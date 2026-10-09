Este puente del Pilar vuelve el bus transfer a las pasarelas de Valloré en el río Guadalope

Con el puente del Pilar vuelve a estar activo el servicio de autobús en la ruta de las Pasarelas del Guadalope. El objetivo es facilitar el regreso al punto de inicio a los senderistas ya que se trata de un trazado lineal entre Montoro de Mezquita y Aliaga en Cuencas Mineras. Se activa el servicio el sábado y domingo, 10 y 11 de octubre. El autobús dispone de 28 plazas y para emplearlo es necesario reservar llamando o enviando un mensaje de whatsapp al número de teléfono 608 665 061. El servicio tiene un coste de 10 euros por persona.

Desde ambas comarcas instan a realizar la reserva con tiempo de antelación antes de acudir al lugar a iniciar la excursión, para evitar el riesgo de que ya esté el bus lleno. Solo habrá opción de usarlo en el caso excepcional de que en ese momento queden plazas libres.

Rutas y horarios:

Se han confeccionado cuatro viajes ambos días. A las 13.00 el bus conectará Montoro con Aliaga; y a las 15.00 hará el viaje inverso de Aliaga a Montoro. A las 16.30 realizará la ruta Montoro a Aliaga, y a las 18.00, de nuevo el viaje inverso de Aliaga a Montoro. De esta manera, los senderistas siempre estarán conectados con el lugar en el que hayan dejado el coche para realizar su ruta de unos 20 kilómetros.

Las pasarelas de Valloré siguen siendo uno de los puntos de atracción turística en la zona, especialmente, tras la pandemia. En una época sin posibilidades de viajar lejos, este entorno natural despegó como una de las revelaciones. Entre las mejoras que se han ido realizando a lo largo de los años, se incluye este servicio de transfer. Las Comarca de Cuencas Mineras y Maestrazgo, junto a los Ayuntamientos de Aliaga y Villarluengo lo habilitaron por primera vez en el puente de mayo de 2025. Si la prueba funcionaba y tenía éxito se mantendría en ocasiones futuras.