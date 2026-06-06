Alegría desbordada en el Pedro Sierra con el 6-2 del Zafán en la ida del play-off de ascenso

Con manteos, vítores, bufandeo y una alegría desbordada ha empezado el play-off de ascenso el Zafán al ganar la ida en casa. En una de las paredes del pabellón luce en grande una pancarta con el lema: 'Todos mis héroes juegan en el Zafán'; y es que basta con darse una vuelta por el Pedro Sierra cualquier día de partido para entender qué es el Zafán. Para entender que cada vez que el equipo juega es una fiesta colectiva y que solo importa el aquí y el ahora.

Este sábado 6 de junio de 2026 sin duda se recordará como uno de los grandes en los 30 años años del club.

No lo tenían fácil, pero es que nadie dijo que fuera. No iba a ser fácil porque este sábado se jugaban el partido de ida para ascender a 2ª B contra un equipo desconocido como es el Associació Esportiva Llevant De Manacor, de una liga tan desconocida también para los poblanos como es la liga balear. Aunque ya empiezan a cogerle el punto, porque el año pasado también tuvieron rival balear.

El Pedro Sierra fue una olla a presión de la que salieron victoriosos con un contundente 6 a 2, un resultado muy positivo para viajar a Manacor a por el partido de vuelta. El tren zafanero se fue al descanso con un 3 a 1, y al poco de iniciar la segunda parte, los visitantes marcaron su segundo y último. Al desacierto de los rivales con los tres palos, se sumo el partido perfecto del Zafán, con atino en el gol y con un portero que hizo su trabajo con unas cuantas buenas paradas, sobre todo de cara al final.

Unas 80 personas ya están confirmadas para viajar de La Puebla de Híjar a Manacor para animar a los suyos. Se llevarán el bombo, las bocinas, sus camisetas y las bufandas, porque un buen bufandeo no faltará.