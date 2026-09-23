800 euros para el mejor cartel anunciador de la Semana Santa de la Ruta 2027

La Ruta del Tambor y Bombo y el Ayuntamiento de La Puebla de Híjar convocan el concurso del cartel anunciador de la Semana Santa con motivo de las Jornadas de Convivencia que se celebrarán en La Puebla del 12 al 14 de marzo de 2027.

Cada participante puede presentar un máximo de dos trabajos y el plazo para hacerlo finaliza el viernes 30 de octubre de 2026 en el ayuntamiento de La Puebla, ya sea de forma presencial o enviándolo por correo postal. Se establece un único premio de 800 euros. El veredicto del jurado se hará público entre los meses de noviembre y diciembre.

La técnica y el estilo serán libres, pero deben aparecen los tres colores representativos de las túnicas de los pueblos como son el negro, el azul y el morado. El tamaño del cartel será de 48 centímetros de ancho por 68 centímetros de alto y se presentarán montados sobre un soporte rígido, preferiblemente cartón-pluma sin enmarcar. Deben figurar los logotipos oficiales, disponibles para su descarga en la web de la Ruta, que también recoge las bases completas para su consulta.