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21 JUN 2026|

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La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, se proclama presidenta del PP provincial con el 96% de votos

Releva en el cargo a Joaquín Juste, que presidió nueve años. Jorge Azón clausura el XIV Congreso Provincial del PP y anuncia "un proyecto pionero"para Technopark en Motorland. Entre los logros del PP en la provincia ha destacado la llegada de Amazon a La Puebla de Híjar en 2027

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, nueva presidenta del PP en Teruel. / PP
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, nueva presidenta del PP en Teruel. / PP

La COMARCA21 06 2026

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Emma Buj se ha proclamado presidenta del Partido Popular de Teruel después de que la candidata haya ha sido elegida con el apoyo del 96,25% de los compromisarios en el XIV Congreso Provincial de Teruel. Pasa a ocupar el cargo que ostentaba Joaquín Juste hasta que anunció hace unas semanas que no optaría a la reelección. En su discurso como presidenta electa ha defendido este domingo la necesidad de seguir trabajando desde la cercanía al territorio, para que las comarcas de la provincia tengan oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Ha dado la gracias a los afiliados y compromisarios reunidos en el Congreso Provincial. Ha asegurado que asume esta responsabilidad con vocación al servicio y con trabajo en equipo, destacando el papel fundamentar de los alcaldes y concejales de los municipios de la provincia. "Aquí no estamos para protagonismos personales. Estamos para hacer equipo y para que Teruel siga avanzando", ha señalado.

Ha destacado el momento de transformación que vive la provincia gracias a proyectos estratégicos vinculados a sectores como la aeronáutica, la agroalimentación, la tecnología o la industria, y ha subrayado que el principal reto es conseguir que ese dinamismo económico llegue a todos los territorios.

En este sentido, ha anunciado su intención de reforzar el papel de las estructuras comarcales del partido para mantener una mayor conexión con la realidad de cada zona y aprovechar mejor el potencial de cada comarca.

Buj ha agradecido el respaldo del presidente de Aragón y del Partido Popular de Aragón, Jorge Azcón, y ha atribuido al trabajo del Gobierno autonómico buena parte de los avances registrados en la provincia durante los últimos años. Entre ellos, ha citado la llegada de nuevas inversiones empresariales, la ampliación de la oferta universitaria con los estudios de Medicina y Aeronáutica, la mejora de la financiación del FITE, la implantación de cirugía robótica, el refuerzo de la atención sanitaria o la consolidación de grandes proyectos como el aeropuerto de Teruel y Motorland. "Las cosas buenas no pasan por casualidad, pasan porque hay gobiernos que se preocupan por Teruel y trabajan para resolver sus necesidades", ha afirmado.

Asimismo, ha puesto el foco en la necesidad de ampliar la oferta de vivienda para dar respuesta al crecimiento económico y a las nuevas oportunidades que se están generando en la provincia, destacando las medidas impulsadas por el Gobierno de Aragón en esta materia.

Momento de votar en el Congreso provincial de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que es nueva presidenta del PP en Teruel. / PP
Momento de votar en el Congreso provincial de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, que es nueva presidenta del PP en Teruel. / PP

Durante su intervención, Buj ha criticado la gestión del Gobierno de España y ha lamentado la falta de avances en cuestiones estratégicas para la provincia, como las ayudas al funcionamiento destinadas a los territorios despoblados. A su juicio, se trata de una oportunidad que Teruel lleva años esperando y que continúa sin desarrollarse plenamente.

Finalmente, ha hecho un llamamiento a los afiliados y cargos públicos del Partido Popular para continuar trabajando desde cada municipio con el objetivo de fortalecer el proyecto político de la formación y seguir impulsando el desarrollo de la provincia.

"Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que representamos. Somos el partido que ha traído prosperidad a España, a Aragón y a Teruel. Yo estoy aquí para servir al proyecto, a nuestros compañeros y, sobre todo, para servir a Teruel", ha concluido.

Azcón anuncia "próximas y buenas noticias" para Technopark

El presidente de Aragón y del PP a nivel autonómico, Jorge Azcón, ha sido el encargado de clausurar el congreso con una intervención en la que invitado a seguir trabajando unidos codo con codo como han hecho hasta ahora. "Hoy se habla en España de Aragón como hacía décadas que no se hablaba, y eso nos permite mirar al futuro con la misma ilusión", ha dicho antes de asegurar nuevas noticias para el Bajo Aragón.

"Vamos a llevar mejores y más noticias a Alcañiz y a todo lo que tiene que ver con Technopark. Dentro de muy poco vamos a volver a llevar al Bajo Aragón un proyecto puntero y pionero en España", ha avisado sin precisar más.

Durante el congreso, también han intervenido Silvia Casas, de Alcorisa; y Mario Latorre, de Monreal del Campo.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, nueva presidenta del PP en Teruel. / PP
La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, nueva presidenta del PP en Teruel. / PP

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