Alberto Izquierdo pide que se legisle en favor de los ganaderos ante los ataques de lobo

El Club del Mastín del Pirineo ha cedido cinco mastines del Pirineo, dos a la Diputación de Teruel para su reproducción y tres a dos ganaderos para proteger a sus animales del lobo. Contará con un perro Simón Peguero, el ganadero de ovino de Samper de Calanda que sufrió el brutal ataque de dos lobos en Valmuel; y dos mastines guardarán los animales de Izan Bautista, un ganadero de vacuno extensivo de Josa (Cuencas Mineras).

La Masía El Chantre de la Diputación ya acoge a una pareja de mastines del Pirineo con el objetivo de poner en marcha un proyecto de reproducción que contribuya así a la recuperación de esta raza autóctona aragonesa. Al tratarse de cachorros, los ejemplares se criarán en las instalaciones, facilitando su aclimatación, y cuando sean ejemplares adultos será el momento de poner en marcha el proyecto de reproducción.

La entrega de ejemplares tuvo lugar este jueves en las propias instalaciones del Chantre donde el vicepresidente de la Diputación de Teruel, Alberto Izquierdo, se posicionó a favor de las reivindicaciones de los ganaderos afectados por los ataques del lobo en Alcañiz. Señaló que acciones como la instalación de vallas donde hay presencia del lobo u «obligar a los ganaderos a tener a los animales encerrados» no pueden continuar porque «eso no es ayudar al sector primario».

«Si los lobos comieran diputados seguramente no harían falta los mastines porque ya estarían en una reserva, en un parque o en un lugar donde no hubiese peligro para el ganado», afirmó Izquierdo, quien añadió que desde la institución provincial se va a trabajar para ayudarles en todo lo posible porque «no se puede mirar hacia otro lado como se está haciendo». «Este tipo de acciones, que estamos haciendo desde la DPT sirven para ayudar a los ganaderos a paliar algo que no debería pasar. Yo lo que hago, públicamente, es un llamamiento a la sensibilidad de la administración porque las cosas tienen que cambiar».

El responsable del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Teruel, Fernando Guillén, ha explicado que al tratarse de cachorros, los ejemplares se criarán en las instalaciones, facilitando su aclimatación, y cuando sean ejemplares adultos será el momento de poner en marcha el proyecto de reproducción.

En todo caso, se basarán en la experiencia y los consejos del Club Mastín del Pirineo que, ha subrayado Izquierdo, han realizado y realizan una labor encomiable para la recuperación y proyección de esta raza autóctona. Ha destacado además que se trate de unos perros de protección del ganado, que pueden demostrar su utilidad en situaciones como las que viven ganaderías del Bajo Aragón que ya han denunciado ataques de lobo.

Por su parte, el presidente del Club Mastín del Pirineo Jesús Sanz, ha explicado que la asociación tiene como fines la difusión de la raza mastín del Pirineo, la mejora de la crianza de esta raza por la selección y el desarrollo de las cualidades físicas y psíquicas de los perros y la asistencia y asesoramiento a los socios, propietarios y criadores de perros de dicha raza canina. Por ello, ha destacado que esta donación encaja perfectamente con los objetivos de la asociación.

Además, ha explicado Sanz, estos cachorros “tienen la ventaja de que ya han sido improntados, es decir, que han sido criados con ganado y ya tienen esa adaptación y carácter necesarios para saberse manejar en un rebaño y no asustarlo”.

Izquierdo, Guillén y Sanz también han conversado con los ganaderos que han acudido a recoger un ejemplar, como Simón Peguero, que les ha explicado el ataque que tuvo un por parte de un lobo a su ganado de ovino en Samper de Calanda.

Muestra monográfica

La Diputación de Teruel ha colaborado además como patrocinador en las dos exposiciones monográficas que ha acogido la provincia sobre estos animales. La primera en 2019 y la última el pasado 11 de marzo en la capital turolense, que fue la XLIII Exposición Monográfica del Mastín del Pirineo. Se trata de la más importante que se celebra para esta raza, con una nutrida representación de aficionados internacionales: franceses, italianos, finlandeses, holandeses y americanos, con la participación de unos 70 ejemplares.

La Exposición Monográfica Nacional del Mastín del Pirineo es una exposición de belleza, organizada por el Club Mastín del Pirineo bajo la autorización de la Real Sociedad Canina de España (RSCE) en la que se eligen los mejores ejemplares de la raza y en la que se ponen en juego títulos valederos para el título de Campeón en España de Belleza.

Al tratarse de una raza autóctona española, la Monográfica Nacional que se celebra en España es la más representativa de la raza a nivel mundial y vienen expositores de todo el mundo. (Francia, Finlandia, Holanda, Italia, EEUU, Japón, etc.)