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05 NOV 2026|

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Teruel acogerá el primer encuentro de empresarias de Aragón para impulsar el liderazgo y talento femenino

El encuentro se celebrará el 19 de noviembre en el Centro Sociocultural de San Julián y cuenta con 245 plazas, servicio de ludoteca y transporte desde Zaragoza

Presentación de las jornadas este jueves en Teruel./ CEPYME
Presentación de las jornadas este jueves en Teruel./ CEPYME

La COMARCA05 11 2026

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La primera Cumbre de Mujeres Empresarias de Aragón tendrá lugar el próximo jueves 19 de noviembre, de 9.30 a 14.30 en el Centro Sociocultural de San Julián de Teruel. El encuentro contará con 241 plazas generales y cuatro adaptadas para personas con movilidad reducida, ofrecerá también un servicio de ludoteca para facilitar la conciliación y plazas de autobús desde Zaragoza.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha presentado este miércoles la iniciativa, organizada por la Asociación Aragonesa de Mujeres Empresarias, Profesionales, Directivas y Gerentes (Arame) y Enredadas BPW Teruel. Bajo el lema «Impulsando el futuro, liderando el territorio», la cita aspira a convertirse en un punto de encuentro del empresariado femenino aragonés para compartir experiencias, establecer contactos y abordar los principales desafíos de la actividad empresarial.

La cumbre cuenta con el apoyo de CEPYME Aragón y CEPYME Teruel, junto al Ayuntamiento de Teruel, la Diputación Provincial de Teruel y el Instituto Aragonés de la Mujer. Su objetivo es conectar a empresarias, profesionales y directivas en torno a tres grandes ejes: la innovación en el medio rural, el acceso a la financiación en igualdad de oportunidades y el valor de las redes asociativas para impulsar proyectos y fortalecer el tejido empresarial.

Tres mesas de debate sobre los retos del emprendimiento femenino

La jornada comenzará con un café de networking para favorecer el intercambio de contactos entre las participantes. A continuación, tendrá lugar la apertura institucional, en la que intervendrán la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la presidenta de CEPYME Aragón, María Jesús Lorente.

El programa se estructurará en tres mesas de debate. La primera, dedicada a la financiación estratégica y la igualdad de oportunidades, contará con representantes de Sodiar, Caja Rural de Teruel y Avalia, que abordarán las posibilidades de acceso a recursos económicos para el desarrollo de iniciativas empresariales.

La segunda mesa analizará el poder del asociacionismo y el liderazgo accesible, con la participación de las presidentas de Arame, AMEPHU y Enredadas BPW Teruel. El debate se centrará en el papel de las organizaciones empresariales y las redes de colaboración como herramientas para reforzar la presencia de las mujeres en los espacios de decisión.

La tercera sesión estará dedicada a la empresa familiar, la innovación y el arraigo en el medio rural. Participarán Clara Arpa, de ARPA EMC; Paula Garfella, de Bioclonal, y Juan Carlos Escuer, de Corazón de Trufa, que aportarán sus experiencias empresariales en relación con el desarrollo de proyectos vinculados al territorio.

Apertura de matrículas

La organización ha previsto medidas para favorecer la accesibilidad y la conciliación, con cuatro plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, un servicio de ludoteca y transporte en autobús desde Zaragoza. La inscripción se encuentra disponible en la web de Arame.

Con su participación en esta primera edición, CEPYME Aragón reafirma su compromiso con el impulso del liderazgo femenino en el ámbito empresarial y el desarrollo económico del territorio, especialmente en el medio rural, donde el emprendimiento de las mujeres desempeña un papel importante en la fijación de población y la generación de actividad económica.

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