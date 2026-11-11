Aurora Beltrán, líder de Tahúres Zurdos, actuará en Aguaviva

La voz y la guitarra de Aurora Beltrán pondrán banda sonora al fin de semana en Aguaviva. Será el domingo 15 a las 12.00 en un concierto dentro de la 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural, una de las citas feriales por excelencia del territorio. Quien fuera líder de Tahúres Zurdos llega a la localidad en la programación de la segunda edición de la campaña cultural Ecos de Invierno que promueve la Comarca del Bajo Aragón y que abrió en Valdealgorfa Isabel Marco.

Beltrán lleva más de tres décadas paseando su música de escenario en escenario. Lideró a Tahúres Zurdos y después emprendió su carrera en solitario con canciones que forman parte de la vida de miles de personas, como 'Princesa hada', 'Azul' o 'Una noche de amor', entre otras muchas. Desde la organización definen de "todo un privilegio", que la navarra esté en el ciclo Ecos de Invierno. En el concierto con su guitarra deleitará con sus temas más legendarios en directo, clásicos de Tahúres Zurdos y en solitario.

La artista navarra no es nueva en tierras bajoaragonesas ya que actuó en 2025 en Castelnou en el Solsticio Festival, también junto a la alcorisana Isabel Marco en el cartel y de la mano de Alternativa Management.

La programación de Ecos de Invierno continúa -y finaliza- el 22 de noviembre con doble cita. Gussy actuará a las 12.00 en Torrevelilla, en la sala de exposiciones de la calle San Roque; y a las 18.30, lo hará Ferran Exceso en la plaza del Olivo de Berge.