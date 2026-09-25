Alcañiz reúne a expertos internacionales en Humanismo en un congreso homenaje a José María Maestre

Alcañiz volverá a convertirse durante seis días en punto de encuentro internacional para los estudios humanísticos. La ciudad acogerá del lunes 28 de septiembre al sábado 3 de octubre el VII Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico, organizado por el Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) bajo el lema Ex Europa Renascenti ad Orbem Graecum et Latinum.

La edición de este año estará dedicada al profesor José María Maestre Maestre, catedrático de Filología Latina de la Universidad de Cádiz y una figura estrechamente vinculada durante décadas al estudio del Humanismo alcañizano. El homenaje se celebra coincidiendo con el año en el que cumple 70 años y reconoce una trayectoria centrada especialmente en la Filología Clásica y el Latín Humanístico.

Maestre ha dedicado numerosos trabajos a humanistas vinculados a Alcañiz como Juan Sobrarias, Pedro Ruiz de Moros, Juan Lorenzo Palmireno, Bernardino Gómez Miedes o Domingo Andrés. Sus investigaciones han contribuido a poner de relieve la existencia y relevancia del denominado «foco humanístico alcañizano». En los últimos años ha estudiado además elementos del patrimonio de la ciudad como la inscripción latina de la fachada del Ayuntamiento y las pinturas murales góticas del castillo.

El encuentro reunirá a investigadores de numerosas universidades españolas y extranjeras y desplegará su actividad en espacios como el Teatro Municipal, la Casa-Palacio Maynar, el Auditorio del Palacio Ardid y distintas salas del Liceo. El programa comenzará el lunes con una intervención precisamente dedicada a la trayectoria de José María Maestre y concluirá el sábado con una conferencia del propio homenajeado sobre las pinturas murales góticas del castillo de Alcañiz y el posterior acto de clausura.

Programa

Lunes, 28 de septiembre. Sesiones de mañana

9.30-14.00. Ponencias plenarias y Acto de Inauguración. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

9.30-10.00. Marina Eiriz Zarazaga (UCA): «José María Maestre Maestre: retrato de una vida dedicada a la investigación».

10.00-10.30. Eustaquio Sánchez Salor (UNEX): «Natura, ratio, grammatica».

10.30-11.00. Carlos Ignacio Man-Ging Villanueva (Rector de la PUCE): «Methodus praelectionis humanistae classici Aurelii Espinosa Pólit, S. J.».

11.00-11.30. Aurelia Vargas Valencia (UNAM): «¿Hubo un juicio formal contra sor Juana Inés de la Cruz?».

11.30-12.00. Achouak Chalkha (UM5-Rabat): «De Atenas a Córdoba, y de allí a Europa: recorridos de la filosofía y los textos grecolatinos a través del árabe en Al-Ándalus».

12.00-12.15. Pausa.

12.15-13.00. Acto de inauguración.

13.00-13.30. José Antonio Beltrán Cebollada (UNIZAR): «Juan Sobrarias y la Universidad de Zaragoza: una actualización».

13.30-14.00. Catarina Fouto (King’s College, London): «Humanismo y poesía sacra en la Portugal postridentina: los Hymni Sanctorum Lusitanorum de Diogo de Teive (1565)». [Telemática].

14.00-15.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

14.00-14.20. María Violeta Pérez Custodio (UCA): «De retórica verbal y visual, de humanismo latino y vernáculo: Francisco de Castro y Luis Venegas de Figueroa».

14.20-14.40. Pablo Cuevas Subías (IEH): «Los vínculos de Braulio Foz con la Universidad de Huesca».

14.40-15.00. Juan Luis Arcaz Pozo (UCM): «La figura del perro en la literatura latina… y más allá».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

14.00-14.20. Mohamed El Mouden El Mouden (UCA): «La controversia entre ibn Rushd e ibn ‘Arabī en Córdoba: fundamento de la pluralidad de la razón y construcción del concepto de ‘tercer espacio’ racional a la luz de la teoría moderna de la problematicidad de Michel».

14.20-14.40. Carlos de Miguel Mora (UGR): «La sífilis en la obra del médico poeta Gabriel Ayala (1562)».

14.40-15.00. José David Castro de Castro (UCM): «Jaime Torrubiano Ripoll, traductor del latín».

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

14.00-14.20. Virginia Alfaro Bech, Antonio Rojas Rodríguez y Gema Senes Rodríguez (UMA): «Animales fantásticos: lectura simbólica en los Hieroglyphica de P. Valeriano». [Telemática].

14.20-14.40. Inmaculada Delgado Jara (UPSA): «Educación humanística: proyección al Nuevo Mundo». [Telemática].

14.40-15.00. Teresa Lafita Gordillo (Doctora en Arte e investigadora): «El Monumento a Elio Antonio de Lebrija, en Lebrija, obra del escultor sevillano José Lafita Díaz (1887-1945)». [Telemática].

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

14.00-14.20. Pablo Kurt Rettschlag Guerrero (IES Colmenar Viejo, Madrid): «Hoc satis in tumulo: Pervivencia clásica y epigrafía humanística en San Isidoro del Campo». [Telemática].

14.20-14.40. Juan José Cienfuegos García (Doctor en Filología Clásica e investigador): «Idoneidad y garantía del correo de las cartas de Paulino de Nola». [Telemática].

Sala Bernardino Gómez Miedes (Liceo 2: Balcones)

14.00-14.20. Daniel Álvarez Gómez (Instituto Lluís de Peguera, Manresa - Universidad Europea, Andorra): «La Teogonía de Hesíodo latinizada por Mariner de Alagón». [Telemática].

14.20-14.40. Pere Bescós Prat (UPF): «La presencia ovidiana en el Canigó de Verdaguer y la tradición catalana de traducción de Ovidio desde el siglo XV».

14.40-15.00. Ramiro González Delgado (UNEX): «La gramática griega: de Nebrija al Brocense».

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

14.00-14.20. José Antonio González Marrero y Maravillas Aguiar Aguilar (ULL): «Los Problemata super sexagenarium de Bartholomeus de Solliolis (1516) y el tratado sobre el sexagenarium de Johannes Bonie (1464): intertextualidad e innovación en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna». [Telemática].

14.20-14.40. Julio Abel Hernández López (ULL): «El saber de la Antigüedad en los libros de texto de los jesuitas: el caso del Epitome arithmeticae practicae de Christophorus Clavius». [Telemática].

14.40-15.00. José Miguel Domínguez Leal (UCA): «Teófilo Folengo y la poesía macarrónica en España: dificultades y criterios de edición de un corpus trisecular». [Telemática].

Lunes, 28 de septiembre. Sesiones de tarde

17.00-20.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

17.00-17.30. Vicente Cristóbal López (UCM): «Ovidio, Ariosto y Garcilaso a propósito de Anaxárete».

17.30-18.00. Jorge Fernández López (UR): «Giovanni Antonio Campano y la retórica de Quintiliano».

18.00-18.30. Rosa María Marina Sáez (UNIZAR): «Poesía neolatina y poder en las relaciones de sucesos aragoneses del siglo XVII».

18.30-18.45. Pausa.

18.45-19.15. Salvador Rus Rufino (ULE): «Synmakhía frente a la pólis. ¿Una crítica a las ideas de Alejandro Magno?». [Telemática].

19.15-19.45. Manuel Lázaro Pulido (UPSA - Universidad Internacional de La Rioja): «Alfonso de Castro (1495-1558): Humanismo cristiano y pervivencia del legado clásico». [Telemática].

19.45-20.00. Pausa.

20.00-21.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

20.00-20.20. Bartolomé Pozuelo Calero (UCA): «El Polifemo de Góngora y el latín».

20.20-20.40. Felipe González Vega (UPV/EHU): «Apuntamientos para un estudio pragmático de la latinidad femenina de Luisa Sigea».

20.40-21.00. Eulogio Baeza Angulo (UHU): «La Nux pseudo-ovidiana y su reflejo en la emblemática: Diego Suárez de Figueroa». [Telemática].

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

20.00-20.20. Alejandro Coroleu Lletget (ICREA-UAB): «Un comentario manuscrito a la silva Nutricia de Angelo Poliziano».

20.20-20.40. Eduardo Fernández y Ana Fernández Fernández (UCM): «De la paideia a la caritas: continuidad del humanismo clásico y cristianización de los clásicos en la formación tardía y renacentista».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

20.00-20.20. Miguel Ángel Romero Cora (Instituto Nacional de Antropología e Historia - Museo Nacional del Virreinato de México): «Más allá de la repetición: Fray Alonso de la Veracruz y la apropiación creativa de Aristóteles en el Nuevo Mundo». [Telemática].

20.20-20.40. Julián Esteban Chacón Ortiz (PUCE): «La definición de filósofo en el caso de Jesús». [Telemática].

20.40-21.00. Aarón Ferrando Mkarbel (UJI): «Del hostis humani generis al ‘enemigo de la humanidad’: pervivencia de matrices clásicas en el encuadre periodístico del terrorismo». [Telemática].

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

20.00-20.20. M.ª Begoña Iglesias Pujana (IES Ricardo Bernardo, Valdecilla, Cantabria): «La Glossa litteralis de Francisco López de Villalobos: comentar a Plinio el Viejo en el Humanismo». [Telemática].

20.20-20.40. Enara San Juan Manso (EHIKA): «Acerca de las citas de Séneca en el Gero de Axular». [Telemática].

20.40-21.00. Ricardo Tomás Ferreyra (PUCE-UBA-UNDAV): «La influencia de Fustel de Coulanges en la sociología de Émile Durkheim: una sociología de las mediaciones». [Telemática].

Sala Bernardino Gómez Miedes (Liceo 2: Balcones)

20.00-20.20. Salud Tocino Fernández (UMA): «De statuis marmoreis ad Quirinalem (1589) de Alfonso Chacón». [Telemática].

20.20-20.40. Francesca D’Angelo (UCA): «‘Bolonia madre de todas las ciencias’: enciclopedismo humanista y jerarquía de los saberes en la Oratio I, 164 de Cataldo Parisio Sículo». [Telemática].

20.40-21.00. Luna Clavero Agustín (UNIZAR): «Amor, venganza y dracarys». [Telemática].

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

20.00-20.20. Eduardo A. Gallego Cebollada (UNIZAR): «Qualis ubi Vergilius…: aproximación a los símiles del Supplementum de Maffeo Vegio». [Telemática].

20.20-20.40. Montserrat Ferrer Santanach (UAB): «La transmisión románica de la Historia de Alejandro Magno: de la traducción a la imprenta». [Telemática].

20.40-21.00. Sandra Plaza Salguero (UCA): «Herencia clásica e identidad criolla: la mitología grecolatina en la escena cubana del siglo XIX». [Telemática].

Martes, 29 de septiembre. Sesiones de mañana

9.00-14.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

9.00-9.30. Miguel Ángel Esparza Torres (URJC): «De Latinidad y estudio de las lenguas nativas en la lingüística misionera española». [Telemática].

9.30-10.00. José Antonio Sánchez Marín y María Nieves Muñoz Martín (UGR): «Álvaro de Bazán (Granada, 1526-Lisboa, 1588). De Lepanto a la leyenda heroica».

10.00-10.30. Estrella del Carmen Pérez Rodríguez (UVA): «Los clásicos en el claustro: su presencia en el monasterio de Benevivere en la Edad Media».

10.30-11.00. Antonio Moreno Hernández (UNED): «Nuevos patrones de legibilidad de los textos clásicos latinos en los albores de la imprenta: puntuación y práctica conjetural en las primeras ediciones impresas (1465-1520)». [Telemática].

11.00-11.30. María Pilar Cuartero Sancho (UNIZAR): «Fábulas humanísticas latinas en comedias de Lope de Vega». [Telemática].

11.30-11.45. Pausa.

11.45-12.15. Jesús Luque Moreno (UGR): «Don Quijote (II 16): la locura de la gramática». [Telemática].

12.15-12.45. Benjamín García Hernández (UAM): «Vārus -a -um ‘varo, torcido’: su prolífica familia latina y su numerosa descendencia románica». [Telemática].

12.45-13.15. Juan María Núñez González (UNIOVI): «Polémicas renacentistas sobre la estructura de la epístola». [Telemática].

13.15-13.45. Rafael Ramis Barcelo (UIB): «Algunas referencias desconocidas a Juan Luis Vives en tratados humanistas del siglo XVI en castellano». [Telemática].

13.45-14.00. Pausa.

14.00-15.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

14.00-14.20. Antonio Serrano Cueto (UCA): «Las infidelidades confesas de Giovanni Pontano: el caso de la puella Gaditana».

14.20-14.40. Sandra Inés Ramos Maldonado (UCA): «El rastro de la sal: la recepción europea de los Commentarii de sale (1572 y 1579) del humanista alcañizano Bernardino Gómez Miedes».

14.40-15.00. Manuel Antonio Díaz Gito (UCA): «Americanización del episodio épico de la tala de árboles en la Columbeis (Londres, 1585 y Roma, 1589) de Giulio Cesare Stella».

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

14.00-14.20. Juan Francisco Reyes Montero (UMA): «La historia y la lengua como legitimación política: el vínculo ancestral entre Sicilia y España en la obra de Cristóbal Escobar».

14.20-14.40. Miguel Arche López (UV): «¿Cuánto griego sabía Luis Vives?».

14.40-15.00. María Ángeles Díez Coronado (UR): «Personajes mitológicos en el De plurimis claris sceletisque mulieribus de G. F. Forest (1497)».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

14.00-14.20. María Elena Martínez Rodríguez de Lema (Real Academia de San Romualdo, San Fernando, Cádiz): «La alegoría de Hispania como una Minerva española en el mascarón del Juan Sebastián de Elcano ante su centenario». [Telemática].

14.20-14.40. Marina Paniagua Blanc (UHU): «La herencia del mundo clásico en la obra poética del neogranadino José Fernández Madrid». [Telemática].

14.40-15.00. Xosé Antonio López Silva (ULisboa): «Martín Sarmiento y Benito de la Cueva: una confrontación humanista». [Telemática].

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

14.00-14.20. Marina Eiriz Zarazaga (UCA): «Como la generación de las hojas, así la de las palabras: devenir y permanencia en la lingüística de Coseriu».

14.20-14.40. Francisco José Morales Bernal (UCA): «Paratextos y filiación textual: el caso de las ediciones virgilianas de Juan Sobrarias». [Telemática].

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

14.00-14.20. Rodrigo Valeriano Gutiérrez Cepeda (UNEX): «Ad meam Silviam, tuus Callimachus: la poesía epigramática amorosa en los Epigrammaton libri duo de Calímaco Experiente». [Telemática].

14.20-14.40. Francisco Salas Salgado (ULL): «Función del mito clásico en el teatro rioplatense del siglo XIX». [Telemática].

14.40-15.00. José Ignacio Andújar Cantón (IES San Pascual, Alicante): «El policía Plinio como héroe clásico en El rapto de las Sabinas de Francisco García Pavón». [Telemática].

Martes, 29 de septiembre. Sesiones de tarde

17.00-20.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

17.00-17.30. María Luisa Harto Trujillo (UNEX): «Las Institutiones o un Sanctius nebrisense».

17.30-18.00. Emilio del Río Sanz (UCM): «Séneca versus Maquiavelo: dos modelos de poder en el Humanismo español».

18.00-18.30. Jaime Siles Ruiz (UV): «Ernesto Cardenal ‘traductor’ de Catulo y de Marcial». [Telemática].

18.30-18.45. Pausa.

18.45-19.15. José Manuel Díaz de Bustamante (USC): «Algunas observaciones sobre el texto y circunstancias de las Cypriani magici Septem Horae Magicae». [Telemática].

19.15-19.45. Salvador López Quero (UCO): «Autores latinos en la obra del humanista Feliciano Delgado». [Telemática].

19.45-20.00. Pausa.

20.00-21.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

20.00-20.20. Joaquín Villalba Álvarez (UNEX): «El Brocense en Vossius. A propósito de la sintaxis».

20.20-20.40. Joaquín Hidalgo Saavedra (UNEX): «Sobre las concordancias en la doctrina sintáctica del Brocense a partir de una crítica de Juan García de Vargas».

20.40-21.00. José Carlos Miralles Maldonado (UMU): «El discurso De studio eloquentiae de Tarquinio Galluzzi (1573-1649): sobre la elocuencia latina en la Roma de la Contrarreforma». [Telemática].

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

20.00-20.20. Ekaitz Ruiz de Vergara Olmos (UCM): «Juan Luis Vives, teórico de la licentia poetica». [Telemática].

20.20-20.40. Facundo Bey (INEO-CIF/CONICET; CGS-EHESS; PUCE): «Gadamer y la crisis de la pregunta por el ser humano». [Telemática].

20.40-21.00. Carlos Garrido Martínez de Salazar (UCA): «De la teología moral a la teología impositiva: el Tratado de la moneda del vellón del padre Juan de Mariana como crítica a la fiscalidad extractiva absolutista». [Telemática].

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

20.00-20.20. Manuel Andrés Seoane (ULE): «Decisiones léxicas del humanista F. Filelfo en su traducción latina de la Epístola II de san Basilio titulada De vita solitaria (ed. pr. Venecia 1471». [Telemática].

20.20-20.40. Pablo Torres París (UVA): «El erasmismo, ¿origen de la novela bizantina? Revisión de una concepción asentada en la crítica». [Telemática].

20.40-21.00. Iván Reinado Vélez (UCA): «La mujer como amenaza escénica: convergencias antiteatrales y estrategias discursivas en Pedro de Ribadeneira y Juan de Mariana». [Telemática].

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

20.00-20.20. Joan M.ª Jaime Moya (IMF-CSIC) y Antonio Ruiz Caballero (Instituto Nacional de Arqueología e Historia, México): «Latín con voz de tierra. Adaptación fonética y canto religioso en Michoacán, México: análisis filológico y etnomusicológico». [Telemática].

20.20-20.40. Ana Margarida Oliveira Silva Azevedo (ULisboa): «Catalina de Austria: la corte, las letras y las artes». [Telemática].

20.40-21.00. André Simões (ULisboa): «Lusitania Vniuerso Orbi Spectanda: João Soares de Brito y su biblioteca de autores portugueses». [Telemática].

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

20.00-20.20. Francisco M. Pacheco Márquez (UCA): «Los exempla didácticos y moralizantes del Antiguo Testamento en el Antidotus contra Venerem de Alfonso López de Soto». [Telemática].

20.20-20.40. Daniel López Garzón (UHemisferios - PUCE. Ecuador): «La cuestión estética en el pensamiento y en la obra del P. Aurelio Espinosa Polit. S. I.». [Telemática].

20.40-21.00. Diego Ortiz-Jaramillo (Media & Innovation Lab – UHemisferios, Ecuador): «Mayéutica socrática y comunicación: recuperar el diálogo deliberativo frente a la respuesta inmediata de los LLM en la docencia universitaria». [Telemática].

Miércoles, 30 de septiembre. Sesiones de mañana

9.00-14.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

9.00-9.30. Antonio Alberte González (UMA): «Rasgos distintivos de la retórica medieval y renacentista».

9.30-10.00. Antonio Río Torres-Murciano (UNAM): «Épica y traducciones en el siglo XVI».

10.00-10.30. Ruth Gordillo (PUCE): «El trashumante y las humanidades».

10.30-11.00. Cristóbal Macías Villalobos (UMA): «El De incantationibus de Pietro Pomponazzi: algunas consideraciones sobre su lengua y estilo». [Telemática].

11.00-11.30. Ramón Mur Gimeno (Periodista y escritor): «El Instituto de Estudios Humanísticos (IEH) o el Humanismo alcañizano y bajo aragonés de nuestros días». [Telemática].

11.30-11.45. Pausa.

11.45-12.15. Jesús Paniagua Pérez (ULE): «Entre Europa y América: la influencia del humanismo en la vida y la obra de Alessandro Geraldini».

12.15-12.45. Antonio Francisco Pedrós-Gascón (Colorado State University, Fort Collins): «T. S. Eliot, lector ludens de los libros segundo y tercero de la Eneida».

12.45-13.15. Delfín Ortega Sánchez (UBU): «Diosas grecolatinas y divinidades indígenas americanas en Mujeres: vidas paralelas, de Concepción Gimeno de Flaquer: recepción mitológica, canon literario y relevancia curricular». [Telemática].

13.15-13.45. Cristina Pinheiro (UMadeira): «As fontes clássicas nas quaestiones sobre a anatomia feminina em De philosophia libera de Isaac Cardoso». [Telemática].

13.45-14.00. Pausa.

14.00-15.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

14.00-14.20. M.ª Fernanda González Gallardo (UNAM): «‘Inconcuso’, ‘desengaño’ y silencio: concepciones acerca del latín de los gramáticos antiguos en el México del siglo XVIII».

14.20-14.40. Elvia Carreño Velázquez (UNAM): «Latinidad femenina en la Nueva España: escritura, ciencia y autoría de la mujer novohispana».

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

14.00-14.20. José Ángel Calatayud Alaiz (UCM): «De la égloga al boletín: Virgilio, Horacio y Fray Luis en la conciencia civil de Selva de fábula de Juan Antonio González Iglesias». [Telemática].

14.20-14.40. Miguel Á. Fernández Ramírez (ULE): «Columnas y Colonnas: elogio o acusación de Lorenzo de Zamora». [Telemática].

14.40-15.00. Áxel Huerta Simón (UMU): «De Cupidine et Hyella: la recepción de un poema de Andrea Navagero en Cristóbal de Castillejo». [Telemática].

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

14.00-14.20. Antonio Ruiz Castellanos (UCA): «El conocimiento sensorial de lo individual: Lucrecio, Suárez, Locke». [Telemática].

14.20-14.40. Martín Ruiz Inda (UPV/EHU): «Séneca en la literatura política del siglo XVII: el caso de Spinoza». [Telemática].

14.40-15.00. Florentina Nicolae (U. Ovidius din Constanta, Rumanía): «Notes on Dimitrie Cantemir’s translations from Latin Literature, in Romanian». [Telemática].

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

14.00-14.20. Guillermo Vicente y Guerrero (UNIZAR): «Braulio Foz y su Verdadero Derecho Natural».

14.20-14.40. Julián Espada Rodríguez (IES Luis Vives, Valencia): «Thesauri de Antigüedades Griegas y Romanas en el Instituto Luis Vives de Valencia».

Miércoles, 30 de septiembre. Sesiones de tarde

17.00-20.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

17.00-17.30. Francisca Moya del Baño y María Elena Gallego Moya (UMU): «Las anotaciones de Quevedo en el ejemplar BNE R/40521 de Séneca. Una interesante y dilatada conversación de Quevedo con su Séneca».

17.30-18.00. Carlos E. Pérez González - Vitalino Valcárcel Martínez (†) (UBU-UPV/EHU): «El culto oficial al emperador Carlomagno en el s. XII: El tratado hagiográfico De sanctitate meritorum et gloria miraculorum beati Karoli Magni».

18.00-18.30. Miguel Rodríguez-Pantoja Márquez (UCO): «La tradición textual en la Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar». [Telemática].

18.30-18.45. Pausa.

18.45-19.15. Juan Francisco Mesa Sanz (UA): «Disticha Catonis Caesaraugustana. La recepción incunable de los Disticha Catonis en la Zaragoza de finales del siglo XV». [Telemática].

19.15-19.45. Fernando Sánchez Velasco y José Manuel Hidalgo Berni (Inspectores de Educación, Delegación de Córdoba): «Las lenguas y los estudios clásicos en la organización del currículum de las últimas leyes educativas. Su ‘pervivencia’ y estabilidad en el marco de un anhelado pacto social y político por la educación». [Telemática].

19.45-20.00. Pausa.

20.00-21.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

20.00-20.20. Antonio Dávila Pérez (UCA): «Facessat igitur senta barbaries: El legado de Nebrija en la lexicografía sagrada española (de la crítica textual al saber normalizado)».

20.20-20.40. Paloma Andrés Ferrer (Centro de estudios de la Real Academia Española, UCM y UV): «Et in Arcadia ego: del motivo clásico a la construcción de un espacio mítico mediterráneo en Jaime Gil de Biedma».

20.40-21.00. María Concepción Fernández López (USC): «‘Triste Progne’: Una reminiscencia clásica ¿perdida? en el arte callejero turolense».

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

20.00-20.20. Milagros del Amo Lozano (UMU): «El Panegírico de Trajano en los Emblemata centum regio politica de Juan de Solórzano».

20.20-20.40. María Dolores Hernández Mayor (UMU): «Estudio preliminar de la edición de J. Sobrarias al poema de Sedulio».

20.40-21.00. María Ruiz Sánchez (UMU): «Las facetiae. Contribución de la literatura neolatina a la transformación de la tradición narrativa occidental».

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

20.00-20.20. María del Carmen Delia Gregorio Navarro (UCLM): «La epigrafía funeraria femenina de Tarraco a través de la Recopilasion Sussinta de les antiguedades Romanas de Ioseph Boy (1713)». [Telemática].

20.20-20.40. Almudena Domínguez Arranz (UNIZAR) - Guillermo Pérez Sarrión (UNIZAR): «Antigüedad clásica y modernidad en la España de la Ilustración: la arqueología al servicio de la monarquía ilustrada». [Telemática].

20.40-21.00. Łukasz Krzysczuk (UCatólica de Lublin Juan Pablo II, Polonia): «El manuscrito renacentista IV F 36 como testimonio de la lectura de la literatura de la Antigüedad en el convento de los dominicos de Wrocław». [Telemática].

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

20.00-20.20. Fernando Velázquez Basanta (UCA): «Ibn al-Jatib (s. XIV) rememora a Ibn Hazm (s. XI)». [Telemática].

20.20-20.40. Ángel Custodio López López (UCA): «La isla de Cádiz en la Agricultura Nabatea (s. X)». [Telemática].

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

20.00-20.20. Florencia Cuadra García (Doctora en Filología Clásica e investigadora): «Tratamiento ortográfico de las vocales en el De orthographia de Parisio de Altedo y las Reglas de Ortografía en la Lengua Castellana de Antonio de Lebrija: estudio comparativo». [Telemática].

20.20-20.40. Alicia Martínez Rodríguez (UCA): «Las Decades de Nebrija: Hernando del Pulgar y otras fuentes». [Telemática].

Jueves, 1 de octubre. Sesiones de mañana

9.00-14.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

9.00-9.30. Gregorio Rodríguez Herrera (ULPGC): «La palabra ponderada y el silencio prudente en el humanismo renacentista: los florilegios de autores clásicos».

9.30-10.00. Trinidad Arcos Pereira (ULPGC): «Los manuales de retórica en la zona de Venecia (siglo XVI): El Thesaurus Rhetoricae de Joannes Baptista Bernardus».

10.00-10.30. Daniel López-Cañete Quiles (US): «A propósito de postliminium en Nebrija».

10.30-11.00. Juan Chapa Prado (UNAV): «Pervivencia del humanismo clásico en la documentación papirológica: la metamorfosis de las gnomai en la paideia cristiana del Egipto tardoantiguo». [Telemática].

11.00-11.30. Marco Antonio Coronel Ramos (UV): «El poeta resucitado. Lucrecio, de la Edad Media al Renacimiento».

11.30-11.45. Pausa.

11.45-12.15. Alejandra Guzmán Almagro (UB): «Citas clásicas en el discurso Sophomachia Laconica de John Leslie (1612)».

12.15-12.45. Ángel C. Urbán Fernández (UCO): «Erasmo de Rotterdam en los escritos del Maestro humanista Juan de Ávila».

12.45-13.15. Iñigo Ruiz Arzalluz (UPV/EHU): «Enrique de Villena y la transmisión de las obras de Petrarca».

13.15-13.45. Jesús M.ª Nieto Ibáñez (UVA): «El uso apologético de Flavio Josefo en los historiadores de Indias. La autoridad del pasado bíblico, judío y grecorromano».

13.45-14.00. Pausa.

14.00-15.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

14.00-14.20. Eduardo M. Engelsing (UCA): «Quae fuerit Latinitas quae Commentaria ad veram interpretationem Fori Vizcayae [ca. 1725] exornavit».

14.20-14.40. Ricardo Martínez Ortega (ULL): «El problema de los lugares: hagiografía hispana de los siglos IX-XIII en los reinos de Aragón y Castilla y León».

14.40-15.00. Mercedes Torreblanca López (UCA): «Censura y autocensura en la Crónica de Juan II de Aragón compuesta por Lucio Marineo Sículo».

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

14.00-14.20. María del Mar Agudo Romero (UNIZAR): «La pervivencia de la docta puella a través de la poesía: Ovidio, Tr. III, 7».

14.20-14.40. José Palomares Expósito (UNED): «‘El canto y lira mía’: una imitación de Horacio por fray Luis de León».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

14.00-14.20. Francisca Navarro Sánchez (UAB): «Presentación de las Questiones super libro de crisi et diebus creticis atribuidas a Petrus Hispanus y contenidas en un codex unicus (BNE ms. 1877 fols. 248-250)».

14.20-14.40. Asunción Sánchez Manzano (ULE): «El orador de A. Ferrer Valdecebro en la tradición humanística».

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

14.00-14.20. Delia Macías Fuentes (UMA): «La alegoría al servicio de la didáctica jesuítica: el Philotimus de Francesco Benci en el Collegio Romano».

14.20-14.40. Oroel Marcuello Gil (UNIZAR): «Nuestra deuda con los comentarios humanísticos de Marcial: de Calderini al ad usum Delphini de Colesso».

14.40-15.00. Javier del Hoyo Calleja y Sandra Muñoz Martínez (UAM): «Dísticos elegíacos en dos inscripciones humanistas de la catedral de Guadix (Granada)». [Telemática].

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

14.00-14.20. Tomás Bravo (ULisboa): «El ciceronianismo más allá del movimiento literario: el caso de Jerónimo Osório (c. 1515-1580)». [Telemática].

14.20-14.40. Victoria Manzano Ventura (UNEX): «Origen y conformación de la noción de impersonalidad en la tradición gramatical latina (ss. III a. C. - XIV d. C.)». [Telemática].

14.40-15.00. Carlos Monzó Gallo (UVA): «Plutarco en las crónicas de Indias (s. XVI)». [Telemática].

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

14.00-14.20. Anselmo Matilla Santos (UPSA): «El Fragmentum in Matthaeum de Erasmo de Rotterdam. Un ejemplo de la restitución de Orígenes de Alejandría por el pensamiento humanista». [Telemática].

14.20-14.40. Ana Rodríguez Laiz (UPSA): «La Precatio Dominica de Erasmo en latín y en romance hace 500 años». [Telemática].

14.40-15.00. Daniel Ramos Pérez (UCA): «Historias fabulosas en los Aragonensium rerum commentarii del Cronista de Aragón Jerónimo de Blancas». [Telemática].

Jueves, 1 de octubre. Sesiones de tarde

17.00-20.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

17.00-17.30. António Manuel Lopes Andrade (UAveiro): «Humanismo, poesía y ciencia: la belleza del mundo natural africano condensada en un epigrama de Diogo Pires».

17.30-18.00. Hugo Francisco Bauza (UBuenos Aires): «La Venus de Lucrecio en los albores del Renacimiento». [Telemática].

18.00-18.30. Pedro Olalla González de la Vega (Helenista y escritor): «El proyecto humanista de Rigas Fereos: Un frustrado redescubrimiento de la democracia». [Telemática].

18.30-19.00. Isabel Velázquez Soriano (UCM): «De nuevo sobre los pleitos colombinos. Fuentes literarias del s. XV». [Telemática].

19.00-19.45. Mesa redonda: «LINGVAE GRAECA ET LATINA VNA CVM CVLTVRA CLASSICA PATRIMONIVM HVMANITATIS». Mesa redonda sobre el estado actual de la iniciativa de la SELat y del IEH, fundamentalmente, en pro de que la UNESCO declare el Griego, el Latín y la Cultura Clásica Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

19.45-20.00. Pausa.

20.00-21.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

20.00-20.20. Inmaculada Rodríguez Moreno (UCA): «De μήτρα a matriz: transmisión y transformación del saber ginecológico antiguo en Jerónimo Soriano».

20.20-20.40. María Fernández Ríos (US): «Historiografía y ficción épica: ecos de Michele Riccio en la Lyra Heroyca (1581) de F. Núñez de Oria».

20.40-21.00. Francisco Sánchez Torres (UCO): «De cortesano a discreto: el mundo literario y político de Juan de Mariana».

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

20.00-20.20. María del Carmen Amaya Macías (UCO): «De Lisístrata a las amazonas ilustradas: reescrituras clásicas en el teatro de las autoras del siglo XVIII».

20.20-20.40. Santiago Ullauri (UHemisferios, Ecuador): «El humanismo de Antonio Fontán».

20.40-21.00. María Fernanda Idrobo Flores (UHemisferios, Ecuador): «El humanismo clásico como fundamento de los derechos humanos».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

20.00-20.20. Laura Jiménez Ríos (UGR): «Rescatar de las tinieblas del olvido: Hernán Ruiz de Villegas y su obra poética».

20.20-20.40. Eduardo del Pino González (UCA): «Los Pastoria de Dionigi Ruggieri».

20.40-21.00. Gracia Fátima Terol Plá (UAL): «La evolución de la inuentio en las retóricas escolares portuguesas de la segunda mitad del siglo XVIII».

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

20.00-20.20. Rodolfo González Equihua (UNAM): «La impronta de la novela antigua en Deleitar aprovechando de Tirso de Molina».

20.20-20.40. Alejandro Martínez Sobrino (UPV/EHU): «Persio y sus sátiras en el De rerum usu et abusu de Bernardo Furmerio (1575)».

20.40-21.00. Juan Jesús Valverde Abril (UGR): «Rixarum est plus satis: el episodio entre Alcionio y Sepúlveda en la traducción del De incessu animalium de Aristóteles».

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

20.00-20.20. Jan Luc Marc Papy (UPV/EHU): «An Unpublished Dialogue by Justus Lipsius on Jewish culture: the De Magnitudine Hebraea».

20.20-20.40. Delia Peralta Muñoz (UGR): «Patria lingua y Mexicane dictus: traslado y adaptación del léxico náhuatl en dos poemas neolatinos guadalupanos».

20.40-21.00. Juan Carlos Jiménez del Castillo (UGR): «De la crónica a la épica: la Austriaca siue Naumachia de Francisco de Pedrosa».

Sala Fray Martín Doyza (Liceo 3: Audiovisuales)

20.00-20.20. Laura Giovanna Gómez Contrera (UPanamericana, México): «Pensar desde la Nueva España: el humanismo novohispano a través del magisterio de Alonso de la Veracruz». [Telemática].

20.20-20.40. Alberto Juárez Carbajal (UNAM): «El humanismo letrado en las tesis de la Real y Pontificia Universidad de México (Vols. 191-193, Archivo General de la Nación)». [Telemática].

20.40-21.00. Joaquim Pinheiro (UMadeira): «Séneca y Plutarco: reflexiones sobre la tranquilitas y la orge». [Telemática].

Viernes, 2 de octubre. Sesiones de mañana

9.00-14.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

9.00-9.30. Juan Lorenzo Lorenzo (UCM): «Luisa Sigea, una poetisa humanista del siglo XVI y su poema Syntra: disyunciones y correspondencias posicionales».

9.30-10.00. Ana Pinto Muñoz (UCM): «El origen de la palabra ‘espelde’: Un doblete no censado: espíritu / espelde».

10.00-10.30. Arnaldo do Espírito Santo (ULisboa): «Humanismo, Educación y Cultura en Pallas Togata et Armata de Bento Pereira».

10.30-11.00. Ana Isabel Martín Ferreira y Cristina de la Rosa Cubo (UVA): «Medicina y estética en la obra de Girolamo Mercuriale (De decoratione liber, Venecia 1585)».

11.00-11.30. Marc Mayer i Olivé (UB): «La importancia de los comentarios manuscritos y marginales en las ediciones impresas». [Telemática].

11.30-11.45. Pausa.

11.45-12.15. Isabel Almeida (ULisboa): «A presença latina nas cartas de Camões».

12.15-12.45. Ana Fouto (ULisboa): «Sobre a formação humanista dos juristas: o texto jurídico e a interpretação historiográfica nas orações de sapiência de Aquiles Estaço».

12.45-13.15. Felisa del Barrio Vega (UCM): «El arte del buen gobierno, del final de la Antigüedad a la Edad Media y el Renacimiento: los Espejos de príncipes».

13.15-13.45. Luis Merino Jerez (UNEX): «Hacia una edición crítica del Ars memorie de Publicius». [Telemática].

13.45-14.00. Pausa.

14.00-15.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

14.00-14.15. Ferrán Grau Codina (UV): «La Epistola Responsiva de Joan Serra: una polémica académica con Jacobus Publicius en Toulouse en 1448».

14.15-14.30. Manuel Mañas Núñez (UNEX): «Las Institutiones oratoriae de Publicio: fuentes, estructura y destinatarios».

14.30-14.45. Juan M.ª Gómez Gómez (UNEX): «El Ars epistolandi (1467 ca.) de Iacobus Publicius: adaptación de la preceptiva a los nuevos tiempos».

14.45-15.00. Margarita Tornay Cabrera (UNEX): «Fuentes iconográficas del Ars memorie de Publicius». [Telemática].

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

14.00-14.20. Santiago García Morilla (ULE): «El cuerpo femenino en el Humanismo médico renacentista: regulación corporal, higiene y salud en De morbis mulieribus de Girolamo Mercuriale».

14.20-14.40. Solange Sand (Psicoanalista y escritora): «El origen y desarrollo de la teoría psicoanalítica de Freud desde las fuentes de la literatura clásica».

14.40-15.00. Pepa Rull Broquetas (Presidenta de la Asociación Be Sepharad-Legado Sefardí): «En los albores del Renacimiento: los judíos andalusíes».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

14.00-14.20. Joaquín Pascual Barea (UCA): «Las indagaciones de Rodrigo Caro sobre la devoción a Marte en Hispania en su tratado latino sobre los dioses antiguos (1628-1641)».

14.20-14.40. Teresa Santamaría Hernández (UCLM): «Lexicología y lexicografía en obras médicas latinas del Renacimiento». [Telemática].

14.40-15.00. María Jesús Pérez Ibáñez (UVA): «Estas son lentejas…».

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

14.00-14.20. Victoria Recio Muñoz (UVA): «Johann Lange y el deseo patológico de comer carne humana: la epístola De admirandis muliebris picae historiis et causa».

14.20-14.40. Miguel Alarcos Martínez (UNIOVI): «Aulo Gelio como fuente etimológica de Feijoo (‘Cartas eruditas y curiosas’, XLI): a propósito del lat. lancea».

14.40-15.00. Jaume Alavedra i Regàs (UB): «Valerio Marcial en el Humanismo, brevedad e ingenio, influencia sobre el Barroco de Baltasar Gracián».

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

14.00-14.20. José Manuel Rodríguez Peregrina (UGR): «El teatro romano a la luz de la ópera: géneros, temas y recursos».

14.20-14.40. Paraskevi Gatsioufa (Doctora en Filología Clásica e investigadora): «La traducción de Vatable de los Parva naturalia».

14.40-15.00. Francisca Beloso García (UCA): «Lucio Marineo Sículo y la imagen de España en su obra De Hispaniae laudibus: resultados de una investigación en curso».

Sala Bernardino Gómez Miedes (Liceo 2: Balcones)

14.00-14.20. Giulia Baratta (UMacerata): «Antonio da Sangallo il Giovane e Tarquinia». [Telemática].

14.20-14.40. Luisa Resende (UCatólica Portuguesa): «Qui graecizabant Lutheranizabant. El griego en Portugal en los albores del Concilio de Trento». [Telemática].

14.40-15.00. Miguel Ángel Rábade Navarro (ULL): «Píramo y (sobre todo) Tisbe en La Cité des Dames de Christine de Pizan». [Telemática].

Viernes, 2 de octubre. Sesiones de tarde

17.00-20.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

17.00-17.30. Cándida Ferrero Hernández (UAB): «Riccoldo Florentino: su influencia en la Península Ibérica».

17.30-18.00. José Luis Vidal Pérez (UB): «Roma antigua en Goethe».

18.00-18.30. Rosalía Rodríguez López (UAL): «La centralidad del De verborum significatione de los Digesta Iustiniani en el Humanismo jurídico».

18.30-19.00. Francisca del Mar Plaza Picón (ULL): «La fraseología del Satiricón de Petronio en los siglos XVI y XVII: recepción, variación y pervivencia».

19.00-19.45. Asamblea de la SELat y entrega de Premios de la Sociedad de 2023 a 2026.

19.45-20.00. Pausa.

20.00-21.00. Ponencias simultáneas

Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

20.00-20.20. Miguel Ángel González Manjarrés (UVA): «La ‘bácaris’ de Dioscórides en una carta de Andrés Laguna a Pietro Andrea Mattioli».

20.20-20.40. José Ignacio Blanco Pérez (UVA): «Formas del diálogo en las Centurias de Amato Lusitano (1511-1568)».

20.40-21.00. M.ª Ángeles Robles Sánchez (IES Mariano Baquero, Murcia): «Una lectura filológica del helenista Martín Crusio sobre la paráfrasis neogriega de Demetrio Zeno de la Batracomiomaquia, atribuida a Homero».

Sala Juana Sobrarias (Teatro Municipal 2)

20.00-20.20. Pedro Díaz y Díaz (UGR): «Errores tipográficos en la primera edición impresa del tratado De scientiis mathematicis de Gerardus Joannes Vossius».

20.20-20.40. Antonio Sánchez Rodríguez (Abogado - Jefe del Bufete DESLER, Sevilla): «Del tesoro al premio por hallazgo. La quiebra del derecho romano en nuestro ordenamiento. Soluciones jurisprudenciales a los problemas planteados por el derecho al premio».

20.40-21.00. José Andrés García Soto (IES Manuel de Falla, Maracena, Granada): «Humanidades y Comunidad Educativa: el teatro grecolatino, instrumento de educación, participación e inclusión del alumnado».

Sala Juan Lorenzo Palmireno (Casa-Palacio Maynar)

20.00-20.20. Manuel Fernández Díaz (UVA): «¿Una fuente inconfesada?: Guy de Fontenay en la obra enciclopédica de Ravisius Textor».

20.20-20.40. Pedro Pablo Conde Parrado (UVA): «Lope de Vega y los exempla de Guy de Fontenay (Guidon Bituricense)».

20.40-21.00. Silvia Braito (UJI): «Ego vidi, legi et multo labore exscripsi: los viajeros humanistas en las redes eruditas de documentación, circulación y transmisión del patrimonio epigráfico hispánico».

Sala Domingo Andrés (Auditorio del Palacio Ardid)

20.00-20.20. Pablo Moreno Basadre (UCA): «Primera colación de las Introductiones latinae (ediciones de 1481 de Salamanca y Sevilla, 1482 y 1483) de Elio Antonio de Nebrija».

20.20-20.40. Nuria Gómez Llauger (URL): «Probatur philosophis fidem Christi ueram esse: Aristóteles redivivo y la razón de los gentiles en la segunda parte del Zelus Christi de Pedro de la Cavalleria».

20.40-21.00. Victor Portella Pahissa (UAB): «Sobre la edición del Corán latino de Ketton por Theodor Bibliander (Basilea, 1543)».

Sala Pedro Ruiz de Moros (Liceo 1: Multiusos)

20.00-20.20. Pedro Juan Galán Sánchez (UNEX): «Las conjunciones causativas en J. C. Escalígero: condicionales y causales».

20.20-20.40. José María Calderón Llamas (ci-EAN): «La receptio de Nebrija en su patria chica: la Cátedra de Latinidad de la Hermandad de los Santos de Lebrija. Nuevas aportaciones». [Telemática].

20.40-21.00. Joaquin Escuder Viruete (UNIZAR-IEH): «La historia del Bajo Aragón a través de su heráldica nobiliaria».

Sala Bernardino Gómez Miedes (Liceo 2: Balcones)

20.00-20.20. Vinícius Mourão (ULisboa): «Vates, pictor, causidicus: figuras del saber en los epigramas de Henrique Caiado». [Telemática].

20.20-20.40. Lorenzo Zaccaria (ULisboa): «La palabra-imagen: hacia un análisis semiótico del juego lingüístico en los technopaegnia de Juan Caramuel y Lobkowitz».

20.40-21.00. Kayque Leandro Peixoto dos Santos (ULisboa - KU Leuven): «Joâo Vaseu (1511-1561): problemas de interpretaçâo no Chronicon rerum memorabiibus Hispaniae».

Sábado, 3 de octubre. Sesiones de mañana

9.00-14.00. Ponencias plenarias. Sala Juan Sobrarias (Teatro Municipal 1)

9.00-9.30. Eduardo López Pereira (UDC): «Lengua y cultura en la Gallaecia».

9.30-10.00. María Cristina Pimentel (ULisboa): «‘Nem os Décios leais fizeram tanto’ (Lus. IV, 53, 8). Similes y exempla clásicos en la épica camoniana».

10.00-10.30. César Chaparro Gómez (UNEX): «A propósito del Cortesius nondum absolutus de G. B. Marieni, un testimonio poco conocido de la épica neolatina cortesiana».

10.30-11.00. Ana María Sánchez Tarrío (ULisboa): «El humanismo en femenino: Leonor de Noronha».

11.00-11.30. Matías López López (UdL): «Adlocutio de MAGISTRO DVPLICE laudando».

11.30-12.00. Pausa.

12.00-12.30. Pedro Manuel Cátedra García (USAL-RAE): «Bodoni y los clásicos».

12.30-13.00. Juan Gil Fernández (US-RAE): «La Hispanis de Pedro Ortiz».

13.00-14.00. José María Maestre Maestre (UCA-IEH): «Decodificación humanística de las pinturas murales góticas del castillo de Alcañiz. IV».

14.00-14.45. Acto de clausura.