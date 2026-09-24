31 carrozas y comparsas para iniciar a lo grande las fiestas de Albalate

Ni más ni menos que 31 carrozas y comparsas han sido las protagonistas del arranque festivo este jueves en Albalate del Arzobispo. Allí, el primer día siempre es el que se coge con más ganas porque desde primera hora de la mañana las cuadrillas ya se juntan para esperar el chupinazo y pregón, mientras acaban de perfilar los últimos detalles de las carrozas.

En la calle es donde todo sucede y así se demostró a con la plaza de los Arcos llena hasta la bandera para escuchar el pregón a cargo del profesor Salvador Berlanga. La alcaldesa, Celia Trullén, también dedicó unas palabras a los vecinos de la localidad y se colocaron las coranas a las protagonistas de estos días.

Un total de 11 jóvenes representan el tejido social de Albalate. Fueron presentadas a finales de agosto y este jueves con su proclamación estalló la fiesta. Están representadas la Comisión de Festejos, el Atlético Albalate F.S, la peña Taurina, Reina del Deporte, Sociedad de Cazadores, Cachirulo, Quintos y las tres Reinas Infantiles, Carolina Bondía, Triana Barbeitos y Vega Elías.

Las carrozas dieron paso a la charanga y el encierro de la tarde, una de las citas más esperadas, pero no la única. Habrá djs, fuegos artificiales, actividades infantiles para los más mayores, exposiciones, entre otros. La organización corre a cargo del Ayuntamiento y la comisión de festejos y la Peña Taurina. Todo el pueblo está implicado, de hecho, muchas empresas de la localidad, peñistas, personal del Ayuntamiento y todo el personal del consistorio se encarga de dar vida.

La fiesta continuará hasta el lunes con actividades para todos los públicos: entre ellas procesión con la patrona, tardeo, almuerzo popular o pasacalles de animación infantil.



