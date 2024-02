«VIBRACIÓN» es la última e impresionante novela del madrileño JOSÉ OVEJERO (1958). Desde hace ya algún tiempo, perseverantes lectores, voy diciendo a todo aquel que me quiera escuchar que OVEJERO es, sin ningún género de dudas, uno de los mejores escritores que tenemos en lengua castellana. Y a pesar de que domina ámbitos tan distintos como la poesía, el ensayo, los libros de viaje o de cuentos, sin embargo, para mí, donde verdaderamente destaca su genio es en la narrativa. Ahí es donde está demostrando ser un auténtico maestro. Donde va hilando sus obsesiones con una destreza admirable: la fantasía y la intriga se van mezclando con la denuncia de la dura realidad en que el ser humano vive. Y de esa argamasa literaria salen unas novelas bellísimas que atrapan al lector casi al instante de empezar a leer.



«VIBRACIÓN» es, quizás, su mejor novela. Y en ella recoge todo lo que permanece con el paso del tiempo, que es más de lo que cambia, todo lo que dejan nuestros muertos. Una historia monumental que documenta el paso del tiempo en un pueblo del interior de Extremadura que languidece junto a un pantano, un pueblo del que la gente no se va, se escapa. Un lugar que alberga un dolmen del tercer milenio antes de Cristo; una necrópolis de la Edad de Hierro sumergida en ese pantano, que solo se ve cuando bajan las aguas; un campo de concentración durante la Guerra Civil; una central nuclear desmantelada y un buen número de anuncios descoloridos de una ciudad del ocio que nunca llegó a ser. Allí se instala una joven pareja, con una niña, que pretende rehacer su vida; pero la niña se siente cada vez más atraída por los misterios que esconde el pantano, mientras el padre intenta comprender una extraña vibración que parece unir el pasado y el presente; la madre, mientras intenta sacar a flote sus vidas, siente que hay algo, más allá de lo visible, que se le escapa.



Con estos personajes y los que habitan en el pueblo, OVEJERO hilvana enfrentamientos y violencias que, imperceptiblemente, se van transmitiendo de generación en generación. Y lo que al principio parecen relatos inconexos se va transformando en una novela de misterio, que condensa, en un solo lugar, no solo una serie de historias particulares, sino también la historia de un país.



«VIBRACIÓN» es una preciosa metáfora sobre la memoria y el olvido, sobre ese pasado fantasmagórico que está presente y ausente, que no podemos tocar, pero que nos habla, nos influye. OVEJERO aborda los temas que ya ha explorado en obras anteriores: la familia y sus herencias, la clase social, la violencia y la búsqueda de la identidad. Todo ello en una España vaciada, saqueada y abandonada, en la que los sueños y promesas dieron paso a la desilusión y a la frustración.



Miguel Ibáñez. Libreria de Alcañiz