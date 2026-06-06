Actualizado 20:07

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 JUN 2026|

Actualizado 20:07

Andorra entra en el mapa del reciclaje fotovoltaico y servirá de nexo a la planta que transformará 9.000 toneladas de paneles al año en Albalate

El Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico se instalará en una nave del polígono La Estación bajo una inversión de 300.000 euros. Será una fase previa a la puesta en marcha de su planta en Albalate, donde se crearán 30 empleos

Imagen del Polígono La Estación de Andorra / L. Castel
Imagen del Polígono La Estación de Andorra / L. Castel

Camila Ortiz Tomaselli06 06 2026

Comentar

Andorra

ActualidadInfraestructuras

El sector del reciclaje de paneles fotovoltaicos se encuentra en expansión y la localidad de Andorra va a ser parte de ello. El municipio será sede de una fábrica que reciclará 300 toneladas al año de placas solares, y que servirá de nexo de unión con otro proyecto similar que aspira a reciclar 9.000 toneladas en Albalate del Arzobispo. Detrás de ambas iniciativas está el Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico, desde donde insisten en que la ubicación de los proyectos no es casual.

«Solo en el entorno cercano a Albalate hemos contabilizado 30 gigavatios de proyectos de energía fotovoltaica, y eso equivale a unos 3-4 millones de toneladas de paneles. Es un mercado más que atractivo para instalar nuestras plantas», concreta Jesús Alijarde, su gerente. A nivel nacional, añade, hay instalados 5 millones de toneladas de paneles fotovoltaicos, y si hay proyectos suficientes de acceso y conexión, la cifra se eleva a los 10 millones. «Si ponemos un horizonte lo suficientemente grande, de 10-15 años, estamos hablando de que España necesitaría 15-17 plantas de tratamiento como las que nosotros estamos planteando», puntualiza Alijarde.

En lo que respecta a Andorra, esta localidad no entraba inicialmente en los planes de la empresa. No obstante, ahora se ha convertido en un paso crucial para poder avanzar con todo el proyecto. El Centro Europeo de Reciclaje Fotovoltaico cuenta con la Declaración de Interés Autonómico para la planta de Albalate, pero durante este tiempo todavía no ha podido encontrar financiación para ponerla en marcha. «Hay complicaciones bancarias porque necesitan ver la máquina que tenemos en nuestra planta piloto de Teruel totalmente montada en una línea de producción. Pero claro, si no tenemos la planta de Albalate, no se puede montar», explica Alijarde.

Ante este panorama, la Villa Minera ha resultado ser la oportunidad para «desbloquear» esa situación. La compañía aprovechará una nave ya construida del polígono de La Estación propiedad del Instituto Aragonés de Fomento para instalar su línea de producción, basada en una tecnología innovadora. «Esperamos poder acometer la automatización de la línea justo después del verano para a finales de año o, como muy tarde, en 2027 estar operando allí», concreta Alijarde. El objetivo es demostrar los rendimientos positivos de la máquina, y convencer al mercado. Todo ello bajo una inversión inicial de 300.000 euros, y que podría ascender a los 800.000 €; además de la creación de dos puestos de trabajo de operario.

A día de hoy, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) se encuentra tramitando la autorización de la planta de Andorra. En cuanto a la de Albalate, los plazos siguen sin ser fijos. El «deseo» de Alijarde es poder conseguir financiación para 2027 y, en 2028, estar operativos. Este proyecto es mucho más ambicioso, y a través de él se prevén crear entre 20 y 30 puestos de trabajo. «Llevamos 5 años trabajando en este proyecto, solo nos hace falta convencer al mercado de que hablamos de una necesidad ya presente», defiende Alijarde.

Para el gerente se trata de «una oportunidad que no podemos perder». «Nuestra tecnología nos permite recuperar el 96% de los materiales de los paneles fotovoltaicos. Eso supone una capacidad de generar riqueza y en el entorno e introducir los materiales en capas productivas ya generadas», concluye.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La avispa asiática continúa extendiéndose y ya se han capturado 150 en Alcañiz

La labor de intensificación empezó en mayo de 2025 con la retirada de un primer nido primario en Alcañiz y el trabajo se ha ido desplazando a otras partes cercanas...

Comentar

La avispa asiática continúa extendiéndose y ya se han capturado 150 en Alcañiz

Laura Royo, exfutbolista allocina: «Me retiro porque tengo dolores en la rodilla y quiero poder andar en un futuro"

La jugadora de la Sociedad Deportiva Huesca pone fin a su carrera deportiva tras haber pasado por equipos como el Zaragoza C.F. Femenino o el Villarreal

Comentar

Laura Royo, exfutbolista allocina: «Me retiro porque tengo dolores en la rodilla y quiero poder andar en un futuro"

Emma Buj defiende que el proyecto del Nudo Mudéjar se desarrolle sin recortes ni retrasos

La candidata a la presidencia del PP de Teruel ha visitado la comarca Andorra-Sierra de Arcos para reunirse con militantes

Comentar

Emma Buj defiende que el proyecto del Nudo Mudéjar se desarrolle sin recortes ni retrasos

Caspe se concentra para exigir más Guardia Civil y defender la convivencia tras la muerte de un joven en una pelea

Alrededor de 200 personas participan en un encuentro convocado por todos los grupos políticos en el que se ha hecho un llamamiento al «respeto mutuo» y se ha apelado a...

2

Caspe se concentra para exigir más Guardia Civil y defender la convivencia tras la muerte de un joven en una pelea

A prisión los seis detenidos en la doble redada antidrogas en Alcañiz y Alcorisa

Los acusados han llegado en vehículos de la Guardia Civil a primera hora de la mañana y han permanecido en el juzgado hasta pasadas las 16.00. Solo tres de ellos...

Comentar

A prisión los seis detenidos en la doble redada antidrogas en Alcañiz y Alcorisa

El Colegio de Periodistas de Aragón y la Diputación de Teruel colaboran para enseñar a los mayores a detectar noticias falsas

Se van a desarrollar diez talleres, uno por cada comarca, para detectar noticias falsas y tener un espíritu crítico con los mensajes que se reciben

Comentar

El Colegio de Periodistas de Aragón y la Diputación de Teruel colaboran para enseñar a los mayores a detectar noticias falsas
Periódico del Bajo Aragón Histórico