Segundo Bordonaba: «Ni Buñuel hubiese imaginado vivir esta situación tan surrealista»

Nos remontamos a 2010, ¿qué te llevó a presidir la Ruta?

Yo era vocal de la Ruta del Tambor y el Bombo desde 1990 representando a La Puebla, pero no me había planteado la presidencia. Los alcaldes y demás vocales, al terminar Javier González, me animaron. Sobre todo Juana Barreras, que entonces era alcaldesa de mi pueblo. Laboralmente me lo podía permitir, porque los fines de semana tenía fiesta, así que tomé la decisión. Y también porque toda mi vida ha girado en torno a los tambores y a la tradición y estaba convencido de que podía aportar algo a la tradición y al ritual. Román Sierra fue el secretario y Pedro Salvador, el tesorero.

¿Cómo lo recuerdas?

¿En que estado se encontraba la Ruta en ese momento?

¿Qué momentos destacarías?

¿Alguna anécdota?

¿Cómo fue conseguir, al fin, el sello?

¿Qué queda por hacer?

También habrá habido momentos más difíciles...

Como presidente de la Ruta, ¿conoce todas las «semanas santas»?

Siempre he defendido la Semana Santa de La Puebla, que es mi pueblo. Me encanta romper la hora, todos sus actos y me emociona al máximo el cese del toque. Pero, antes de ser presidente de la Ruta, ya me perdí actos de mi pueblo por conocer otros por el interés que tenía en la tradición. Un año me perdí el romper la hora de mi pueblo para vivir desde dentro la procesión del Silencio de Alcañiz con mi amigo Enrique. Fue una forma diferente de vivir el Jueves Santo y nunca me arrepentiré. Después como presidente he acompañado a alcaldes, coordinadoras…