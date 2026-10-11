«¡Pues que viva Calanda, güey!»: la lucha mexicana, mariachis, mucha Oktoberfest y la tuna revolucionan las carrozas

Calanda suena a tuna, y eso que este año no hubo concentración nacional. Sin embargo, antes de que acabase el año eso no iba a quedarse así y un nutrido grupo de calandinos se han encargado de que las tunas salgan a las calles. Lo han hecho con sus instrumentos, sus cintas y capas, las castañuelas y con corporación municipal incluida en el balcón rodante sobre el remolque. Esta ha sido la propuesta que ha abierto el desfile de carrozas de las Fiestas del Pilar de Calanda, una vez el chupinazo ha marcado el inicio a mediodía.

México ha tenido un peso específico. Dos carrozas han apostado por el folclore del país tan hermanado con Calanda a través del cine gracias a Luis Buñuel. Un Luis Buñuel que ha asistido impertérrito a todo el desfile en su versión de escultura de bronce junto a la que fue su casa. Por su lado han pasado catrinas, mariachis, esqueletos a modo de comparsa de gigantes con altar includo. Es decir, todo un desfile por el Día de Muertos tan celebrado en México con el colorido y la alegría característicos. Tras ellos, y como última carroza, más México. Esta vez, con el anuncio de concierto de Puro Relajo aunque con componentes muy locales, y con un combate de lucha mexicana en vivo y en directo. "Todo ha estado coreografiado", tranquilizaban los dos púgiles tras una gran actuación que elevó la adrenalina del público. "¡Viva Calanda, güey!". celebraban.

Pues que viva la Villa Calandina que este domingo ha empezado sus fiestas del Pilar de manera oficial. El público ha disfrutado y se ha reído con la quincena de carrozas que han desfilado en una mañana de sol radiante. El orgullo bakala y hasta una despedida de soltera han salido en sus remolques. También lo han hecho propuestas tan amables y llenas de mayores y muchos niños, algunos de meses de edad, encarnando personajes de cuento, también de la entrañable película 'Up!' o a los siempre bienvenidos 'Fraggle Rock'. Las bicis han formado parte de este recorrido para dar vida a la pandilla de 'Veranico Azul' siguiendo a Chanquete en su barco.

La crítica no ha faltado. Desde el humor y la acidez se ha escenificado como ni el Portal de Belén se libra de los desahucios. Los más jóvenes han celebrado un funeral por el ocio nocturno calandino, lo han hecho al ritmo del afamado meme del ataud africano. "Han cerrado todos los pubs y nos hemos quedado sin opciones de ocio nocturno en el pueblo... Si alguien quiere abrir uno, adelante", decían los adolescentes. La atracción de los indios apaches ha puesto en apuros a más de uno, sobre todo, al alcalde y a uno de los concejales, que se han prestado a probar la atracción igual que se prestaron a dar algunos pasos de baile con otras carrozas que lo pedían. Se ha dado mejor el baile, porque en el toro ha sido imposible mantenerse sentado. En un caso así, las risas y los aplausos han reconfortado.