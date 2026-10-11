Laura Aparicio y Daniel Pizarro conquistan el Eco Rallye de Canarias con una victoria «muy especial» dedicada a Jorge Garcés

La piloto aragonesa Laura Aparicio y el copiloto madrileño Daniel Pizarro se han proclamado vencedores del Eco Rallye de Canarias, consiguiendo un triunfo tan importante en lo deportivo como especial en lo personal. Una victoria cargada de emoción que ambos han querido dedicar a la memoria de Jorge Garcés, copiloto habitual de Aparicio, recientemente fallecido y muy vinculado al automovilismo. Laura se desplazó a Tenerife para despedirse de su amigo, un día antes de comenzar el Rallye en Gran Canaria.

La prueba canaria ha estado marcada por una intensa lucha deportiva, con una competición muy disputada hasta el último momento con Antonio Luján con el que se juega el campeonato. Aparicio y Pizarro han demostrado una gran compenetración dentro del vehículo, a pesar de ser la primera vez que competían juntos, logrando un resultado que confirma el excelente trabajo realizado por ambos durante todo el rallye.

Sin embargo, esta victoria tenía un significado que iba mucho más allá de lo deportivo. Desde el primer momento, ambos afrontaron la competición con el recuerdo muy presente de Jorge Garcés, al que quisieron rendir homenaje de la mejor manera que saben hacerlo: compitiendo y luchando por la victoria.

Jorge Garcés también estuvo a bordo del coche que les hizo vencer./ Cedida

«Estoy segura de que este rallye lo hemos disputado los tres dentro del coche. Jorge ha estado con nosotros en cada tramo, en cada decisión y en cada kilómetro. Ha sido una victoria muy emocionante, de esas que nunca se olvidan, y no podía tener una dedicatoria más especial», expresa Aparicio.

La piloto también ha destacado la excelente conexión con su nuevo copiloto: «Era la primera vez que Daniel y yo competíamos juntos y la verdad es que el entendimiento ha sido fantástico. Hemos trabajado muchísimo, nos hemos compenetrado muy bien y hemos sabido mantener la concentración hasta el final, porque ha sido un rallye realmente disputado. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos y sobretodo del trabajo emocional que ha hecho Dani conmigo, sosteniéndome para llevar esto adelante».

Lucha por el Campeonato de España

Este triunfo supone, además, un importante impulso en las aspiraciones deportivas de Aparicio, que no es otra que pelear por el título del Campeonato de España de Eco Rallyes de Energías Alternativas en la categoría de híbridos enchufables (PHEV), categoría nueva para la alcañizana.

La temporada llegará a su desenlace a finales de noviembre, con la celebración del Eco Rallye de Cataluña, última prueba del certamen nacional, donde la piloto aragonesa luchará por hacerse con el Campeonato de España, navegada a su derecha con Victor Laquidain, otro amigo de Jorge y ella en este campeonato.

Aparicio y Pizarro durante la competición./ Cedida

«Llegamos a la última prueba con todas las ganas y la ilusión de luchar por el campeonato. Sabemos que no será fácil, pero hemos demostrado que estamos ahí y que podemos pelear hasta el final. Esta victoria nos da muchísima fuerza para afrontar Cataluña», asegura Aparicio.

De esta manera, Laura Aparicio y Daniel Pizarro cierran su participación en Canarias con una victoria que quedará grabada en su memoria. Un triunfo construido desde el esfuerzo, la confianza y el trabajo en equipo, pero también desde el sentimiento y el recuerdo de una persona muy especial.

Una victoria de dos en la clasificación, pero de tres en el corazón. Porque, esta vez, Jorge Garcés también cruzó la meta con ellos.