Qué gafas usar para ver un eclipse de forma segura 

Presenciar un eclipse solar es una de las experiencias naturales más sobrecogedoras que un ser humano puede vivir. El instante en que la Luna oculta al Sol, parece detener el tiempo. Sin embargo, este espectacular fenómeno astronómico esconde un peligro universal: la radiación infrarroja y ultravioleta sigue siendo capaz de quemar la retina en cuestión de segundos, y lo peor de todo, de forma completamente indolora.

Con la inminente llegada del evento y la multitud de opciones disponibles en el mercado, la pregunta ya no es solo si debes protegerte, sino qué producto comprar. ¿Es mejor optar por las clásicas monturas de cartón o invertir en unas rígidas? ¿Cómo lo haces si ya usas gafas graduadas para ver de lejos? ¿Qué formato es el más seguro para evitar que a los niños se les caigan en el peor momento?

A continuación, analizamos los diferentes tipos de visores solares y te ayudamos a elegir la mejor opción para que disfrutes del evento del siglo con total seguridad.

Protección ocular obligatoria para ver un eclipse

Para observar el Sol sin riesgos, las gafas de sol convencionales son completamente inútiles, ya que permiten el paso de radiación miles de veces superior a lo seguro. Para disfrutar del fenómeno, es obligatorio utilizar gafas especiales para mirar el Sol o filtros solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2, los cuales bloquean casi el 100% de la luz visible, así como la radiación ultravioleta e infrarroja.

A la hora de elegir el producto adecuado, el mercado ofrece distintas opciones que se adaptan a las necesidades de cada usuario.

Tipos de visores y filtros solares: formatos autorizados para ver el eclipse

Existen diversos formatos y materiales aprobados para la observación solar directa:

Gafas de montura de cartón: Son las más comunes, económicas y ligeras, ideales para un uso puntual. Sus lentes suelen estar fabricadas de dos materiales distintos que cambian el color con el que verás el Sol: el polímero negro (que ofrece una imagen del disco solar de tono amarillento o anaranjado) y el poliéster aluminizado (que proyecta una imagen de tono blanco azulado).

Visores solares manuales: En lugar de tener patillas, consisten en una tarjeta rígida o un escudo que contiene el filtro solar y se sostiene con la mano delante de los ojos.

Monturas reutilizables rígidas: Son similares a unas gafas de sol tradicionales de plástico o metal, pero equipadas con los filtros solares homologados, ofreciendo mayor durabilidad física y comodidad.

Uso infantil: protección especial contra el eclipse

Los niños tienen un mayor riesgo ocular frente a la radiación porque su cristalino es mucho más transparente que el de los adultos, lo que permite que una mayor cantidad de energía solar alcance directamente su retina.

El mayor peligro durante la observación no es que los niños carezcan de gafas, sino que se las quiten o se les caigan por accidente al distraerse o moverse. Las gafas de cartón estándar se sostienen en la cara solo por la presión de la montura y carecen de un sistema de sujeción. Por ello, el producto adecuado para uso infantil son las gafas que incorporan un cordón ajustable con cierre de seguridad, asegurando que el filtro permanezca fijo en su rostro en todo momento. Como siempre, independientemente de la gafa, la supervisión ininterrumpida de un adulto es fundamental.

Compatibilidad óptica para usuarios con lentes graduadas

Si utilizas gafas graduadas en tu día a día, no debes quitártelas. Las gafas y visores para eclipse están diseñados para poder superponerse directamente a tus gafas de uso habitual. En este caso particular, los visores manuales resultan una alternativa especialmente cómoda, ya que solo tienes que sostener la tarjeta filtrante justo por delante de tus lentes graduadas, sin la incomodidad de tener que encajar dos monturas diferentes sobre tus orejas.

Conservación y reutilización: ¿caducan las gafas de eclipse?

Si tienes gafas homologadas de eventos anteriores, hay buenas noticias: pueden reutilizarse de forma indefinida (o al menos durante 10 años) si cumplen la norma y se han conservado en perfecto estado.

Para asegurar su reutilización, debes conservarlas a temperatura ambiente, preferiblemente en su embalaje original para mantenerlas limpias, secas y protegidas de posibles arañazos. Antes de cada uso, inspecciona el filtro a contraluz; si observas rayaduras, poros, arrugas profundas, desgarros o si el filtro se está despegando de la montura, debes desecharlas de inmediato, ya que un solo punto defectuoso dejará pasar radiación suficiente para causar daños irreparables.