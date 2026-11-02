Silvia Blasco, nueva presidenta Colegio Oficial de Enfermería de Teruel: «Queremos que todas las enfermeras se sientan escuchadas y valoradas»

El Colegio Oficial de Enfermería de Teruel va a renovar su junta con la alcañizana y enfermera en el hospital de Alcañiz , Silvia Blasco, al frente. La nueva junta fue elegida después de que no se presentara ninguna otra candidatura y llevaba por lema «Orgullo, visibilidad y futuro para la enfermería en Teruel. Es el momento, avancemos juntos». Con esta propuesta presentan la nueva etapa que comenzarán a liderar en los próximos días.

¿Por qué es el momento idóneo para el progreso que apuntáis en la candidatura?

Orgullo, visibilidad y futuro resume lo que queremos para la enfermería de Teruel. Orgullo por nuestra profesión, por las personas que la ejercen y por el legado de la junta anterior, que recogemos con muchísimo agradecimiento y con la responsabilidad de hacerlo crecer. También queremos más visibilidad de la enfermería para la sociedad, para que nos conozcan y valoren nuestra aportación a los cuidados. Queremos que nuestra voz esté presente en las decisiones que les afectan. Y futuro porque nuestro objetivo es seguir impulsando la formación, la investigación y el desarrollo profesional, con oportunidades accesibles para los profesionales de toda la provincia. El lema «Es el momento, avancemos juntos» expresa el sentimiento y la manera de trabajar. Somos un equipo que suma experiencia por los compañeros y las compañeras que me acompañan de la junta anterior y las nuevas incorporaciones de Teruel y Alcañiz. Queremos seguir construyendo un colegio cercano, participativo y transparente, en el que todas las enfermeras y enfermeros se sientan escuchados, representados y valorados. No prometemos imposibles, sino que nos comprometemos a trabajar juntos y a rendir cuentas de lo que vayamos consiguiendo.

La junta anterior te ha animado mucho a dar el paso como presidenta...

Estoy muy agradecida a toda la junta anterior y a Concha, la actual presidenta, porque nosotros aún no hemos tomado posesión del cargo. Todo el equipo que acompaña a Concha ha trabajado muy duro y mucho durante estos años al frente del colegio para dar esa visibilidad y ese apoyo a nuestra profesión. Concha siempre ha creído en mí y en muchas de las personas que me acompañan en este equipo.

¿Has recibido felicitaciones de tu entorno y de los vecinos de Alcañiz?

Estoy muy abrumada por todo esto. Agradezco infinitamente todas las muestras de cariño y todos los mensajes de compañeras, compañeros y pacientes que me han escrito. Pero esto no soy solo yo. Soy la cabeza visible de una candidatura que está formada por compañeras y compañeros que me acompañan y sin los cuales esto no habría podido salir adelante.

Habéis querido mantener el equilibrio entre representantes del sector sanitario de Alcañiz y de Teruel...

Uno de los objetivos que teníamos era que hubiera compañeros de Alcañiz y Teruel para dar respuesta a las necesidades de ambas zonas y que compañeras y compañeros se sientan representados. Con esto no quiero decir que la junta anterior, donde había representantes de la zona de Teruel, no haya trabajado por la zona de Alcañiz, pero pensamos que aportar compañeros y compañeras de Alcañiz siempre va a sumar y va a ser positivo.

Como enfermera, estás especializada en cuidados y curas de heridas crónicas, pie diabético y cuidado integral del paciente ostomizado. ¿Por qué has elegido estos campos?

Mi especialización en el área de las heridas empezó en mi trayectoria en la consulta de dermatología. A raíz de ahí me fue apasionando el mundo del cuidado de las personas con heridas, luego empecé la atención a las personas con enfermedad del pie relacionada con la diabetes, que creo que era algo que teníamos un poco abandonado y que requiere la atención que se merece. Después, vino la especialización en el cuidado de personas ostomizadas, porque yo también trabajo en la consulta de cirugía en la que atendemos a pacientes con patología colorrectal, tumoral o no tumoral, que a veces requieren la realización de una ostomía. En el hospital de Alcañiz no disponíamos de una estomoterapeuta para atender a esos pacientes que requieren una atención muy individualizada y unos cuidados muy específicos y decidí especializarme.

Has impulsado también un protocolo piloto de micropigmentación del complejo areola-pezón, que comenzó en el hospital de Alcañiz y que se ha replicado en otros centros de Aragón, como pueden ser el Miguel Servet o el Obispo Polanco de Teruel. ¿Cómo empezó esta iniciativa?

En el servicio de cirugía del hospital de Alcañiz atendemos a pacientes con patología mamaria y que se tienen que someter a una mastectomía. Hacemos reconstrucción inmediata con la colocación de un expansor que, después, se sustituye por una prótesis definitiva, pero que sentían una pérdida de identidad tras la cirugía mutilante. El poder hacer la micropigmentación del complejo areola-pezón les ayuda a cerrar un capítulo muy duro. Por eso, presentamos el protocolo, que ya estaba amparado por un Real Decreto, para que se incluyera en la cartera de servicios.

¿Qué es lo más importante que te aporta la enfermería?