Joaquín Juste dejará la presidencia de PP de Teruel tras más de nueve años al frente: «Es mejor irte cuando la gente quiere que te quedes»

Joaquín Juste no optará a la reelección como presidente provincial del Partido Popular de Teruel. El dirigente popular ha anunciado este jueves que abandona la primera línea orgánica del partido tras más de nueve años al frente de la formación y coincidiendo con la convocatoria de un congreso extraordinario que se celebrará el próximo 21 de junio. Por el momento, sí que mantendrá, al menos hasta los próximos comicios municipales su papel al frente de la Diputación Porvincial.

“Hoy doy la última rueda de prensa como presidente del Partido Popular”, ha afirmado Juste al inicio de su comparecencia, en la que ha defendido que deja la organización “en un momento bueno” y con una estructura consolidada en la provincia. El todavía presidente provincial ha recordado que el PP cuenta actualmente con dos diputados nacionales de tres, tres senadores de cuatro, la presidencia de la Diputación Provincial y 90 alcaldías en la provincia.

Juste ha explicado que considera que es “el momento de dar un paso atrás” para que otra persona “pueda seguir tirando del carro” y ha agradecido el respaldo recibido durante sus años de mandato por parte de afiliados, alcaldes y concejales. Asegura que la noticia está muy meditad y que durante los últimos días ha recibido mensajes y llamadas de compañeros que le han pedido que se quede: “Creo que es mejor irte cuando la gente quiere que te quedes que cuando la gente dice ‘ya estoy pesado’”, ha señalado. El dirigente popular ha reconocido también el desgaste que supone dirigir una organización provincial: “Es duro presidir un partido. Son muchísimos municipios, muchísima gente y exige una dedicación”.

Un nuevo líder para el partido

El proceso congresual comenzará este 22 de mayo con la apertura del plazo para la presentación de candidaturas, que permanecerá abierto hasta el día 29. El 30 se proclamarán los candidatos y el 31 arrancará la campaña interna. La elección definitiva tendrá lugar en el congreso extraordinario previsto para el 21 de junio, en el que participarán alrededor de 350 compromisarios. El último Congreso Popular en Teruel se dio en enero de 2021.

El propio Juste ha afirmado que no tiene todavía claro quien está dispuesto a presentar una candidatura para las elecciones. Afirma que aunque todas las propuestas serán bien recibidas su apuesta estaría en «alguien más joven».