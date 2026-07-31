¿Se puede mirar un eclipse solar a través del móvil?

Muchas personas creen erróneamente que ver un eclipse a través de la pantalla de su smartphone elimina cualquier peligro para la vista.

El verdadero riesgo es de comportamiento. Al intentar encuadrar y apuntar el teléfono hacia el cielo, es sumamente fácil levantar de forma involuntaria la mirada por encima del dispositivo y mirar directamente al Sol a simple vista.

Durante las fases parciales del eclipse, el Sol está parcialmente cubierto, lo que reduce la molestia visual inmediata y genera una falsa sensación de seguridad. Esto incita a las personas a fijar la mirada por más tiempo del habitual, provocando un fototraumatismo o una retinopatía solar. Además, como la retina carece de receptores de dolor, la lesión se produce sin que te des cuenta en el momento.

¿Puede el Sol quemar la cámara del móvil?

Numerosas entidades advierten de que observar o fotografiar el Sol sin la protección adecuada no solo puede poner en riesgo tu vista, sino también dañar de forma irreversible la cámara de tu móvil.



El motivo es sencillo, y es que las lentes de los smartphones funcionan como una lupa, concentrando la intensa luz y el calor del Sol sobre el sensor de imagen. Esta exposición puede deteriorar los fotorreceptores e incluso llegar a quemar el sensor por completo.

El riesgo aumenta todavía más si utilizas accesorios como teleobjetivos o lentes de aumento acopladas al teléfono, ya que intensifican la concentración de la radiación solar sobre el sensor, incrementando las posibilidades de provocar daños permanentes en la cámara.

Uso de filtros: soluciones seguras vs. inventos caseros

Si vas a observar el Sol directamente, la única opción segura es utilizar gafas de eclipse certificadas conforme a la norma internacional ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales, las radiografías, los negativos fotográficos, los CD o los cristales ahumados no ofrecen la protección necesaria y nunca deben utilizarse para este fin.



La cámara del móvil también necesita protección. Para evitar daños en el sensor, es imprescindible colocar un filtro solar específico delante de la lente, normalmente en formato de clip o adaptador.

En ocasiones se menciona que, como solución de emergencia, puede sostenerse unas gafas de eclipse delante de la cámara del móvil para tomar una fotografía. Aunque expertos indican que esta práctica puede funcionar en determinadas circunstancias, igualmente desaconsejan confiar en ella como método habitual. Es fácil que se produzcan entradas de luz, desalineaciones o reflejos que estropeen la imagen y, además, manipular las gafas con la mano mientras se intenta fotografiar el Sol puede hacer que se descuide la protección de los propios ojos.

Guía práctica: cómo fotografiar y encuadrar con seguridad

Usa un trípode o apoyo estable

Durante el eclipse la luz cambia rápidamente y la cámara del móvil bajará su velocidad de obturación, en cambio un trípode evitará fotos movidas.

Bloquea el enfoque y baja la exposición manual

Toca la pantalla sobre el Sol para bloquear el enfoque automático y desliza el control de brillo hacia abajo. Esto evitará que el Sol aparezca como una mancha blanca sobresaturada.

Evita el zoom digital

El zoom del móvil pixela y reduce drásticamente la calidad de la foto.

Encuadra el entorno en lugar de solo el Sol

Dado que la lente del móvil es angular, el Sol se verá muy pequeño en la foto. Los astrofotógrafos sugieren buscar proyecciones naturales en el suelo (las hojas de los árboles actúan como agujeros estenopeicos proyectando medias lunas de luz), retratar las siluetas de la gente mirando hacia el cielo o capturar cómo cambia la luz del paisaje. De esta manera, encuadras el ambiente sin tener que apuntar tu vista directamente al astro.