Ráfales llena sus calles de ambiente y récord de artesanos con 37 puestos en su tradicional feria

Ráfales ha llenado sus calles de artesanía durante este fin de semana con la XXXII Feria de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Desde el sábado hasta la tarde de este domingo, el municipio del Matarraña ha celebrado su cita anual marcada por el buen tiempo. Desde el Ayuntamiento, el concejal de Ferias, Cristian Berge, valora positivamente la acogida de esta edición que ha contado con 37 puestos participantes: «Es el año que más artesanos hemos tenido. El público, con el buen tiempo, se ha animado a venir».

El evento puede presumir de ser uno de los más antiguos de Aragón, ya que sus orígenes se remontan a la Edad Media. En 1382, el rey Pedro IV de Aragón otorgó a Ráfales el privilegio de celebrar una feria. A día de hoy, los feriantes la mantienen agendada en su calendario y las calles de Ráfales siguen rebosando un gran ambiente con el vocero y las gaitas para animar a los cientos de vecinos y visitantes que la mañana de este domingo se han congregado en la plaza Mayor.

Cerámica, lana, mimbre y embutidos son algunos de los productos favoritos de quienes han asistido a Ráfales este fin de semana. Asimismo, el rincón con juegos de madera ha sidoel espacio favorito para las familias con niños, que no han querido perderse la cita. No obstante, el mayor atractivo de la feria ha estado en el aguardiente, que se ha elaborado en directo mediante una demostración. Los asistentes han podido conocer así el proceso de elaboración de esta bebida tradicional y degustarla.

Todos los detalles de la cita también se retransmitieron en directo el sábado en un programa especial de Radio La Comarca, conducido por María José Salvador. En la programación participaron José Ramón Arrufat, alcalde de Ráfales; Cristian Berge, teniente de alcalde; Xavier Pons, propietario de Deméter de Tastavins, proyecto de elaboración de vinos y aceites ecológicos bajo la marca Telúric; Mercé Vidal, historiadora del arte y especialista en historia de las mujeres, y Juanjo Blasco, de Turrones y Mazapanes Blasco, Decatí.