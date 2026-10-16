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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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16 OCT 2026|

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Jamoncitos de pollo en pepitoria

RECETA. Plato diferente para todos los gustos

Jamoncitos de pollo en pepitoria./ Manuel Barrau
Jamoncitos de pollo en pepitoria./ Manuel Barrau

La COMARCA16 10 2026

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Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

• 8 jamoncitos de pollo
• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón
• 1 cebolla grande y 2 dientes de ajo
• 2 huevos
• 40 g de almendras peladas
• 150 ml de vino blanco
• 400 ml de caldo de pollo
• 1 hoja de laurel, unas hebras de azafrán, harina, sal y pimienta

Preparación

  • Cuece los huevos durante 10 minutos, enfríalos y separa las yemas. Tuesta las almendras en una sartén y resérvalas.
  • Salpimienta el pollo, pásalo ligeramente por harina y dóralo en una cazuela con el aceite. Retíralo.
  • En la misma cazuela, sofríe la cebolla picada durante 8 minutos. Añade el ajo picado y cocina 1 minuto.
  • Vierte el vino y deja que se reduzca 2 minutos. Incorpora el caldo, el laurel y el azafrán; devuelve el pollo a la cazuela.
  • Tapa y cocina a fuego suave 35–40 minutos, hasta que el pollo esté tierno. Maja las yemas con las almendras y un poco de salsa. Añade la mezcla a la cazuela y cocina
  • minutos más, sin hervir fuerte. Ajusta de sal.

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