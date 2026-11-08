Actualizado 13:27

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 NOV 2026|

Actualizado 13:27

Ráfales llena sus calles de ambiente y récord de artesanos con 37 puestos en su tradicional feria

FOTOGALERÍA. La XXXII Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente congrega a cientos de vecinos y visitantes durante un fin de semana marcado por el buen tiempo

Un artesano del mimbre preparando un cesto en Ráfales./ Gema Romero
Un artesano del mimbre preparando un cesto en Ráfales./ Gema Romero

Gema Romero08 11 2026

Comentar

ActualidadCultura y OcioGente y FamiliaSociedad

Ráfales ha llenado sus calles de artesanía durante este fin de semana con la XXXII Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Desde el sábado hasta la tarde de este domingo, el municipio del Matarraña ha celebrado su cita anual marcada por el buen tiempo. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Ferias, Cristian Berge, valora positivamente la acogida de esta edición que ha contado con 37 puestos participantes: «Es el año que más artesanos hemos tenido. El público, con el buen tiempo, se ha animado a venir».

El evento puede presumir de ser uno de los más antiguos de Aragón, ya que sus orígenes se remontan a la Edad Media. En 1382, el rey Pedro IV de Aragón otorgó a Ráfales el privilegio de celebrar una feria. A día de hoy, los feriantes la mantienen agendada en su calendario y las calles de Ráfales siguen rebosando un gran ambiente con el vocero y las gaitas para animar a los cientos de vecinos y visitantes que la mañana de este domingo se han congregado en la plaza Mayor.

Cerámica, lana, mimbre y embutidos son algunos de los productos favoritos de quienes han asistido a Ráfales este fin de semana. Asimismo, el rincón con juegos de madera ha sidoel espacio favorito para las familias con niños, que no han querido perderse la cita. No obstante, el mayor atractivo de la feria ha estado en el aguardiente, que se ha elaborado en directo mediante una demostración. Los asistentes han podido conocer así el proceso de elaboración de esta bebida tradicional y degustarla.

Todos los detalles de la cita también se retransmitieron en directo el sábado en un programa especial de Radio La Comarca, conducido por María José Salvador. En la programación participaron José Ramón Arrufat, alcalde de Ráfales; Cristian Berge, teniente de alcalde; Xavier Pons, propietario de Deméter de Tastavins, proyecto de elaboración de vinos y aceites ecológicos bajo la marca Telúric; Mercé Vidal, historiadora del arte y especialista en historia de las mujeres, y Juanjo Blasco, de Turrones y Mazapanes Blasco, Decatí.

ESCUCHA EL PROGRAMA COMPLETO EN RADIO LA COMARCA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El accidente de La Fresneda reabre el debate sobre las carreteras del Matarraña: «Cuando un agricultor sale a la carretera va con miedo»

La Comarca identifica varios tramos que necesitan mejoras, entre ellos las vías de acceso a Calaceite y Monroyo, mientras el alcalde descarta que el cruce del siniestro sea especialmente peligroso

4

El accidente de La Fresneda reabre el debate sobre las carreteras del Matarraña: «Cuando un agricultor sale a la carretera va con miedo»

Beceite estudia ampliar la zona verde tras mejorar el aparcamiento y reducir el tráfico

El Ayuntamiento destaca la mejora de la circulación y estudia ampliar las calles reguladas en 2027, aunque los ingresos no cubren los gastos del servicio

Comentar

Beceite estudia ampliar la zona verde tras mejorar el aparcamiento y reducir el tráfico

Cubiertas solo 4 de las 10 plazas vacantes de auxiliares de Educación Especial en el Bajo Aragón Histórico

La resolución definitiva del Gobierno de Aragón deja todavía seis puestos sin adjudicar. Las profesionales tienen prevista su incorporación el 11 de noviembre

Comentar

Cubiertas solo 4 de las 10 plazas vacantes de auxiliares de Educación Especial en el Bajo Aragón Histórico

Continúan las inspecciones técnicas de los daños de las casas de la A-224 en Samper

El Ayuntamiento confía en llegar a un entendimiento con DGA sobre la titularidad de la vía antes de acometer obras. Solicitarán una reunión en cuanto estén todos los informes técnicos

Comentar

Continúan las inspecciones técnicas de los daños de las casas de la A-224 en Samper

Guillermo Arteaga, fotógrafo de naturaleza y ponente en Alcañiz: «Si por una fotografía pasamos por encima de la fauna, no estamos haciendo las cosas bien»

ENTREVISTA. El fotógrafo participó en el VI Foto Alcañiz, donde reivindicó el valor de conectar con el entorno natural, respetar la fauna y disfrutar de las experiencias que hay detrás...

Comentar

Guillermo Arteaga, fotógrafo de naturaleza y ponente en Alcañiz: «Si por una fotografía pasamos por encima de la fauna, no estamos haciendo las cosas bien»

El espíritu íbero de Andorra desfila con sus 12 clanes y la Legió VI romana en Lakuerter

FOTOGALERÍAS. Los juegos íberos han congregado a multitud de personas gracias a las novedades que han incorporado este año. La recreación histórica, que está declarada de Interés Turístico Autonómico desde...

Comentar

El espíritu íbero de Andorra desfila con sus 12 clanes y la Legió VI romana en Lakuerter
Periódico del Bajo Aragón Histórico