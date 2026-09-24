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24 SEP 2026|

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El Curso de Periodismo de Alcañiz reivindica en la inauguración de su VIII edición «el derecho a estar informados ante las emergencias»

VÍDEO. Más de 100 alumnos participan en una cita dedicada a los sucesos, las emergencias y el ‘true crime’, y que se alargará durante dos días. Periodistas y especialistas reivindican el rigor y la información veraz en situaciones límite

Foto de famila de la inauguración del VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz./ A.G.
Foto de famila de la inauguración del VIII Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz./ A.G.

Marina Monreal24 09 2026

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Alcañiz

ActualidadCurso Periodismo AlcañizLa COMARCA TV

El Curso Nacional de Periodismo Especializado de Alcañiz ha dado inicio este juevecs a su octava edición con la mirada centrada en las emergencias. Bajo el nombre «Comunicación al límite. Sucesos, emergencias y true crime», el evento ha comenzado con récord de inscritos, más de 100 alumnos, y una reivindicación del papel vital del periodismo como fuente de información y de conexión directa entre la población y los sucesos. Así, el curso ha defendido en su apertura la necesidad de evolucionar a la misma velocidad que lo hacen las emergencias, cada vez más virulentas y que requieren de más medios y más preparación.

El director general de Emergencias del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Clavero, ha defendido a los periodistas como «parte fundamental de los operativos de emergencias». «Necesitamos periodistas que sepan preguntar, contrastar, capaces de trasladar información útil a la ciudadanía cuando nos enfrentamos a una situación de emergencia», ha añadido. De la misma manera, ha recordado cómo «la ciudadanía tiene derecho a la información», pero para ello hace falta «rigor y veracidad».

El representante ha defendido que en tiempos de inmediatez hace falta parar y evitar «la confrontación y la polarización que suponen las situaciones que nos ponen al límite». «Es vital transmitir a la sociedad que cuando estamos actuando en una emergencia estamos haciendo todo lo posible para que estén seguros».

La directora del Curso, Eva Defior, durante su intervención. / A.G.
La directora del Curso, Eva Defior, durante su intervención. / A.G.

Tender puentes entre comunicadores y especialistas

La directora del Curso, Eva Defior, ha reivindicado la temática de este 2026 como una «oportunidad para tender puentes» entre la comunicación y los especialistas en emergencias. «Desde los incendios hasta las DANA estamos viviendo una cobertura que no es estructural, que es coyuntural y continua en el tiempo, pasando por grandes crisis como lo que ha ocurrido en Ceuta», ha enumerado y ha recordado la importancia de contar «con una ética y una sensibilidad que permitan afrontar los sucesos huyendo de la manipulación y los bulos».

Defior ha reivindicado la importancia de «estar sobre el terreno y ser consciente de que es vital ser capaz de explicar las consecuencias que un suceso tiene para la víctima y cómo le puede afectar una información». La directora también ha recordado la importancia de que periodistas y especialistas en emergencias puedan trabajar juntos para «ofrecer la información de forma veraz y contrastada».

Además, en cuanto al curso, ha recordado cómo durante dos jornadas la ciudad de Alcañiz y el Aragón despoblado se convierten en epicentro de la comunicación a nivel nacional e internacional. «Desde los pequeños municipios se pueden construir grandes proyectos que tengan visibilidad en el mundo y que reciban al talento».

Asistentes a la inauguración del Curso de Periodismo de Alcañiz. / A.G.
Asistentes a la inauguración del Curso de Periodismo de Alcañiz. / A.G.

Bienvenida institucional

Durante la inauguración, los más de 100 alumnos que participan en el curso han sido recibidos por las diversas autoridades que colaboran con el Grupo de Comunicación La COMARCA para hacer posible un evento de tal magnitud.

Así, Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz, ha sido el encargado de dar la bienvenida a la ciudad a ponentes y alumnos y ha asegurado que es «un orgullo contar con un curso que convierte nuestra ciudad en epicentro de la comunicación a nivel internacional» y ha celebrado poder contar con una oportunidad de «conocer más de cerca la labor que hacen no solo los periodistas, sino también los especialistas y los técnicos que atienden las emergencias».

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha asegurado que este tipo de actividades sirven también para dar visibilidad a la provincia. «Todos los ponentes que llegan hasta Alcañiz estos días volverán luego a sus medios y le contarán a su audiencia lo que han vivido. Es una repercusión muy importante». De la misma manera, ha querido destacar «el periodismo de verdad que es necesario a la hora de contar sucesos» y ha asegurado cómo, en lugares como Teruel, «donde nos conocemos todos, es más sencillo poner rostro a las víctimas».

Durante la inauguración también ha estado presente Antonio Santa Isabel, presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, que ha elogiado cómo las zonas pequeñas también son capaces de acoger grandes eventos. «Nuestra apuesta por el Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz no fue casualidad porque consideramos que cuando las cosas se hacen bien desde el territorio hace falta poder apoyarlas», ha añadido.

También desde Caja Rural de Teruel, su director, David Gutiérrez, ha recordado la importancia de formar parte de los grandes eventos que suceden en la provincia. «Nunca tuvimos dudas de dar nuestro apoyo a este proyecto y es uno de los eventos que más orgulloso nos hace sentir durante todo el año porque hemos visto una progresión hasta llegar a un nivel altísimo que asienta ya a este curso como un clásico para el mundo del Periodismo», ha añadido.

Por último, Ana Gargallo, directora de la Fundación Universitaria Antonio Gargallo, ha elogiado el curso de Alcañiz como uno de los que «más crece tanto en número de alumnos como en la calidad de lo que ofrece».

Entrega del VII del Premio Pilar Narvión. / A.G.
Entrega del VII del Premio Pilar Narvión a la periodista Marta Garú. / A.G.

Marta Garú recibe el VII Premio Pilar Narvión

La inauguración ha servido también como espacio para entregar el VII Premio Pilar Narvión, que este 2026 ha recaído en la periodista de Heraldo de Aragón Marta Garú. La periodista ha recibido la estatuilla de alabastro elaborada por el escultor alcañizano Daniel Elena como galardón por toda una carrera dedicada a relatar los sucesos desde Aragón.

Garú ha recibido el galardón muy emocionada tras un vídeo que ha repasado casi cuatro décadas de carrera y ha reivindicado que a la sociedad actual le hace falta «un periodismo como el de Pilar Narvión, saliendo a la calle y mirando a los ojos a la gente». «No sé cómo se sentiría Pilar en una de esas redacciones que suena más como una biblioteca, donde los móviles no suenan y se espera a la llegada de la nota de prensa con las declaraciones ya escritas», ha reflexionado.

«Los sucesos y los tribunales son un ámbito que es muy difícil de seguir, pero que son pura vida y contar la vida es lo mejor que le puede pasar a un periodista», ha afirmado la periodista, que ha asegurado que a lo largo de su trayectoria siempre ha animado a los estudiantes «a trabajar con la gente». «Sin encontrarte con los protagonistas es imposible contar una historia como debe ser contada», ha añadido.

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