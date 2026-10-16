Jamoncitos de pollo en pepitoria

Ingredientes

• 8 jamoncitos de pollo

• 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón

• 1 cebolla grande y 2 dientes de ajo

• 2 huevos

• 40 g de almendras peladas

• 150 ml de vino blanco

• 400 ml de caldo de pollo

• 1 hoja de laurel, unas hebras de azafrán, harina, sal y pimienta