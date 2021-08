Suso: «DGA no ha pagado ni un solo euro de los 200 millones para los sectores más afectados por el covid»

El Partido Popular ha denunciado este lunes que el Gobierno de Aragón aún no ha pagado ni un solo euro de los 200 millones destinados a las compensaciones económicas a los sectores más afectados por la pandemia. Así lo ha dado a conocer públicamente en rueda de prensa el portavoz de Industria del Partido Popular en las Cortes de Aragón, el diputado alcañizano Juan Carlos Gracia Suso, que requirió al ejecutivo y al PSOE su compromiso con «una fecha de pago concreta».

Se trata de unos fondos extraordinarios procedentes del Plan de Choque para la Hostelería y el Turismo aprobados por el Gobierno de Aragón el pasado mes de abril con una dotación de 50 millones de euros aportados por ayuntamientos, diputaciones y administración autonómica así como otros 141 millones contemplados en el real decreto del Gobierno de España de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19.

«El Gobierno de Aragón ha sido muy eficaz a la hora de decretar el cierre de miles de negocios en nuestra comunidad autónoma pero extremadamente inútil a la hora de hacer llegar las compensaciones económicas por los cierres. Su inutilidad a la hora de administrar estas ayudas ha agravado la crisis», ha apuntado Gracia Suso.

El diputado ha marcado tres fechas en la línea temporal de estas ayudas: diciembre de 2020 cuando el ejecutivo aragonés comienza plantear a los agentes sociales un ‘plan de choque’ para hostelería y turismo; febrero de 2021 con el compromiso del presidente Javier Lambán en sede parlamentaria de «cerrar en los próximos días»ese plan anunciado y, finalmente, marzo de 2021 tras la aprobación por parte del gobierno estatal de las medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia económica. «Es indignante que a estas alturas del año las familias que siguen sufriendo los efectos de esta pandemia sigan sin recibir las compensaciones económicas prometidas», criticó el portavoz del Partido Popular.

Unas ayudas que para el PP son «urgentes para salvar muchos pequeños negocios que están en la cuerda floja, para empezar a generar empleo de calidad y estable y no precario como el que se está creando actualmente, para sacar a miles de aragoneses de una situación de ERTE y porque el Gobierno de Aragón no puede seguir generando más frustración en la sociedad aragonesa con más anuncios y promesas que después no cumple». También porque van dirigidas a reflotar sectores que constituyen la parte sustancial de la economía regional con «miles de familias aragonesas que trabajan en actividades que son de vital importancia para el desarrollo socioeconómico de nuestra comunidad autónoma, cuyo tejido empresarial depende en gran medida de pymes y autónomos».

Se debe fijar una fecha para los pagos

El Partido Popular ha trasladado al Ejecutivo una propuesta, a través de una proposición no de ley que plantea debatir en la primera sesión plenaria que celebre el parlamento autonómico en septiembre, donde fija el plazo de un mes para iniciar los pagos.

Una iniciativa que el alcañizano pidió que se apruebe «porque estas ayudas son urgentes para miles de familias» y deseó un voto favorable en contraposición al rechazo de PSOE, Podemos, PAR y CHA a una iniciativa similar de adelanto de las cuantías comprometidas defendida por los populares en las Cortes de Aragón el pasado mes de mayo.

A su juicio «los aragoneses en estos momentos necesitan un gobierno que cumpla lo que promete, eficaz en la gestión de las ayudas, cercano y que tenga un mínimo de empatía con los problemas que están atravesando. No tenemos ninguna duda de que las cosas se pueden hacer mejor de como las está haciendo el Gobierno Lambán».