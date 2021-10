Los 4 parques eólicos previstos en Ejulve salen a exposición pública

Los 4 proyectos denominados Clúster Ejulve y que la empresa Forestalia tiene previstos para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Maestrazgo y Cuencas Mineras salieron a información pública el pasado jueves. De este modo los ayuntamientos y entidades afectadas disponen de 30 días hábiles para presentar alegaciones a estos proyectos, si así lo consideran. Se trata de los parques eólicos Guadalopillo I y II, Majalinos I y Bailador, de 49,4 megavatios -MW-. En total se trata de 48 aerogeneradores que estarían dispuestos en las localidades de Ejulve, Aliaga, Palomar de Arroyos, Castel de Cabra, Gargallo, Molinos, Crivillén, Cañizar del Olivar, La Zoma y Estercuel.

La mayor La empresa promotora tiene previsto que a finales del próximo año puedan estar disponibles todos los trámites por parte del Gobierno de Aragón. La intención es que los parques eólicos puedan estar en funcionamiento a finales de 2023. Sin embargo la mayor controversia la suscita el parque eólico El Bailador. Varios de los aerogeneradores estarían ubicados en la sierra de Majalinos y en las proximidades de los Órganos de Montoro.

Por todo ello el ayuntamiento de Ejulve exige que no se ubiquen aerogeneradores en ese entorno. Desde el consistorio afirmaron de que se trata de un lugar «icónico», no solo para el municipio si no para toda la provincia de Teruel. Afirmaron haber mantenido varias reuniones con DGA y con la empresa promotora en las que pusieron encima de la mesa su voluntad de que se respetase el entorno de Majalinos. «Queremos llegar a un consenso, estamos a favor de albergar parques eólicos pero no nos está gustando cómo se está gestionando todo esto y nos oponemos frontalmente a que se instalen en Majalinos y en el entorno de los Órganos de Montoro», explicó Ovidio Ortín, alcalde de Ejulve.

El primer edil acusó al Gobierno de Aragón de «falta de planificación» y afirmó que la situación creada está empezando a «fracturar» el territorio. «Peor no se puede hacer, se han lavado las manos. Nosotros no estamos en contra de los parques eólicos, pero lo primero que debería de haber hecho el Gobierno de Aragón es regular los sitios en los que se puede y en los que no. El resultado es que están provocando una fractura social y una división que antes no teníamos en nuestros pueblos», añadió Ortín. El alcalde manifestó su «sorpresa» porque uno de los parques esté ubicado entre una zona Zepa y una Lic. «Han aprovechado un pequeño hueco existente para ubicarlos allí. Llevamos muchos años trabajando en el tema turístico y es incomprensible que los quieran poner junto a los Órganos de Montoro», añadió el alcalde.

El primer edil manifestó «estar a favor» de acoger parques eólicos pero subrayó, de igual modo, su malestar porque los proyectos sean de Interés Público y apuntó a que, en todo momento, se debería de respetar la autonomía municipal. Asimismo, apuntaron a que la infraestructura afectará a monte público. Estas obras llevarán asimismo, asociadas varias subestaciones y líneas de evacuación. El parque El Bailador contaría con 9 aerogeneradores, al igual que Tosquilla y Guadalopillo I. Guadalopillo II y Majalinos I tendrían 10 torres cada uno. Todas ellas con una altura de 158 metros contando las aspas.

Charla informativa

Por su parte está previsto que la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel organice una charla informativa. El acto tendrá lugar el próximo sábado día 30 a las 17.00 en la plaza del ayuntamiento de Ejulve.