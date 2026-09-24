Primera jornada del Curso de Periodismo de Alcañiz: «Lo vital es contrastar para no dejar que nos engañen»

El Curso Nacional de Periodismo de Alcañiz ha dado comienzo su octava edición con una primera jornada que se ha dedicado a conocer cómo contar un suceso, como convertir los hechos en un relato y como afrontar los sucesos y la llegada a las catástrofes. Entre los ponentes de la primera jornada han estado Carmen Corazzini, Rocío Benavente, Antonio Pampliega y Cruz Morcillo.

'Escribir el crimen: criminología, relato y responsabilidad'

La conferencia inaugural corrió a cargo de Carmen Corazzini, que habló sobre ‘Escribir el crimen: criminología, relato y responsabilidad’. Expuso casos conocidos por la opinión pública para hablar de asesinos, de límites, de si el mal nace o se hace y de por qué el ser humano siente fascinación por el mal, el true crime y el misterio. “Tenemos que explicar los hechos, no justificarlos. Necesitamos empatizar con el asesino, y una vez estamos en ese punto, salirnos de ahí. Solo así podremos explicar los hechos pero, insisto, nunca justificarlos", dijo.

Caer en la justificación es uno de los riesgos que se corren al tratar estas informaciones, pero también el de la revictimación de la víctima. “La legislación se va ajustando cada vez más en el true crime, y cada vez hay una mejor gestión”, añadió y aludió al caso de la paralización de un documental sobre Ana Julia Quezada a petición de la familia del niño que asesinó. “¿Quiere decir que no se pueda contar? No. Se puede, pero hay muchas maneras de hacerlo”, apuntó.

La periodista Carmen Corazzini escritora del libro ‘Personas, bestias: ¿Cómo funciona la mente de un asesino?’, habló sobre ‘Escribir el crimen: criminología, relato y responsabilidad’. / Abdul Grau

Emergencias y crisis. Taller de bulos

Desde Maldita.es, la periodista y adjunta a la dirección del medio, Rocío Benavente, llevó al escenario un taller sobre bulos en emergencias y crisis. “En la DANA o el accidente de Adamuz, nuestro trabajo comenzó al día siguiente desmintiendo vídeos con bulos que circularon rápido”, recordó. Detalló los tipos de bulos que se dan en circunstancias de este tipo como son los bulos sociales, las mentiras políticas y las teorías de la conspiración. “Estas son la Madre del Cordero, porque son como un chicle que despegas de un lado y se pega en otro. Son ultrarresistentes”, advirtió.

Destacó que España es uno de los países donde más se informa la gente en redes sociales, y eso implica whatsapp. “Las redes son ahora el lugar más peligroso y es donde más gente hay buscando información”, apuntó. La última incorporación ha sido la Inteligencia Artificial, que “hace lo que ya se hacía que son campañas desinformación, pero permite hacerlo de una manera rápida y barata”. “La IA recoge lo que más se repite, y si lo que más se repite es desinformación, eso nos da como respuesta ChatGPT a nuestras preguntas”, advirtió.

Desde Maldita.es, la periodista y adjunta a la dirección del medio, Rocío Benavente, llevó al escenario un taller sobre bulos en emergencias y crisis. / Abdul Grau

'La escena y el relato: el oficio de contar, entre víctimas y verdugos'

Antonio Pampliega y Cruz Morcillo han sido las voces del diálogo ‘La escena y el relato: el oficio de contar, entre víctimas y verdugos’. Los dos periodistas han compartido su experiencia a la hora de afrontar investigaciones. Ambos han reseñado como las fuentes son las que son vitales a la hora llegar a las informaciones. “Les conocemos cuando son agentes y les seguimos hasta que son la máxima autoridad. Hay que cuidarlos y nunca traicionar su confianza”

Cruz Morcillo ha asegurado que la parte más complicada es “lo que ocurre en un instante”. “Es muy difícil de gestionar porque es muy difícil no meter la pata cuando el tren acaba de descarrilar o el avión se acaba de caer”, ha añadido la periodista y ha explicado como parte vital de la información es “contrastar la información y asegurarme de que no me han engañado”.

Antonio Pampliega ha defendido que dar voz a los verdugos y a los autores de los crímenes también es un ejercicio de responsabilidad. “No supone humanizarlos, supone que la gente entienda de lo que son capaces los hacer los delincuentes”, ha puntualizado. El periodista asegura que, si bien establecer los límites son muy difusos, publicar una conversación con un delincuente supone hablar de una realidad.