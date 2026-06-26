Con la llegada del verano, Alcañiz empieza a preparar sus fiestas patronales que tendrán lugar del 8 al 13 de septiembre. Desde hace unos años, viene siendo habitual celebrar una reunión previa con los peñistas de la ciudad para terminar de cerrar un programa en el que todos los públicos encuentren su espacio. Este jueves por la tarde el Centro Joven de Alcañiz acogió la tradicional cita en la que la concejal de Festejos, Marta Alquezar, y el técnico del área, Tito Lizana, se reunieron con una treintena de peñistas.

Entre las novedades que habrá este año, destaca el ámbito musical. "Se ha optado por contratar menos orquestas y más conciertos tributos, algo que nos ha solicitado durante los últimos años las peñas", detalló la edil. Así, las fiestas patronales de este año contaran con cuatro de los mejores conciertos tributos del panorama nacional que rinden homenaje a grupos reconocidos por todos los públicos. Estos tendrán lugar durante dos noches y habrá dos opciones de tributo para que cada público pueda asistir al que más le guste.

Otra de las grandes novedades es que la plaza de España volverá a acoger los actos centrales de las fiestas como el Pregón, la Presentación de las Damas y el Chupinazo. Aunque también volverá a ser escenario de orquestas y conciertos, recuperando así el espacio central para los días grandes de la ciudad.

Respecto a los actos taurinos, los recortadores se celebrarán el día 8 de septiembre hacia el final de la tarde. El fútbol vaca está previsto para el día 10 de septiembre y la corrida de toros será el sábado 12 de septiembre.

Para los adolescentes, también habrá un tardeo para jóvenes entre 14 y 18 sin alcohol organizado por la peña Los Increíbles. "Empieza a haber peñas que plantean actividades de carácter público, algo muy positivo para todos", señaló la edil.

Desfile de carrozas

Si hay un acto estrella entre los peñistas ese es el desfile de carrozas, pero también uno que más debate suscita. El concurso será el miércoles 9 de septiembre y el Ayuntamiento ha decidido mantener las hora de comienzo a las 19.00.

Además, para decidir el orden se realizará un sorteo en cuanto se haya cerrado el plazo de inscripción de las peñas el próximo 15 de agosto. Alquezar detalló que este sistema implantado el año pasado "es el mejor". El proceso para apuntarse ya está abierto y desde el consistorio recomiendan hacerlo de forma telemática mediante una instancia.

Cartel anunciador de las fiestas

Este lunes se descubrió el cartel anunciador de las fiestas que en esta ocasión ha sido 'La danza de Alcañiz' de la alcañizana Lucía Durán. La joven es estudiante de Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel y se presentaba por primera vez al concurso y recibirá una compensación económica de 1.000 euros en un acto que se celebrará el próximo 8 de septiembre.

Presentación de 'La danza de Alcañiz', cartel anunciador de las fiestas 2026. / Ayuntamiento de Alcañiz

En el acto del jueves, la concejal de festejos destacó la alta participación de alcañizanos en esta edición. Algo de lo que se siente "tremendamente orgullosa". "Ha habido un gran número de alcanizanos que ha hecho carteles de fiestas. Pero esto lo sabes después cuando ya han salido los resultados, y me hace mucha ilusión".