A medida que el movimiento orbital de la Luna continúa, estas perlas se van extinguiendo una a una conforme las montañas lunares cubren los valles. El Anillo de Diamante se forma en el instante preciso en que queda una sola perla de luz superviviente antes de la oscuridad total, o cuando aparece el primer destello único al finalizar la totalidad.

El fenómeno del doble Anillo de Diamante

En contadas ocasiones, los observadores y fotógrafos situados en la franja de totalidad son testigos de un espectáculo aún más inusual: el doble Anillo de Diamante.



Este fenómeno ocurre cuando la topografía del limbo lunar presenta una alineación tan precisa que permite que dos perlas de luz solar brillen de manera simultánea con la misma intensidad antes de extinguirse por completo (o al reaparecer el Sol).



La predicción de estas ubicaciones exactas es hoy en día una realidad gracias a los modernos modelos de elevación digital de la Luna recopilados por satélites. Al analizar la silueta de la sombra proyectada en la Tierra, se descubre que la umbra no dibuja un óvalo perfecto, sino un polígono irregular cuyos bordes rectos (cuerdas) están definidos por los valles lunares que originan las perlas de Baily.

Los vértices de este polígono de sombra representan las zonas de transición donde el protagonismo lumínico pasa de un valle a otro. Los observadores situados exactamente sobre la proyección de estas líneas de transición en la superficie terrestre tendrán la oportunidad exclusiva de fotografiar y contemplar un doble anillo de diamante.

Sincronización y duración del Anillo de Diamante

La oportunidad para presenciar o fotografiar este fenómeno es extremadamente estrecha. Aunque el Anillo de Diamante completo (incluyendo la visualización previa de la corona y la transición de las perlas de Baily) se desarrolla en una ventana de 10 a 15 segundos antes de la totalidad (C2) y otros 10 a 15 segundos iniciales al terminar la totalidad (C3), el destello del diamante propiamente dicho es efímero.



El diamante brilla con su máxima expresión durante un lapso de apenas 1 a 5 segundos. Esta brevedad requiere que el fotógrafo o el observador tengan un plan de acción ensayado con anterioridad, ya que no hay margen para la improvisación cuando el cielo comienza a oscurecerse rápidamente.

Reglas estrictas de seguridad ocular y del sensor

Debido a que el `diamante´ es luz directa y sin filtrar de la fotosfera del Sol, la seguridad durante estos segundos es el factor más crítico de todo el evento.

El anillo de diamante es uno de los momentos más espectaculares de un eclipse solar, pero también requiere extremar las precauciones. Nunca debe observarse directamente a simple vista ni a través del visor óptico de una cámara sin la protección adecuada. Aunque el Sol permanezca oculto en un 99 %, la pequeña cantidad de luz solar que sigue siendo visible puede causar daños graves e irreversibles en la retina.

Para la observación visual, es imprescindible utilizar gafas de eclipse homologadas que cumplan la norma de seguridad ISO 12312-2. Estas solo deben retirarse durante la fase de totalidad absoluta, cuando el disco solar queda completamente cubierto por la Luna y únicamente es visible la tenue corona solar. En cuanto reaparezca el primer destello de luz del anillo de diamante al finalizar la totalidad (C3), las gafas protectoras deben colocarse de inmediato.

En el ámbito de la fotografía, apuntar una cámara, telescopio o prismáticos al Sol sin un filtro solar adecuado puede provocar daños irreparables. La luz concentrada puede destruir el sensor de la cámara, deteriorar componentes internos del objetivo e incluso causar lesiones oculares si se utiliza el visor óptico de una cámara réflex sin protección.

Durante la captura del eclipse, se recomienda utilizar exclusivamente la pantalla LCD trasera de la cámara mediante el modo Live View para encuadrar y realizar el enfoque. El visor óptico tradicional debe evitarse siempre mientras el Sol no esté completamente oculto, ya que permite que la radiación solar llegue directamente al ojo.

Protocolo y configuración fotográfica para capturar el Anillo de Diamante

Equipo necesario para fotografiar el Anillo de Diamante

Capturar este instante requiere rapidez, precisión y una configuración manual adecuada. Se recomienda una cámara DSLR o mirrorless con un teleobjetivo de 200 a 600 mm, preferiblemente entre 300 y 400 mm, para obtener un buen nivel de detalle del Sol.

Durante las fases parciales es necesario utilizar un filtro solar homologado ND100000. Además, un trípode estable, un disparador remoto y la desactivación del estabilizador de imagen ayudarán a evitar vibraciones y conseguir fotografías más nítidas.

Protocolo de retirada del filtro solar

Para fotografiar la corona solar y el anillo de diamante es necesario retirar el filtro solar, ya que su alta densidad bloquea estos detalles más débiles. Durante la fase parcial, el filtro debe permanecer colocado y retirarse con cuidado unos segundos antes del inicio de la totalidad (C2), tras haber practicado previamente el movimiento para no perder el encuadre ni el enfoque.

Una vez retirado, se deben realizar capturas rápidas en ráfaga para registrar el Anillo de Diamante y las perlas de Baily, y continuar fotografiando la totalidad sin filtro. Cuando aparezca el segundo anillo de diamante al finalizar el eclipse (C3), hay que volver a colocar inmediatamente el filtro solar para proteger el equipo.

Configuración técnica recomendada

Debido al gran contraste de luz del anillo de diamante, es recomendable realizar un horquillado de exposición de 5 a 9 disparos para captar tanto el brillo del destello como los detalles de la corona solar.

Configura la cámara en formato RAW, utiliza enfoque manual ajustado previamente durante la fase parcial y fija el balance de blancos en modo luz de día (5500K-6500K) para conservar los tonos naturales del eclipse. Dispara en modo ráfaga y utiliza valores bajos de ISO (100-200), una apertura entre f/8 y f/11 y velocidades rápidas de obturación (aproximadamente entre 1/1000 s y 1/8000 s) para evitar la sobreexposición.