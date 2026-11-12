La Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz prepara cuatro microconciertos gratuitos por Santa Cecilia

La Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Alcañiz (EMMDA) ofrecerá cuatro microconciertos gratuitos del 16 al 19 de noviembre en el hall del Liceo a las 17.30, con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Como cada año, esta iniciativa trata de visibilizar los cambios sociales de cada década del siglo XX y cómo esos cambios se reflejaron en la música.

En esta ocasión, la EMMDA se centra en la década de los años 30, con la evolución de las grandes agrupaciones, el jazz, el swing, la importancia de la radio, el cine sonoro. En el caso de España, se pondrá el foco en la figura de uno de los compositores más importantes e internacionales de todos los tiempos, Manuel de Falla y Matheu, de quien este año se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, y curiosamente, también se cumplen 80 años de su fallecimiento.

Para la conmemoración de esta fecha, se ha diseñado una serie de actividades con el fin de educar a sus alumnas y alumnos en esta etapa musical, como gincanas, sopa de letras o palabras cruzadas. Además, se cuenta con una exposición con dibujos del alumnado e información sobre la época y temática a trabajar, que estará abierta al público durante esa semana (16-22 de noviembre) en el hall del Liceo.

Los conciertos serán ofrecidos por alumnado de la escuela con ayuda del profesorado y recogerán temas de aquella época: el swing, algunos ragtimes, ‘In the mood’, ‘Blue moon’, ‘La vida es breve’, ‘El Amor Brujo’, danzas españolas y música popular de la época en nuestra tierra.

Para abrir cada interpretación, se expondrá alguna efeméride e información sobre la época y las obras a interpretar en cada microconcierto, que tendrá una duración aproximada de 10-15 minutos, tras los cuales el alumnado retomará la actividad normal en las aulas.

Programación completa