Actualizado 20:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

24 SEP 2026|

Actualizado 20:30

31 carrozas y comparsas para iniciar a lo grande las fiestas de Albalate

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Albalate arranca por todo lo alto las fiestas con una masiva participación y 4 días por delante

La COMARCA24 09 2026

Comentar

ActualidadCultura y OcioFiestas patronales

Ni más ni menos que 31 carrozas y comparsas han sido las protagonistas del arranque festivo este jueves en Albalate del Arzobispo. Allí, el primer día siempre es el que se coge con más ganas porque desde primera hora de la mañana las cuadrillas ya se juntan para esperar el chupinazo y pregón, mientras acaban de perfilar los últimos detalles de las carrozas.

En la calle es donde todo sucede y así se demostró a con la plaza de los Arcos llena hasta la bandera para escuchar el pregón a cargo del profesor Salvador Berlanga. La alcaldesa, Celia Trullén, también dedicó unas palabras a los vecinos de la localidad y se colocaron las coranas a las protagonistas de estos días.
Un total de 11 jóvenes representan el tejido social de Albalate. Fueron presentadas a finales de agosto y este jueves con su proclamación estalló la fiesta. Están representadas la Comisión de Festejos, el Atlético Albalate F.S, la peña Taurina, Reina del Deporte, Sociedad de Cazadores, Cachirulo, Quintos y las tres Reinas Infantiles, Carolina Bondía, Triana Barbeitos y Vega Elías.

Las carrozas dieron paso a la charanga y el encierro de la tarde, una de las citas más esperadas, pero no la única. Habrá djs, fuegos artificiales, actividades infantiles para los más mayores, exposiciones, entre otros. La organización corre a cargo del Ayuntamiento y la comisión de festejos y la Peña Taurina. Todo el pueblo está implicado, de hecho, muchas empresas de la localidad, peñistas, personal del Ayuntamiento y todo el personal del consistorio se encarga de dar vida.

La fiesta continuará hasta el lunes con actividades para todos los públicos: entre ellas procesión con la patrona, tardeo, almuerzo popular o pasacalles de animación infantil.


Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Estudiantes del Bajo Aragón denuncian hacinamiento y falta de espacio en el tren Barcelona-Caspe-Zaragoza

El convoy circulaba con un vagón menos y en Fayón ya estaba completo. Renfe asegura que se trata de «un hecho puntual» debido a «una reorganización por necesidades del servicio»

8

Estudiantes del Bajo Aragón denuncian hacinamiento y falta de espacio en el tren Barcelona-Caspe-Zaragoza

Bajo el agua, de fiestas en Pinoso o de reunión familiar en Granada: Estos son los ganadores de 'Comparte tu verano' con La COMARCA

Los afortunados se han llevado una escapada al Hotel Les Capçades de Horta de San Joan, una televisión de 40 pulgadas y un reloj inteligente. Las imágenes se han publicado...

Comentar

Bajo el agua, de fiestas en Pinoso o de reunión familiar en Granada: Estos son los ganadores de 'Comparte tu verano' con La COMARCA

Jatiel consolida su feria, toda una declaración de amor y respeto por los libros

FOTOGALERÍA. El sector editorial, autores y público comparten nueve horas en la IV Feria del Libro con una programación sin tiempo que perder y para todos los públicos. Esta vez,...

Comentar

Jatiel consolida su feria, toda una declaración de amor y respeto por los libros

Primera jornada del Curso de Periodismo de Alcañiz: «Lo vital es contrastar para no dejar que nos engañen»

Entre las voces de la mañana han estado referentes del periodismo como armen Corazzini, Rocío Benavente, Antonio Pampliega y Cruz Morcillo

Comentar

Primera jornada del Curso de Periodismo de Alcañiz: «Lo vital es contrastar para no dejar que nos engañen»

Las mejores imágenes de la VIII edición del Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

FOTOGALERÍA. El teatro de Alcañiz ha reunido este jueves a periodistas y especialistas en crimen, investigación y tribunales en una jornada marcada por la entrega del VII Premio Pilar Narvión

Comentar

Las mejores imágenes de la VIII edición del Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz

Los bomberos de las tres diputaciones anuncian nuevas huelgas ante la falta de efectivos

El sindicato cifra en 117 los trabajadores de la Diputación de Teruel frente a los 144 que considera necesarios y alerta del elevado número de horas extraordinarias

Comentar

Los bomberos de las tres diputaciones anuncian nuevas huelgas ante la falta de efectivos
Periódico del Bajo Aragón Histórico