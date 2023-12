300 corredores disfrutan del paisaje de la «novia del Ebro» en la X Carrera de Lobos

Un total de 300 participantes y corredores han asistido este sábado a la X Carrera de Lobos-San Silvestre de Chiprana. La buena meteorología ha favorecido una jornada en la que corredores y senderistas se han dado cita en el entorno chipranesco para la práctica de deporte. El casco urbano chipranesco y el entorno del municipio han sido el inigualable marco de una prueba ya consolidada en el calendario deportivo del territorio. Han asistido atletas, corredores y senderistas de todo Aragón y de comunidades autónomas vecinas. «Es un referente ya para muchas personas amantes del deporte y para nosotros es un logro porque cada año contamos con más participantes. Este año además la meteorología ha sido muy benigna”, explica Javier Nicolás, alcalde de Chiprana.

Durante las primeras horas de la mañana los participantes se han dado cita en el pabellón polideportivo donde han sido agasajados con una chocolatada y un almuerzo popular. Previamente ha tenido lugar un calentamiento. “Los corredores responden, año tras año contamos con más inscritos y ello nos anima a seguir apostando por esta carrera”, ha explicado Trini Mina, concejal del Ayuntamiento de Chiprana.

El ganador absoluto ha sido el corredor Nacho Martínez. La prueba ha contado, asimismo, con la participación de varios clubes y organizaciones bajoaragonesas. Tras la salida de los adultos ha tenido lugar la de los más pequeños. “He intentado marcar mi ritmo, he visto desde un primer momento que no me seguían y estoy muy contento. Es la primera vez que corría esta prueba y me ha gustado mucho el recorrido y el paisaje”, afirma Nacho Martínez, ganador de la prueba.