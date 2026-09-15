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15 SEP 2026|

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Utrillas acogerá la IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles del 25 al 27 de septiembre

La localidad turolense reunirá durante tres días a aficionados, coleccionistas y familias en torno a la mineralogía, la paleontología y el patrimonio minero, con exposiciones, actividades infantiles, charlas y visitas al Tren y Museo Minero

Público en la tercera edición de la Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles. / A.F
Público en la tercera edición de la Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles. / A.F

La COMARCA15 09 2026

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Utrillas

Cultura y OcioMedio Ambiente

Utrillas volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a la geología, la paleontología y el coleccionismo con la celebración de la IV Feria Internacional de Minerales, Gemas y Fósiles, que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre de 2026 en el Frontón Cubierto de Utrillas, situado en la calle San Vicente de Paúl. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Utrillas, con la gestión técnica de MAPSS Ferias y Eventos, y contará con un amplio programa de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán descubrir y adquirir una amplia variedad de minerales, fósiles, gemas y meteoritos, además de participar en mesas de intercambio destinadas a coleccionistas. La feria presta también especial atención a los más pequeños, con concursos y juegos infantiles relacionados con la geología, premios y excavaciones de minerales y fósiles, concebidas para acercar las ciencias de la Tierra a los niños de una forma práctica y divertida.

Divulgación, juegos y patrimonio minero

El programa incluirá la charla divulgativa «El abismo del tiempo», que se celebrará el sábado a las 17.00 y el domingo a las 10.30. Otra de las propuestas será el «Bingo de los Fósiles y Minerales», una actividad lúdica que tendrá lugar el sábado a las 20.30 y el domingo a las 13.30.

La celebración de la feria permitirá además combinar la visita con uno de los principales atractivos patrimoniales de Utrillas. Durante todo el fin de semana se podrán realizar visitas al Tren y al Museo Minero, acercando al público a la historia y al importante legado minero de la localidad.

Con esta cuarta edición, la Feria Internacional de Minerales, Gemas, Meteoritos y Fósiles de Utrillas continúa consolidándose como la mayor cita de Aragón dedicada al coleccionismo, la divulgación científica y el patrimonio, ofreciendo una programación pensada tanto para especialistas y aficionados como para
familias y visitantes.

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