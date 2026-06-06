Laura Royo, exfutbolista allocina: «Me retiro porque tengo dolores en la rodilla y quiero poder andar en un futuro»

Después de trece años jugando al fútbol de manera profesional, la jugadora allocina Laura Royo pone fin a su carrera deportiva en la que ha formado parte de equipos como el Zaragoza C.F. Femenino, el Villarreal o la Sociedad Deportiva Huesca. Con 106 partidos a sus espaldas en los que ha anotado 45 goles, Royo se ha convertido en una leyenda del club oscense y en uno de los grandes referentes del fútbol femenino aragonés.

Tras finalizar la temporada con el Huesca, la futbolista allocina cuelga las botas con 27 años después de haber pasado un calvario agravado por las lesiones. «Soñaba con estar jugando al fútbol con más de treinta años», lamenta. El hecho de haber entrado a quirófano hasta en tres ocasiones ha sido el detonante para tomar esta complicada decisión: «Cuando comenzó el año, ya había afrontado mi tercera operación y era consciente de que mi carrera no iba a ser tan larga, y finalmente en diciembre decidí que esta iba a ser mi última temporada».

Una odisea con las lesiones de rodilla

El amor que tiene Royo por el fútbol estuvo por encima de su propia salud hasta que llegó el momento en el que los médicos le dijeron que debía estar retirada desde hace tiempo. Ahora, la exjugadora asegura que «ha sido la mejor decisión" porque "no era bueno para mí seguir jugando».

Royo pone punto y final a una carrera marcada por la profesionalidad y el compromiso en la que siempre se ha tomado muy en serio el fútbol, a veces, incluso demasiado. Advierte que «nunca hay que coger papeletas para lesionarse porque una lesión es dura y te acabas arrepintiendo por no haber hecho bien las cosas». Además, afirma que las lesiones son situaciones que se pueden llegar a vivir y explica que hay que afrontarlas de la mejor manera posible. «No me puedo arrepentir de nada porque he hecho todo lo mejor que he podido a pesar de la mala suerte que he tenido», indica.

Aunque Royo haya tenido que sobreponerse a múltiples adversidades dentro del fútbol, siempre ha intentado ser positiva. «Cuando me rompí el cruzado y el menisco, y más todavía tras mi segunda fractura de este último, se me cayó el mundo encima, pero deseaba volver a jugar; y cuando luchas tanto por algo que quieres al final lo consigues», expresa.

La deportista allocina comprende a la gente que deja el fútbol tras sufrir una lesión de rodilla porque es una situación muy dura. Pese a haber superado con éxito sus lesiones, aclara el motivo de su retirada: «Me retiro porque tengo dolores en la rodilla y quiero poder andar en un futuro, ya que mi vida no es solamente el fútbol».

Figura clave para el fútbol femenino aragonés

Royo es todo un referente para las jugadoras más jóvenes y un ejemplo dentro y fuera del campo. El mensaje que le manda a las niñas que sueñan con jugar al fútbol profesionalmente es claro: «Tienen que luchar por lo que quieren, se tienen que cuidar y si quieren ser futbolistas tienen que dedicarse al 100% a lo que están haciendo en tema de alimentación, descanso y competitividad».

Establece que cada jugadora debe proponerse ser la mejor para ayudar a su equipo y hace hincapié en que se dejen todo y no se arrepientan de nada.

Laura Royo se retira del fútbol / SD Huesca

Pasión por jugar en su tierra

Royo comenzó a dar sus primeros pasos en el balompié en Andorra, donde jugaba con chicos. «Fue muy bonito porque yo en ese momento no sabía que existía el fútbol femenino y poco después, aun siendo muy pequeña, me llamaron para jugar con la selección aragonesa», recuerda. Destaca su debut en Primera División con el Zaragoza y el ascenso a esta categoría con el Villarreal como los momentos más especiales de su carrera.

No se olvida de su etapa en Villarreal y no tiene ninguna queja acerca del club castellonense: «Estuve muy bien y me hice del Villarreal porque es un club con un sentimiento único; y si no estás allí no lo puedes entender». En 2022 volvió a Aragón para defender la camiseta del Huesca: «Todo el mundo sabe que a mí me gusta luchar por mi tierra y fue muy especial porque coincidí con jugadoras con las que había compartido vestuario en la selección aragonesa sub-12». Recuerda con cariño los últimos cuatro años que estuvo en Huesca porque «fueron muy bonitos y me han hecho crecer como futbolista y como persona».

El adiós de una leyenda

Tras su retirada, Royo se encuentra disfrutando en Alloza con su familia y amigos. «El fútbol me ha quitado muchos momentos de vivir con mis seres queridos y ahora espero disfrutar con ellos, además que ese apoyo que te brindan es muy necesario», explica. La exjugadora está muy agradecida con toda la gente que la ha apoyado durante estos años: «He notado siempre mucho cariño en todos los equipos en los que he estado, cuando estaba en Villarreal, gente de Aragón, me escribía y me llamaba; y viceversa».

Además, Royo no se olvida de las jugadoras del Calanda, que siempre le han apoyado y seguido allá donde fuera. «Al final es muy especial y te hace seguir luchando», concluye.