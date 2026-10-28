La DPT garantizará el servicio de agua en 148 localidades tras la disolución de la empresa encargada

La Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha celebrado este miércoles su pleno ordinario de octubre, marcado por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, que ha llevado a retirar las mociones previstas en señal de duelo. La institución ha trasladado sus condolencias a las víctimas y sus familias y los diputados han guardado un minuto de silencio al inicio de la sesión.

El presidente de la Diputación, Joaquín Juste, ha expresado su pesar por lo sucedido, unas muestras de solidaridad a las que se han sumado los vicepresidentes Beatriz Martín y Rafael Samper. La decisión ha supuesto la retirada de las propuestas de Teruel Existe y el PSOE sobre sanidad, infraestructuras y prevención de incendios, además de una declaración institucional de apoyo a agricultores y ganaderos.

Pese a ello, el pleno ha continuado con los asuntos de gestión previstos, entre los que destaca la contratación conjunta de los servicios del ciclo integral del agua en 148 entidades locales. La Diputación ha aprobado las encomiendas de gestión de 147 ayuntamientos y la entidad local menor de Cuevas de Cañart para contratar conjuntamente los servicios vinculados al ciclo integral del agua. Esta medida permitirá dar continuidad a la prestación que hasta ahora realizaba SASTESA, disuelta por imperativo legal tras cumplir sus 25 años de vigencia.

El siguiente paso será licitar un contrato de cinco años con el objetivo de garantizar el servicio, especialmente en los municipios más pequeños, y mantener los puestos de trabajo. La Diputación asumirá la coordinación de la contratación, mientras los ayuntamientos conservarán sus competencias sobre la organización, financiación y pago del servicio.

Educación, vialidad invernal y presupuesto

Entre los acuerdos aprobados figura una aportación de 120.000 euros, distribuida entre 2026 y 2028, para desarrollar el Bachillerato Internacional en el IES Vega del Turia de Teruel. La Diputación colaborará con el Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Teruel para impulsar este programa educativo.

También se han aprobado los convenios de vialidad invernal con los municipios de Gúdar, Fortanete, Orihuela del Tremedal, Guadalaviar, Camarena de la Sierra y El Vallecillo, a los que se incorpora este año Frías de Albarracín. Los acuerdos incluyen también a las comarcas del Maestrazgo, Gúdar-Javalambre y Matarraña.

El pleno ha dado luz verde a las líneas fundamentales del presupuesto provincial de 2027. Además, el diputado del PP Miguel Ángel Navarro ha formalizado su renuncia tras incorporarse a las Cortes de Aragón. Será sustituido por Raúl Arana, alcalde de Libros.

Los bomberos y la Asamblea de Vivienda trasladan sus reivindicaciones

La jornada también ha estado marcada por las protestas de los bomberos de la Diputación, que se han concentrado a las 11.30 horas en la plaza de San Juan para reclamar avances en la negociación de su conflicto laboral.

El colectivo mantiene la huelga indefinida iniciada el 18 de agosto y exige un aumento de plantilla, mejoras en la cobertura del seguro y avances en los procesos de estabilización. Los trabajadores denuncian que la falta de efectivos impide alcanzar las dotaciones previstas por la institución.

Los bomberos han reiterado que las movilizaciones continuarán mientras no se concreten acuerdos. Por su parte, la Diputación asegura que ha reforzado el servicio con doce bomberos, seis en Montalbán y seis en Calamocha. Ambas partes volverán a reunirse el 5 de noviembre, cuando los trabajadores esperan obtener compromisos por escrito.