Seguramente muchas de vosotros, clásicos lectores, conoceréis, aunque no hayáis leído la «Ilída» (placer que no debéis demorar), la historia del rapto de la hermosa reina griega Helena por el príncipe troyano Paris, que desencadenó una guerra entre ambos pueblos. Los griegos enviaron a su flota y sitiaron la ciudad de Troya. El conflicto se prolongó durante diez años, causando mucho sufrimiento y muchos muertos. En él intervinieron héroes como los valerosos Aquiles y Héctor o el astuto Odiseo y dioses como el mismísimo Zeus… Sin embargo, y de seguro, nunca la habréis leído de forma tan ágil, tan rebosante de humor y de una forma tan próxima a la sensibilidad actual como en el libro que os propongo para esta semana. Su título, cómo no, «TROYA»; y su autor, STEPHEN FRY, sí, es el mismo, ese famosísimo actor alto, ocurrente y pintoresco, que casi parece un descendiente de Oscar Wilde por línea directa. Y sin embargo, todo un experto en historia y mitología clásica que ya nos ha seducido con dos joyas como «Mythos» y «Héroes» y que tiene la capacidad de hacer amenas y divertidas estas dos materias. Nadie mejor que él, pues, para contarnos esta historia de la antigüedad con palabras y miradas actuales.

Esta maravillosa historia que cantó Homero lo tiene todo: heroísmo, venganza, amor, ideales, brutalidad, traición, desesperación, violencia, dolor, esperanza… Las pasiones que siempre han movido a los seres humanos del pasado y del presente… Pero si algún lector cree que no está preparado para meterse en tanto lío de dioses y héroes, FRY le dice: «No hay que tener ningún conocimiento previo del mundo mitológico griego para embarcarse en la lectura de «TROYA»… Ni por un segundo creáis que debéis recordar todos esos nombres, lugares y relaciones interfamiliares. Para proporcionar algo de contexto, describo la fundación de muchas y diversas dinastías y reinos; pero os aseguro que, en lo que a la acción principal se refiere, los distintos hilos salen fácilmente de la maraña para formar el tapiz».

Lo único que hay que hacer es leer y divertirse, ya que el mito de la guerra de Troya que nos cuenta este libro trepidante y rebosante de humor y de información, no es mera arqueología literaria, sino una historia con temas muy actuales. Nadie como él sabe cómo actualizar esos antiguos relatos, extrayendo lecciones contemporáneas de una mitología que ni de lejos a perdido su vigor.

FRY nos ofrece un festín literario e histórico, gracias a su portentosa capacidad narrativa y a sus impagables toques de humor. En fin, una delicia de Guerra de Troya.

Miguel Ibáñez. Librería de Alcañiz