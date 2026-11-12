La Escuela Municipal de Música y Danza de Alcañiz prepara cuatro microconciertos gratuitos por Santa Cecilia

La Escuela Municipal de Música y Danza del Ayuntamiento de Alcañiz (EMMDA) ofrecerá cuatro microconciertos gratuitos del 16 al 19 de noviembre en el hall del Liceo a las 17.30, con motivo de la celebración de Santa Cecilia. Como cada año, esta iniciativa trata de visibilizar los cambios sociales de cada década del siglo XX y cómo esos cambios se reflejaron en la música.
En esta ocasión, la EMMDA se centra en la década de los años 30, con la evolución de las grandes agrupaciones, el jazz, el swing, la importancia de la radio, el cine sonoro. En el caso de España, se pondrá el foco en la figura de uno de los compositores más importantes e internacionales de todos los tiempos, Manuel de Falla y Matheu, de quien este año se conmemora el 150 aniversario de su nacimiento, y curiosamente, también se cumplen 80 años de su fallecimiento.
Para la conmemoración de esta fecha, se ha diseñado una serie de actividades con el fin de educar a sus alumnas y alumnos en esta etapa musical, como gincanas, sopa de letras o palabras cruzadas. Además, se cuenta con una exposición con dibujos del alumnado e información sobre la época y temática a trabajar, que estará abierta al público durante esa semana (16-22 de noviembre) en el hall del Liceo.
Los conciertos serán ofrecidos por alumnado de la escuela con ayuda del profesorado y recogerán temas de aquella época: el swing, algunos ragtimes, ‘In the mood’, ‘Blue moon’, ‘La vida es breve’, ‘El Amor Brujo’, danzas españolas y música popular de la época en nuestra tierra.
Para abrir cada interpretación, se expondrá alguna efeméride e información sobre la época y las obras a interpretar en cada microconcierto, que tendrá una duración aproximada de 10-15 minutos, tras los cuales el alumnado retomará la actividad normal en las aulas.
Programación completa
- Lunes 16 de noviembre: Área de viento metal a las 17.30 en el hall del Liceo. Interpretarán ragtimes y temas de swing, abriendo con la evolución de la música en la esfera internacional.
- Martes 17 de noviembre: Área de viento madera a las 17.30 en el hall del Liceo. El ensemble de viento de la escuela interpretará ‘In the mood’ y la danza española nº 1 de ‘La vida es breve’. En esta ocasión, se empezará con una breve reseña sobre los nacionalismos e introducción a la figura de Manuel de Falla.
- Miércoles 18 de noviembre: Área de guitarra a las 17.30 en el hall del Liceo. Unos grupos de guitarra nos interpretarán obras de Manuel de Falla y de Billie Holiday. En el recorrido histórico se seguirá hablando de la figura de Manuel de Falla y de la evolución de la música en Norteamérica.
- Jueves 19 de noviembre: Área de música tradicional a las 17.30 en el hall del Liceo. El alumnado de tradicional mostrará qué repertorio y música se podía escuchar por nuestra zona. En esta ocasión, antes del concierto se hablará de la importancia del cine y la radio en la difusión musical, y de cómo la música y esos medios jugaron un papel muy importante en el trágico acontecimiento del siglo pasado en nuestro país, la guerra civil española.