La renta agraria aragonesa crece un 11% en 2025 y alcanza los 2.855 millones de euros

La renta agraria aragonesa alcanzó en 2025 los 2.855,36 millones de euros, frente a los 2.574,94 millones de euros registrados en 2024, lo que supone un incremento del 10,89%. Así lo recoge el avance de Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés 2025, presentado este martes por la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Arancha Simón, en la sala de prensa del Edificio Pignatelli.

La Producción Final Agraria se situó en 6.786,76 millones de euros, frente a los 6.248,45 millones de euros del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 8,62%. La evolución positiva de esta magnitud se apoya tanto en el buen comportamiento del subsector agrícola, que aumentó un 10,37%, como en el crecimiento de la producción ganadera, que lo hizo un 7,78%.

La consejera ha destacado que estos datos reflejan “la fortaleza, la capacidad productiva y el peso económico del sector agrario aragonés”, aunque ha advertido de que el balance debe leerse también con prudencia, porque “no todos los sectores han evolucionado igual y la rentabilidad sigue siendo uno de los grandes retos del campo”.

“Aragón cierra 2025 con más producción, más valor añadido y más renta agraria. Son datos positivos, pero debemos analizarlos con rigor para que esa mejora se traduzca en estabilidad, rentabilidad y futuro para agricultores y ganaderos”, ha señalado Simón.

Teruel registra el mayor crecimiento relativo

Por provincias, Huesca continúa liderando la economía agraria aragonesa, con 3.359,1 millones de euros de Producción Final Agraria, lo que representa el 49,5% del total regional. Zaragoza aporta 2.440,5 millones de euros, el 36%, mientras que Teruel alcanza los 987,1 millones de euros, el 14,6%.

En renta agraria, Huesca aporta el 48,13% del total regional, Zaragoza el 30,30% y Teruel el 21,57%. El informe recoge además que Teruel presenta el mayor crecimiento relativo durante 2025, impulsado por sectores como el olivar, la trufa y la ganadería.

Una estructura productiva con fuerte peso ganadero

El informe confirma la especialización ganadera de Aragón. En 2025, el subsector ganadero generó alrededor del 68% de la Producción Final Agraria, mientras que el subsector agrícola representó en torno al 29%. Los servicios agrarios y las actividades secundarias completan el resto de la estructura productiva.

El porcino se mantiene como la principal actividad económica agraria de la Comunidad, con más de 2.569 millones de euros y alrededor del 38% de toda la Producción Final Agraria aragonesa. La Producción Final Ganadera se situó en 4.620,56 millones de euros en 2025, con un incremento del 7,78% respecto al año anterior. También destaca la evolución del bovino de carne, cuyo valor de producción alcanzó los 1.012 millones de euros, con un incremento del 66,7%.

“Aragón tiene un modelo agrario muy vinculado a la ganadería, con una gran capacidad productiva y un peso muy relevante dentro del conjunto nacional. Esa fortaleza exige seguir trabajando en sanidad animal, bioseguridad, competitividad y equilibrio territorial”, ha afirmado la consejera.

Recuperación de las producciones agrícolas

La Producción Final Agrícola pasó de 1.799,36 millones de euros en 2024 a 1.985,89 millones de euros en 2025, con un incremento del 10,37%. Esta evolución se explica principalmente por la recuperación de las producciones, especialmente en cereales, forrajes, olivar, almendra y otros cultivos leñosos.

Los cereales fueron uno de los principales motores del crecimiento agrícola. Su producción alcanzó 3,98 millones de toneladas, un 31,8% más que en 2024, y el valor de la producción aumentó un 23,3%, pese al descenso medio de precios del 6,4%.

El informe recoge también una evolución desigual entre sectores, condicionada por la climatología, los mercados y el comportamiento de los precios, por lo que el Departamento considera necesario seguir trabajando para reforzar la rentabilidad y la estabilidad de las explotaciones agrarias.

Más valor añadido y mejor comportamiento que la media nacional

Los consumos intermedios del sector agrario aragonés ascendieron a 4.032,2 millones de euros, un 6,16% más que en 2024. Este incremento fue inferior al crecimiento de la Producción Final Agraria, lo que contribuyó a la mejora del Valor Añadido Bruto y de la renta agraria regional.

El Valor Añadido Bruto aumentó un 12,41% en Aragón, frente al 9,73% registrado en el conjunto de España. La renta agraria regional creció un 10,89%, por encima del incremento nacional, situado en el 8,86%. También la Producción Final Agraria aragonesa registró una evolución más favorable que la media española, con un aumento del 8,62%, frente al 7,51% nacional.

“Aragón vuelve a demostrar que tiene un sector agrario fuerte, profesionalizado y con capacidad para generar riqueza. Nuestro peso agrario es muy superior al que nos correspondería por población y eso obliga a seguir defendiendo la importancia estratégica de agricultores, ganaderos, cooperativas e industrias agroalimentarias”, ha defendido Simón.

Un año marcado por la climatología y los fenómenos adversos

El avance incorpora también un análisis climatológico del año agrario 2024-2025, marcado por una elevada irregularidad, episodios tormentosos, pedrisco, lluvias torrenciales y fenómenos asociados a DANA, con daños heterogéneos y dispersos por el territorio.

La consejera ha vinculado este contexto con la necesidad de reforzar herramientas de estabilidad para el sector, como el seguro agrario, la modernización de explotaciones, la eficiencia en el uso del agua, la sanidad animal y vegetal y el apoyo a la competitividad.

“Los datos económicos son positivos, pero el sector agrario trabaja cada día en un contexto muy exigente, condicionado por los precios, los costes, la climatología y los riesgos sanitarios. Por eso nuestra prioridad es estar cerca del territorio y seguir impulsando políticas que ayuden a dar estabilidad, rentabilidad y futuro al campo aragonés”, ha concluido.