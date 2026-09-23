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23 SEP 2026|

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Utrillas contará con 22 expositores en el IV Certamen Internacional de las Ciencias de la Tierra

La cita se celebrará del 25 al 27 de septiembre con minerales, fósiles, gemas, ámbar y meteoritos, además de charlas, talleres, actividades infantiles y propuestas para coleccionistas

Presentación del Certamen Internacional de las Ciencias de la Tierra con Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas y Juan Carlos Escudero, geólogo y organizador de la feria / DPT
Presentación del Certamen Internacional de las Ciencias de la Tierra con Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la Diputación Provincial de Teruel Joaquín Moreno, alcalde de Utrillas y Juan Carlos Escudero, geólogo y organizador de la feria / DPT

Alba Ferrández23 09 2026

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Utrillas

Cultura y Ocio

Utrillas acogerá del 25 al 27 de septiembre la cuarta edición del Certamen Internacional de las Ciencias de la Tierra, que reunirá a más de 22 expositores nacionales e internacionales en torno a los minerales, fósiles, gemas, ámbar y meteoritos. El certamen que se ha presentado hoy en la DPT, se celebrará en el Frontón Cubierto de la calle San Vicente de Paúl, con entrada gratuita.

La programación combinará la exposición y venta de piezas con charlas, talleres, actividades infantiles y mesas de intercambio para coleccionistas. Los expositores llegarán desde distintos puntos de España y de países como Polonia, Bolivia, Portugal, Marruecos y Francia.

El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, destaca la vinculación de la localidad y de la cuenca minera con este patrimonio. «La provincia de Teruel es rica en aceite, en jamón, en melocotón y también en patrimonio, en geología, en paleontología y en minerales», señala.

Una feria para conocer y tocar las piezas

Uno de los principales atractivos será la posibilidad de conocer de cerca colecciones privadas de minerales, fósiles, meteoritos y ámbar. Moreno subraya que, a diferencia de un museo, los visitantes podrán tocar las piezas y hablar directamente con coleccionistas y expositores. El alcalde recuerda además que «el mayor yacimiento de ámbar de España está aquí, en Utrillas», en referencia al yacimiento de San Just, donde se han encontrado piezas con insectos atrapados en la resina fosilizada. Los aficionados también podrán llevar sus propios ejemplares a las mesas de intercambio para identificarlos, clasificarlos o intercambiarlos.

Actividades para niños y divulgación científica

La programación incluye actividades de excavación de minerales, rocas y fósiles, concursos y juegos para el público infantil, además de un cuestionario sobre Ciencias de la Tierra distribuido mediante código QR en centros educativos. El paleontólogo Juan Carlos Escudero ofrecerá charlas sobre la historia de la Tierra, la evolución de la vida y la desaparición de los grandes dinosaurios, y presentará su libro El abismo del tiempo. La feria contará también con una zona de librería científica y con asociaciones vinculadas a la mineralogía y el coleccionismo, como la Asociación Mineralógica Aragonesa y SAMPUZ.

El certamen se completará con visitas al Tren Minero y al Museo Minero de Utrillas durante el fin de semana y se podrá visitarse el viernes 25 de septiembre de 16.30 a 21.30; el sábado 26, de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.30; y el domingo 27, de 10.00 a 14.00. La inauguración oficial tendrá lugar el sábado a las 12.00.

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