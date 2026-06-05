A prisión los seis detenidos en la doble redada antidrogas en Alcañiz y Alcorisa

Los seis detenidos -un hombre y cinco mujeres, todos ellos de mediana edad-detenidos el pasado martes en una doble redada en sendas vivendas en Alcañiz y Alcorisa han entrado este viernes en prisión. Lo han hecho después de comparecer ante la jueza de instrucción del Juzgado Nº1 de la capital bajoaragonesa.

Los seis acusados han llegado en vehículos de la Guardia Civil a primera hora de la mañana y han permanecido en el juzgado hasta pasadas las 16.00. Solo tres de los implicados han declarado, lo otra mitad se ha acogido a su derecho a no declarar, según ha confirmado una de las letradas en la causa. El Ministerio Fiscal ha pedido prisión hasta que se celebre el juicio para todos ellos, lo cual ha ratificado la jueza.

A su salida, el hombre ha abandonado el lugar en un vehículo escoltado por la Guardia Civil previsiblemente hacia el centro penitenciario de Teruel, mientras las cinco mujeres han sido llevadas en un furgón, en su caso a la carcel de Zuera.

Por el momento, se desconocen los detalles de la investigación y cuales son los delitos concretos de los que se le acusan. Según ha podido saber La COMARCA, la líder de la trama sería una de las personas detenidas en Alcorisa y al menos otros dos implicados estarían en libertad provisional.

Las detenciones se produjeron el pasado martes en una redada a plena luz del día que se desarrolló en la calle Trinidad de Alcañiz y en viviendas del centro de Alcorisa. En ella participaron unidades del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas de la Guardia Civil, EDOA; la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia, USECIC; y el Servicio Cinológico.