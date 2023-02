Abraham Martínez: «Soy un enamorado de Caspe y creo que tiene muchos potenciales»

¿Cómo ha sido la toma de esta decisión?

Siempre he dicho que soy un enamorado de Caspe. Creo que es una localidad con muchas posibilidades y con gran valor. Además, durante la experiencia que tuve como presidente de Interpeñas, donde se encuentran 500 socios representando a la juventud caspolina, pude ver que se puede hacer un gran trabajo por el municipio. Entonces vi en la política la manera de poder ir más allá y demostrar todo el potencial que tiene Caspe. Además, hay sobre la mesa unos proyectos que valen mucho. Pilar Mustieles ha hecho un trabajo espectacular en asuntos muy importantes. Además, hay una gran unión en el partido socialista. De hecho, se demostró este jueves en la Asamblea Extraordinaria. Allí, el resto de afiliados me dieron muchas alas y confianza. A mi me encanta la política y poder trabajar para mi pueblo, pero después del impulso y apoyo que me ofrecieron, estoy todavía más contento e ilusionado con esta decisión.

¿Con qué objetivos toma el mando?

Muchos vecinos le conocían por su presidencia en Interpeñas... ¿Espera el apoyo de los jóvenes?

Desde hace unos años, usted es el responsable de la empresa Planas Martínez S.L., la cual tiene un contrato municipal de recogida y gestión de residuos. ¿Cómo se compatibiliza con un posible cargo público?

Yo llevo nueve años trabajando para Planas Martínez S.L. y es verdad que en los cuatro últimos he llevado las riendas. Esta es una empresa que está arraigada a la localidad y que ha crecido aquí, donde actualmente hay 25 trabajadores. Y es una entidad muy comprometida con su pueblo. Ya lo vimos tanto con la borrasca Filomena en 2021 y con el inicio de la pandemia en 2020, dos momentos en los que no dudamos en salir a las calles a ayudar desinteresadamente. Estoy muy orgulloso de toda la gente que integra la empresa y de toda esta etapa en la que he estado al frente. Pero, ahora mismo mi rumbo va a ser otro. Es verdad que trabajamos, entre otras cosas, con un contrato municipal que se firmó hace más de 15 años. Pero, no obstante, para adentrarme en esta nueva andadura he abandonado la empresa, dejándola en manos de mi hermano Ramón Martínez. Tomo este nuevo rumbo con su apoyo. Estoy muy orgulloso de mi pasado en la empresa, pero también muy esperanzado con el futuro que me espera con el partido socialista y en la política caspolina.