Espectáculo de fuegos artificiales y recuperación de la actividad ganadera: Estas son las novedades de la 31ª Feria de Aguaviva

Aguaviva celebrará los próximos 14 y 15 de noviembre su 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural, una cita ya consolidada que volverá a convertir la localidad en punto de encuentro para profesionales del sector agroganadero, empresas, expositores y visitantes. Durante todo el fin de semana, la feria ofrecerá un completo programa de actividades que combinará tradición, promoción del medio rural, gastronomía, música y entretenimiento para todos los públicos.

Para esta edición se retoma toda la actividad ganadera tras su suspensión el año pasado como medida de prevención de enfermedades. Además, este año la cata de productos agroalimentarios del territorio se dedica al vino y al chocolate artesano y la feria cuenta con un nuevo espectáculo de fuegos artificiales.

Los detalles del evento se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa por parte del diputado delegado de Cultura, Miguel Iranzo, junto al alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente. La Diputación de Teruel apoya la celebración de esta cita, dentro de la convocatoria de ferias, con 3.592,80 euros. “Es una feria que no hay que dejar pasar, que dinamiza tanto el pueblo como la comarca y donde hay que destacar la tradición y trayectoria que tiene”, ha señalado el diputado.

La feria constará de 200 expositores, 41 stands, alrededor de 50 lotes de ganaderos y entre 100 y 110 puestos de venta ambulante. “Una de las principales muestras de salud de la feria es que desde que se lanzó la posibilidad de reservar los espacios y los expuestos, en diez días aproximadamente teníamos la mitad del espacio cubierto y en menos de un mes el 100%”, ha expresado el alcalde.

El evento también cuenta con una exposición de ganado del Chantre que consta de las siguientes muestras: dos lotes de seis hembras de Rasa Aragonesa y dos sementales de ovino; uno de Raza Rasa Aragonesa y otro de raza Ojinegra a sortear entre los ganaderos expositores.

El recinto ferial permanecerá abierto el sábado 14 de noviembre, de 12.00 a 20.00, y el domingo 15 de noviembre, de 10.00 a 20.00.

Programación llena de actividades

La programación arrancará a las 9.00 con la recepción de empresas, expositores y ganaderos, así como de los caballistas participantes en la trashumancia. A las 10.30 tendrá lugar el almuerzo para los ganaderos participantes en la feria, seguido de la celebración del XVIII Concurso de Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa. Por su parte, a las 11.00 dará comienzo la trashumancia de ganado desde la zona del Pabellón Polideportivo.

La recepción de autoridades está prevista a las 11.30 en el Ayuntamiento. Desde allí, a las 11.45, partirá un pasacalles hasta el recinto ferial, acompañado por los Gigantes y Dulzaineros de Alcorisa, que continuarán animando el recorrido por el recinto tras la inauguración oficial. A las 12.00 se celebrará la inauguración de la 31ª Feria de Productos y Servicios del Medio Rural.

La mañana continuará con música en directo y sesión vermú a cargo del grupo The Foxers, a partir de las 12.30 y en el mismo emplazamiento. La llegada aproximada de la trashumancia está prevista para las 13.30, junto al Pabellón de Ganadería.

La programación de tarde comenzará a las 17.00 con una cata de vinos IGP Bajo Aragón maridada con productos del territorio, a cargo de Bodega Dominio Maestrazgo. La actividad se desarrollará en el Centro de Servicios Municipales y requerirá inscripción previa. A las 18.00, la música volverá a ser protagonista con la sesión de tardeo del grupo V de Versiones.

La jornada se completará con un castillo de fuegos artificiales desde la zona de la Iglesia a las 20.30; el tradicional toro embolado, que recorrerá las calles del centro de la localidad a las 23.00; y, a partir de las 00.30, una verbena con la Orquesta Magia Negra y discomóvil en el Pabellón Polideportivo.

El domingo llegará cargado de propuestas deportivas, divulgativas, gastronómicas y familiares. A las 10.30 se celebrará el XXIV Autocross de Aguaviva, puntuable para los Campeonatos de Aragón y Cataluña de la especialidad. A las 11.30 tendrá lugar la entrega de premios del XVIII Concurso de Razas Ojinegra, Maellana y Rasa Aragonesa, en el Pabellón de Ganadería. A mediodía, a las 12.00, el Centro de Servicios Municipales acogerá una charla divulgativa y degustación de chocolates artesanos a cargo de Chocolates Artesanos Isabel, una actividad para la que será necesaria inscripción previa.

Paralelamente, desde las 12.00 y hasta las 18.00 el patio del Colegio Público ofrecerá una propuesta especialmente dirigida al público familiar, con juegos de madera y la actividad «Tablas y Tablitas», a cargo de Juegaragón. La música volverá a llenar el entorno de la glorieta de las calles San Lorenzo y Figueral a las 12.30, con una sesión vermú protagonizada por Aurora Beltrán, cantante del grupo Tahúres Zurdos. Como cierre de la programación dominical, a las 14.00 se celebrará la Comida de Hermandad de Ganaderos en el Bar Polideportivo.

Exposiciones y propuestas durante toda la feria

Además de las actividades programadas para el fin de semana, la feria contará con diferentes espacios expositivos y comerciales que permitirán conocer de cerca la riqueza y diversidad del medio rural.

Entre las propuestas destaca la Exposición del XII Concurso Fotográfico de Aguaviva, que podrá visitarse en el Colegio Público de Aguaviva, situado en la calle Escuelas.

El Pabellón de Ganadería acogerá una exposición de ganado ovino, asnal, cunícola y aviar, en las instalaciones de la Cooperativa San Lorenzo. También habrá una muestra de maquinaria y material agrícola y ganadero en los pabellones de la Cooperativa y la Bodega.

El sector de stands, distribuido entre las calles Chalets, Figueral y La Concordia, reunirá productos de alimentación, servicios y otros artículos. A ello se sumará una amplia exposición de venta ambulante en la avenida La Fuente y las calles Chalets y San Lorenzo.

La oferta se completará con una mini feria de la cerveza artesana y el vino, situada junto al stand de bocadillos de salchichas en la calle San Lorenzo, así como con atracciones infantiles en la plaza de la Cooperativa.