La avispa asiática continúa extendiéndose y ya se han capturado 150 en Alcañiz

La avispa asiática continúa extendiéndose en el Bajo Aragón Histórico y el número de capturas ya alcanza las 150 en Alcañiz de las que 120 son reinas y el resto, obreras. La labor de intensificación empezó en mayo de 2025 con la retirada de un primer nido primario en Alcañiz y el trabajo se ha ido desplazando a otras partes cercanas de los cauces del río Martín, Matarraña, Algars y Guadalope porque los cauces fluviales es uno de los espacios donde más se concentran. «En el último año es cuando hemos notado una gran expansión. Guardamos una estrecha colaboración con la Diputación de Teruel, ayuntamientos y los ciudadanos para trabajar de forma coordinada para tratar de frenar su expansión», explica José Antonio Bardají, Agente de Protección de la Naturaleza.

Los apicultores son uno de los gremios más afectados, ya que esta especie es muy invasora y se alimenta de abeja melífera. También, las personas deben extremar las precauciones cuando visualizan un nido porque pueden haber hasta 1.500 ejemplares dentro. «Ellas se comunican y emiten una alarma que puede resultar en un ataque masivo de este tipo de avispas», detalla. Recuerda a la población que no se deben manipular ni destruir las trampas instaladas, ya que se ha demostrado que puede afectar para la salud de personas y mascotas por sus picaduras.

La colaboración ciudadana es esencial para frenar su expansión y se recomienda a la población ponerse en contacto con los Agentes de Protección de la Naturaleza o llamar al 112 en cuanto detecten algún nido primario, después se procederá a movilizarlo.



